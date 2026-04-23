จ๊ะ นงผณี เปิดใจถึงคู่กรณี ปล่อยโฮขอขมาพ่อวันรดน้ำศพ ที่ผ่านมาติดต่อกันตลอด

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 23 เม.ย. 2569 13:36 น.| อัปเดต: 23 เม.ย. 2569 13:36 น.
จ๊ะ นงผณี เปิดใจถึงคู่กรณี ปล่อยโฮขอขมาพ่อวันรดน้ำศพ ที่ผ่านมาติดต่อกันตลอด เผย อุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิด หากมีโอกาสเชิญดูคอนเสิร์ต

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีศพของคุณพ่อ ล่าสุด จ๊ะ นงผณี ก็ได้มีการอัปเดตถึงคู่กรณีระหว่างที่ขึ้นไลฟ์ โดยลูกทุ่งสาวเปิดใจหลังพ่อเสียชีวิตว่า “ที่ผ่านมาคู่กรณีเป็นคนดีมาก คอยติดต่อพูดคุยสอบถามอาการคุณพ่อมาตลอดในช่วงที่รักษาตัว แต่ช่วงที่พ่ออาการเริ่มทรุดหนัก ตนไม่ได้อัปเดตข้อมูลเพิ่มเติม จนกระทั่งคุณพ่อเสียชีวิต อีกฝ่ายทราบข่าวจากสื่อ และได้เดินทางมาขอโทษคุณแม่ในวันรดน้ำศพ โดยบรรยากาศในวันนั้น คู่กรณีมีอาการเสียใจอย่างมาก ถึงขั้นสติแตก เข้ามากอดคุณแม่และร้องไห้ด้วยกัน พร้อมกราบขอขมา

หลังจากนั้นตนก็ได้แจ้งอีกฝ่ายว่า หลังจากรดน้ำศพพ่อเสร็จให้เดินทางกลับเลย เพราะไม่อยากให้เจอสื่อ หรือคนในงาน เพราะตนเข้าใจว่าอีกฝ่ายจะถูกกดดัน และตนก็มองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุ ตนรู้สึกสงสารอีกฝ่าย อยากให้ต่างคนต่างใช้ชีวิตตามปกติ ไม่อยากให้มีการโกรธแค้นหรือจองเวรกัน เพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับเจตนา ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ เราเป็นมนุษย์ไม่ควรผูกใจเจ็บ แค้นหรือโกรธกัน ควรดูตามเจตนา” นอกจากนั้น จ๊ะ นงผณี ยังกล่าวเชิญชวนคู่กรณีว่า “หากมีโอกาสก็มาดูตนเล่นคอนเสิร์ตได้ในอนาคต”

ภาพจาก : FB นงผณี มหาดไทย

ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เผย “อิหร่าน” รับคำร้อง ไม่ประหารชีวิตผู้ประท้วงหญิง 8 คน

12 นาที ที่แล้ว
ทูตไทย ฟาดกลับกัมพูชา กลางที่ประชุม ECOSOC แฉแก๊งคอลเซ็นเตอร์-ค้ามนุษย์ ข่าว

ทูตไทย ฟาดกลับกัมพูชา กลางที่ประชุม ECOSOC แฉแก๊งคอลเซ็นเตอร์-ค้ามนุษย์

15 นาที ที่แล้ว
ด่วน! ปู มัณฑนา ยื่นฟ้อง ช่อง 3 และบริษัทที่เกี่ยวข้อง หนุ่ม กรรชัย เหตุไม่มีใครรับผิดชอบเนื้อหารายการละเมิดสิทธิ บันเทิง

ด่วน! ปู มัณฑนา ยื่นฟ้อง ช่อง 3 และบริษัทที่เกี่ยวข้อง หนุ่ม กรรชัย เหตุรายการละเมิดสิทธิ

22 นาที ที่แล้ว
จ๊ะ นงผณี เปิดใจถึงคู่กรณี ปล่อยโฮขอขมาพ่อวันรดน้ำศพ ที่ผ่านมาติดต่อกันตลอด บันเทิง

จ๊ะ นงผณี เปิดใจถึงคู่กรณี ปล่อยโฮขอขมาพ่อวันรดน้ำศพ ที่ผ่านมาติดต่อกันตลอด

33 นาที ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาดกลับดราม่าเปิดแชทแฟนเก่า ยันไม่ได้อวด บันเทิง

เบียร์ เดอะวอยซ์ โต้ดราม่า อวดแฟนเก่าขอกอด ลั่น คู่ชีวิตต้องไม่คิดแค่เรื่องใต้สะดือ

35 นาที ที่แล้ว
&quot;หนุ่มเมืองจันท์&quot; จวก ป.ป.ช. เชื่อ &quot;ศักดิ์สยาม&quot; ปัดตกคดีซุกหุ้น เทียบเคสนาฬิกาหรู ข่าวการเมือง

“หนุ่มเมืองจันท์” จวก ป.ป.ช. เชื่อ “ศักดิ์สยาม” ปัดตกคดีซุกหุ้น เทียบเคสนาฬิกาหรู

36 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วัดฮินดูในอินเดีย ตั้งกฎเข้มต้องดื่มปัสสาวะวัวเพื่อเข้าวัด กรองคนศาสนาอื่น

40 นาที ที่แล้ว
เบาะแสล่าสุด เจอตัว เจ้าอาวาสวัดสนามไชย นั่งรถจาก บขส.ตาก ไปลงจ.พิษณุโลก ข่าว

