ฆาตกรรมสยอง! อดีตนางงามวัย 27 ถูกยิงเจาะหัวดับ คาอะพาร์ตเมนต์หรู เม็กซิโก
อดีตนางงามเม็กซิโกวัย 27 ปี ถูกยิงเจาะหัวดับสลด คาอะพาร์ตเมนต์หรู อัยการเร่งสอบแม่สามีจ่อพัวพันคดีฆาตกรรม
แคโรไลนา ฟลอเรส โกเมซ อดีตผู้ชนะการประกวด Miss Teen Universe Baja California ปี 2017 วัย 27 ปี ถูกพบเป็นศพในสภาพถูกยิงเข้าที่บริเวณศีรษะ เหตุเกิดภายในอะพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งย่านโปลังโก ซึ่งเป็นย่านที่พักอาศัยหรูหราในเมืองเม็กซิโกซิตี้ ประเทศเม็กซิโก เมื่อวันที่ 15 เม.ย. ที่ผ่านมา
แคโรไลนา ฟลอเรส โกเมซ เป็นชาวเมืองเอนเซนาดา ในรัฐบาฮากาลิฟอร์เนีย มีดีกรีเป็นถึงอดีตนางงามระดับประเทศ เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเม็กซิโกซิตี้กำลังเร่งสอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด
ข้อมูลจากอัยการในเม็กซิโกซิตี้ระบุว่า เจ้าหน้าที่สืบสวนกำลังมุ่งเป้าตรวจสอบประเด็นที่แม่ของสามีผู้เสียชีวิตอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุฆาตกรรมในครั้งนี้ โดยมีรายงานจากสื่อท้องถิ่นหลายสำนักยืนยันข้อมูลที่สอดคล้องกัน
เจ้าหน้าที่สืบสวนเผยข้อมูลว่า ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ สามีและแม่ของสามีของผู้เสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย แม้จะมีผู้ต้องสงสัยและบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ แต่จนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้ดำเนินการจับกุม หรือตั้งข้อหาบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของอดีตนางงามวัย 27 ปี
คดีฆาตกรรมอดีตนางงามรายนี้สร้างความสะเทือนใจและเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนต่างประเทศเป็นอย่างมาก เจ้าหน้าที่ยังคงต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อคลี่คลายคดีและหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย
ที่มา: People
ติดตาม The Thaiger บน Google News: