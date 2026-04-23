ข่าวต่างประเทศ

ฆาตกรรมสยอง! อดีตนางงามวัย 27 ถูกยิงเจาะหัวดับ คาอะพาร์ตเมนต์หรู เม็กซิโก

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 เม.ย. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 23 เม.ย. 2569 15:58 น.
51
อดีตนางงามเม็กซิโกวัย 27 ปี ถูกยิงเจาะหัวดับสลด คาอะพาร์ตเมนต์หรู อัยการเร่งสอบแม่สามีจ่อพัวพันคดีฆาตกรรม

แคโรไลนา ฟลอเรส โกเมซ อดีตผู้ชนะการประกวด Miss Teen Universe Baja California ปี 2017 วัย 27 ปี ถูกพบเป็นศพในสภาพถูกยิงเข้าที่บริเวณศีรษะ เหตุเกิดภายในอะพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งย่านโปลังโก ซึ่งเป็นย่านที่พักอาศัยหรูหราในเมืองเม็กซิโกซิตี้ ประเทศเม็กซิโก เมื่อวันที่ 15 เม.ย. ที่ผ่านมา

แคโรไลนา ฟลอเรส โกเมซ เป็นชาวเมืองเอนเซนาดา ในรัฐบาฮากาลิฟอร์เนีย มีดีกรีเป็นถึงอดีตนางงามระดับประเทศ เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเม็กซิโกซิตี้กำลังเร่งสอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด

ข้อมูลจากอัยการในเม็กซิโกซิตี้ระบุว่า เจ้าหน้าที่สืบสวนกำลังมุ่งเป้าตรวจสอบประเด็นที่แม่ของสามีผู้เสียชีวิตอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุฆาตกรรมในครั้งนี้ โดยมีรายงานจากสื่อท้องถิ่นหลายสำนักยืนยันข้อมูลที่สอดคล้องกัน

แคโรไลนา ฟลอเรส โกเมซ อดีตผู้ชนะมิสทีนเม็กซิโกวัย 27 ปี
IG/ @clubmxoficial

เจ้าหน้าที่สืบสวนเผยข้อมูลว่า ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ สามีและแม่ของสามีของผู้เสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย แม้จะมีผู้ต้องสงสัยและบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ แต่จนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้ดำเนินการจับกุม หรือตั้งข้อหาบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของอดีตนางงามวัย 27 ปี

คดีฆาตกรรมอดีตนางงามรายนี้สร้างความสะเทือนใจและเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนต่างประเทศเป็นอย่างมาก เจ้าหน้าที่ยังคงต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อคลี่คลายคดีและหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย

ที่มา: People

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

