ข่าวดาราบันเทิง

หนุ่ม กรรชัย ฟ้องเพิ่ม ปู มัณฑนา หลังโดนโทษจำคุก ปมใส่ร้ายส่งคนป่วนศาล

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 เม.ย. 2569 13:38 น.| อัปเดต: 22 เม.ย. 2569 13:42 น.
52
หนุ่ม กรรชัย เตรียมฟ้อง ปู มัณฑนา เพิ่ม ปมโพสต์ใส่ร้าย

หนุ่ม กรรชัย ประกาศฟ้อง ปู มัณฑนา เพิ่มอีกคดี หลังศาลพิพากษาจุคุก 2 ปี คดีลูกหมี เหตุถูกใส่ร้าย ส่งลูกน้องป่วนศาล ยันไม่เป็นความจริง เตรียมให้ช่อง 3 ออกแถลงการณ์ดูแลคดี

จากกรณี ศาลแขวงพระนครใต้ พิพากษาจำคุก ปู มัณฑนา 2 ปี ไม่รอลงอาญา โดย ลูกหมี รัศมี เป็นโจทย์ฟ้อง ปู มัณฑนา ข้อหาฉ้อโกงและ พ.ร.บ.เช็ค จากนนั้นเธอเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กว่า “ปูเคารพคำพิพากษาของศาล และขอใช้สิทธิ์ตามกฎหมายในการยื่นอุทธรณ์ต่อไปค่ะ”

ประเด็นร้อนรอบใหม่เกิดขึ้น หลังตรวจสอบโซเชียลของ ปู มัณฑนา โพสต์ถึงพิธีกร หนุ่ม กรรชัย ว่า “เซอร์ไพรส์ แก๊งค์ลูกหมา ขนเมียทนายตุ๋ย และลูกน้อง หนุ่ม กรรชัย มาป่วนคุณปู มัณฑนาเต็มห้องบัลลังก์ 403 #ศาลแขวงพระนครใต้”

ต่อมาในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ หนุ่ม กรรชัย ออกมาโต้กลับชี้แจงข้อเท็จจริง ถือเป็นการใส่ร้าย ยืนยันไม่เคยนำลูกน้องไปป่วยศาล ซึ่งตนนั่งอ่านข่าวอยู่ที่นี่ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ พร้อมประกาศกร้าวจะฟ้องอีกหนึ่งคดี กลัวคนเข้าใจผิด เพื่อความเป็นธรรมกับตนเอง อีกทั้งตนจะให้ช่อง 3 ออกแถลงการณ์และเป็นผู้ดูแลคดีนี้ให้ด้วย

“ผมมีเรื่องส่วนตัวที่ไม่สบายใจ วันนี้มีคดีความหนึ่งที่ขึ้นศาลแขวงพระนครใต้ เป็นคดีระหว่าง ลูกหมี รัศมี กับ ปู มัณฑนา โดยปกติแล้วผมจะไม่ค่อยพูดเรื่องของคุณปู มัณฑนา เท่าไหร่ เพราะผมมีข้อพิพาทกันอยู่ ผมได้ฟ้องคุณปูไปหลายคดีจึงไม่อยากพูดถึงเพราะให้เป็นเรื่องของคดี ผมไม่เคยตอบโต้ทางโซเชียลเลย

ภาพจาก Facebook : ครอบครัวข่าว3

ประเด็นหลักคือวันนี้ (21 เมษายน 2569) ศาลมีคำพิพากษาว่า ปู มัณฑนา จำคุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา ซึ่งคุณปูมีสิทธิที่จะประกันตัวเพื่อประกันตัวต่อไป ซึ่งเป็นเรื่องระหว่างคุณปูและคุณลูกหมี ซึ่งผมไม่เกี่ยว แต่ผมมีประเด็นที่ไม่สบายใจ คือ มีข้อความที่ตนสงสัยว่า ปู มัณฑนา เป็นคนโพสต์ ระบุว่า “เซอร์ไพรส์ แก๊งค์ลูกหมา ขนเมียทนายตุ๋ย และลูกน้องหนุ่มกรรชัย มาป่วนคุณปู มัณฑนาเต็มห้องบัลลังก์ 403 #ศาลแขวงพระนครใต้” พร้อมลงเพลงอีลูกช่างสอด ของจ๊ะ นงผณี

ตลอดเวลาที่มีประเด็นกันมา ผมไม่เคยเอ่ยหรือมีประเด็นกันเลย แต่ครั้งนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้อง ผมนั่งอ่านข่าวอยู่ที่นี่ ไม่ได้มีลูกน้อง ลูกน้องผมคือทีมงานโหนกระแสอยู่ที่นี่หมด แต่การที่คุณปูโพสต์ว่าลูกน้อง หนุ่ม กรรชัย ไปป่วนคุณปูเต็มห้องบัลลังก์ สำหรับถือว่าเป็นการใส่ร้าย เพราะนี่คือศาล ไม่มีใครสามารถกระทำอะไรแบบนั้นได้ ผมไม่เกี่ยว ผมอยู่ที่นี่

เพราะฉะนั้นผมขอสงวนสิทธิ์ฟ้องอีกหนึ่งคดี เดี๋ยวผมจะให้ช่อง 3 ออกแถลงการณ์เรื่องนี้ด้วย และจะขอให้ช่อง 3 เป็นคนดูแลคดีนี้ให้ด้วย ผมพูดตรงนี้ไว้ก่อนเลย อันนี้เพื่อความเป็นธรรมของตัวผมด้วย เดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดว่า ไอหนุ่มส่งคนไปป่วนเขาที่ศาลหรอวะ ไม่ได้นะ อันนี้มันเกินไป ไม่ถูกเรื่อง เป็นสิทธิ์ทางกฎหมาย ประกาศให้รู้โดยทั่วกัน”

ภาพจาก Facebook : Pou Mantana

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
52
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

Back to top button