เบาะแสล่าสุด! เจอตัว เจ้าอาวาสวัดสนามไชย แล้ว นั่งรถจาก บขส.ตาก ไปลงจ.พิษณุโลก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สมช. เห็นชอบยกเลิก MOU44 ทำได้เลยไม่ต้องถามความเห็นกัมพูชา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกชายคลั่งเหล้าขาว แทงพ่อดับคาจานข้าว หลังเพิ่งพาไปทำบุญวันเกิด ข่าวอาชญากรรม

ลูกชายคลั่งเหล้าขาว แทงพ่อดับคาจานข้าว หลังเพิ่งพาไปทำบุญวันเกิด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

องค์กรสิ่งแวดล้อมส่งจดหมายถึงนายกฯ หลังชาวบ้านพบปลาตุ่มขึ้นในอีสาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กบง. สั่งหั่นราคา หน้าโรงกลั่นดีเซล 5 บาท มีผลพรุ่งนี้ ลุ้นลดราคาหน้าปั๊ม ข่าว

ข่าวดี! กบง. สั่งหั่นราคา หน้าโรงกลั่นดีเซล 5 บาท มีผลพรุ่งนี้ ลุ้นลดราคาหน้าปั๊ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตดาวเด่นรายการ Gladiators เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ข่าวต่างประเทศ

อาลัยนักสู้! ดาวเด่นรายการยุค 90 โกนผมทั้งหัว สู้มะเร็งหลายปี ก่อนจากไปสงบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เร่งแกะรอย! วงจรปิดเผยนาที เจ้าอาวาสวัดสนามไชย เดินเหม่อลอย ข้ามสะพานแม่น้ำปิง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อิ๊งค์” พาลูกหลาน เข้าเยี่ยม “ทักษิณ” นับถอยหลังอีก 18 วันก่อนพักโทษ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ป.ป.ช. แจงเหตุยกฟ้อง “ศักดิ์สยาม” ยังไม่พบว่าเป็นการจงใจยื่นทรัพย์สินเท็จ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ไม่จบง่าย! ปู มัณฑนา ชี้ “ไม่เป็นธรรม” หลังช่อง 3 แถลงปม หนุ่ม กรรชัย ถูกใส่ร้าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ปู มัณฑนา&quot; รอดคุก คดีฉ้อโกง &quot;ลูกหมี&quot; ศาลสั่งติดกำไล EM ห้ามออกนอกประเทศ ข่าว

“ปู มัณฑนา” รอดคุก คดีฉ้อโกง “ลูกหมี” ศาลสั่งติดกำไล EM ห้ามออกนอกประเทศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สาวโรงงาน ผวา คนขับรถบัสหื่น ลวนลาม-ขอมีเพศสัมพันธ์ อ้าง ลุงขาดมานาน ตร.เตรียมออกหมายเรียก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ไทยช่วยไทยพลัส&quot; รัฐจ่าย 60% ยันคลังไม่ถังแตก เล็งดึงงบกลางปี 69 แจก เศรษฐกิจ

แย้มสูตร! “ไทยช่วยไทยพลัส” รัฐจ่าย 60% ยันคลังไม่ถังแตก เล็งดึงงบกลางปี 69 แจก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

แม่ทัพภาคที่ 4 ยกนิ้วโป้งหลังพบ “อนุทิน” โล่งอกหลังจับมือยิง สส.กมลศักดิ์ ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินโด จ่อเก็บค่าผ่านทาง ช่องแคบมะละกา แบ่งเงินมาเล-สิงคโปร์ ตามอย่างอิหร่าน เศรษฐกิจ

อินโด จ่อเก็บค่าผ่านทาง ช่องแคบมะละกา แบ่งเงินมาเล-สิงคโปร์ ตามอย่างอิหร่าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

บริษัทถุงยางรายใหญ่ อาจต้องปรับขึ้นราคา ผลกระทบปิดช่องแคบฮอร์มุซ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่อง 3 ออกแถลงการณ์ปกป้อง หนุ่ม กรรชัย ยืนยันปมส่งคนป่วนศาลเป็นเท็จ บันเทิง

ช่อง 3 แถลงด่วน หนุ่ม กรรชัย ไม่ได้ส่งทีมป่วนศาล จ่อฟ้องคนปล่อยข่าวขั้นเด็ดขาด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ปู มัณฑนา ท้า หนุ่ม กรรชัย “จะฟ้องก็ฟ้องเถอะ” ถามกลับ “เมื่อไหร่จะยอมรับความจริง”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์นาเมนต์อีสปอร์ต Wallachia S8: ทีมที่อาจสร้างเซอร์ไพรส์

เผยแพร่: 23 เมษายน 2569

“ทรัมป์” เผย “อิหร่าน” รับคำร้อง ไม่ประหารชีวิตผู้ประท้วงหญิง 8 คน

เผยแพร่: 23 เมษายน 2569
ทูตไทย ฟาดกลับกัมพูชา กลางที่ประชุม ECOSOC แฉแก๊งคอลเซ็นเตอร์-ค้ามนุษย์

ทูตไทย ฟาดกลับกัมพูชา กลางที่ประชุม ECOSOC แฉแก๊งคอลเซ็นเตอร์-ค้ามนุษย์

เผยแพร่: 23 เมษายน 2569
&quot;หนุ่มเมืองจันท์&quot; จวก ป.ป.ช. เชื่อ &quot;ศักดิ์สยาม&quot; ปัดตกคดีซุกหุ้น เทียบเคสนาฬิกาหรู

“หนุ่มเมืองจันท์” จวก ป.ป.ช. เชื่อ “ศักดิ์สยาม” ปัดตกคดีซุกหุ้น เทียบเคสนาฬิกาหรู

เผยแพร่: 23 เมษายน 2569
Back to top button