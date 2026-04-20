สิ้นดาวตลก แดนนี่ ศรีภิญโญ จากไปเพราะไตวาย ปิดตำนานระเบิดเถิดเทิง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 เม.ย. 2569 14:13 น.| อัปเดต: 20 เม.ย. 2569 14:44 น.
แดนนี่ ศรีภิญโญ เสียชีวิตแล้ว

ครอบครัวแจ้งข่าวเศร้า แดนนี่ ศรีภิญโญ ตลกคนดัง เสียชีวิตแล้วด้วยอาการไตวาย สิ้นตำนานเจ้าของบท เจ๊ตุ่ม ระเบิดเถิดเทิง

วันนี้ (20 เมษายน 2569) แฟนคลับและคนในวงการบันเทิงใจหาย เพจเฟซบุ๊ก ศรีภิญโญfamily โพสต์ข้อความแจ้งข่าวการจากไปของ แดนนี่ ศรีภิญโญ นักแสดงและพิธีกรลูกครึ่งไทย-อเมริกัน โดยทางเพจระบุว่าพี่แดนนี่จากพวกเราไปอย่างสงบในเวลา 12:54 น. ด้วยอาการไตวาย

“20/04/2569 พี่แดนนี่ ศรีภิญโญ ได้จากพวกเราไปอย่างสงบ เวลา 12:54 “

ข้อมูลล่าสุดจาก ไทยรัฐบันเทิง ได้รับทราบข้อมูลจาก ซูโม่กิ๊ก เผยว่า แดนนี่ ศรีภิญโญ มีอาการไตวายเฉียบพลัน หลังจากที่ 2-3 วันก่อนหน้าได้ไปฟอกไตที่โรงพยาบาล

ภาพจาก Facebook : ศรีภิญโญfamily

สำหรับ แดนนี่ ศรีภิญโญ มีชื่อจริงว่า ดนัย ศรีภิญโญ หรือ แดนนี โอกัสบี (Danny Ogasby) เกิดเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2511 เขาเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ 18 ปี เริ่มต้นจากการเรียนการแสดง รับงานตัวประกอบ และเดินแบบ จากนั้นเขาตัดสินใจร่วมงานกับค่ายกันตนา มีผลงานละครเรื่องแรกคือ อสุรกาย

หลังจากนั้น แดนนี่มีผลงานการแสดงทั้งละครและภาพยนตร์ออกมาอย่างต่อเนื่อง เขารับบทบาทหลากหลายทั้งคนดีและตัวร้าย เช่น ปีศาจในโลงศพ, คุณแม่เพื่อนรัก, มายาตวัน, 12 ราศี และ นางนกต่อ แต่ผลงานโดดเด่นที่ทำให้คนไทยจดจำเขาได้แม่น คือ ซิทคอมเรื่อง ระเบิดเถิดเทิง แดนนี่รับบทเป็น ตุ่ม ภรรยาของเท่ง (รับบทโดย เท่ง เถิดเทิง) เขาแสดงบทนี้ในช่วงปี พ.ศ. 2541 ถึง 2549 ด้วยความสามารถเฉพาะตัวเขาทำให้ตัวละครนี้สร้างรอยยิ้มให้ผู้ชมมากมาย

ย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2552 แดนนี่เคยเผชิญกับอาการป่วยหนักด้วยเส้นเลือดในสมองแตก แต่โชคดีที่เลือดไม่ได้กระทบเส้นประสาทส่วนสำคัญ เจ้าตัวเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลนาน 11 วัน ก่อนจะฟื้นตัวและกลับมารับงานได้ตามปกติ ในช่วงเวลาพักฟื้นนั้น เกียรติ กิจเจริญ พร้อมภรรยา รวมถึง ติ๊ก กลิ่นสี เป็นผู้ออกค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดให้

ด้านชีวิตครอบครัว แดนนี่แต่งงานกับ กวาง พจนีย์ ในปี พ.ศ. 2553 ทั้งคู่มีลูกสาวด้วยกัน 1 คน คือ น้องเอวา หรือ เด็กหญิงเอวาริณณ์ ศรีภิญโญ

ปัจจุบัน แดนนี่พาครอบครัวไปใช้ชีวิตอยู่ที่อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เขายังคงรับงานในวงการบันเทิงเป็นระยะ และหันมาทำคอนเทนต์ลงโซเชียลมีเดียผ่านช่อง ศรีภิญโญfamily ให้แฟน ๆ ได้ติดตามชีวิตประจำวัน ก่อนที่เขาจะจากไปอย่างสงบ ทิ้งไว้เพียงผลงานและความทรงจำดี ๆ ให้กับวงการบันเทิงไทย

ภาพจาก Facebook : ศรีภิญโญfamily
ภาพจาก Facebook : ศรีภิญโญfamily

