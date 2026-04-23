ช่อง 3 แถลงด่วน หนุ่ม กรรชัย ไม่ได้ส่งทีมป่วนศาล จ่อฟ้องคนปล่อยข่าวขั้นเด็ดขาด

ช่อง 3 ออกแถลงการณ์ หนุ่ม กรรชัย ยืนยันข้อความอ้างส่งทีมงานป่วนศาลเป็นข้อมูลเท็จ เตือนหยุดแชร์ข้อมูลบิดเบือน จ่อดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ขั้นเด็ดขาด
หลัง หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ออกมาโต้กลับกรณี ปู มัณฑนา กล่าวพาดพิงถึงพิธีกรคนดังนำลูกน้องไปป่วนเต็มห้องบัลลังก์ที่ศาล เจ้าตัวถือเป็นการใส่ร้ายเพราะตนนั่งอ่านข่าวอยู่ที่สถานี ตลอดเวลาที่ผ่านมาตนไม่เคยเอ่ยหรือมีประเด็นกันเลย เนื่องจากมีข้อพิพาทกันอยู่ อีกทั้งได้ฟ้องอีกฝ่ายไปหลายคดี แต่ครั้งนี้รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้อง ฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์ฟ้องอีกหนึ่งคดี พร้อมให้ช่อง 3 ออกแถลงการณ์และเป็นคนดูแลคดีนี้ให้
วันนี้ (23 เมษายน 2569) สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ออกแถลงการณ์ กรณีมีการเผยแพร่ข้อความในสื่อออนไลน์ พาดพิง ‘คุณกรรชัย กำเนิดพลอย’ ในลักษณะอันเป็นเท็จ บิดเบือน สร้างความเสียหายต่อคุณกรรชัย ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำก่อให้เกิดความวุ่นวายในห้องพิจารณาคดี
ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข้อความในสื่อออนไลน์ โดยมีการพาดพิงถึงคุณกรรชัย กำเนิดพลอย ในลักษณะอันเป็นเท็จ เป็นการบิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อคุณกรรชัย หรือข้อความที่เข้าใจว่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำก่อให้เกิดความวุ่นวายในห้องพิจารณาคดี
สถานี ฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและขอเรียนชี้แจงว่า การเผยแพร่ข้อความที่กล่าวอ้างว่าคุณกรรชัย ได้กระทำการหรือได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำก่อให้เกิดความวุ่นวายในห้องพิจารณาคดี ซึ่งข้อความดังกล่าวเป็นเท็จ และเป็นการบิดเบือน หรือปลอม ฯ ขัดต่อความเป็นจริง การเผยแพร่ข้อความเท็จดังกล่าวก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสาธารณชน และส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของคุณกรรชัยและบุคคลที่พูดพาดพิง อีกทั้งยังอาจเข้าข่ายอันเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยประกาศฉบับนี้ สถานี ฯ ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยุติการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อความดังกล่าวในทุกช่องทางโดยทันที และขอให้ยุติและละเว้นโดยสิ้นเชิงซึ่งการกระทำละเมิดใด ๆ ต่อสถานี ฯ และคุณกรรชัยและหรือบุคคลอื่นไม่ว่าด้วยวิธีการใดและผ่านช่องทางใดก็ตาม
อย่างไรก็ดี สถานี ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมาย เพื่อคุ้มครองสิทธิของสถานี ฯ และคุณกรรชัย ตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดต่อไป
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
