จ๊ะ นงผณี เปิดใจถึงคู่กรณี ปล่อยโฮขอขมาพ่อวันรดน้ำศพ ที่ผ่านมาติดต่อกันตลอด เผย อุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิด หากมีโอกาสเชิญดูคอนเสิร์ต
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีศพของคุณพ่อ ล่าสุด จ๊ะ นงผณี ก็ได้มีการอัปเดตถึงคู่กรณีระหว่างที่ขึ้นไลฟ์ โดยลูกทุ่งสาวเปิดใจหลังพ่อเสียชีวิตว่า “ที่ผ่านมาคู่กรณีเป็นคนดีมาก คอยติดต่อพูดคุยสอบถามอาการคุณพ่อมาตลอดในช่วงที่รักษาตัว แต่ช่วงที่พ่ออาการเริ่มทรุดหนัก ตนไม่ได้อัปเดตข้อมูลเพิ่มเติม จนกระทั่งคุณพ่อเสียชีวิต อีกฝ่ายทราบข่าวจากสื่อ และได้เดินทางมาขอโทษคุณแม่ในวันรดน้ำศพ โดยบรรยากาศในวันนั้น คู่กรณีมีอาการเสียใจอย่างมาก ถึงขั้นสติแตก เข้ามากอดคุณแม่และร้องไห้ด้วยกัน พร้อมกราบขอขมา
หลังจากนั้นตนก็ได้แจ้งอีกฝ่ายว่า หลังจากรดน้ำศพพ่อเสร็จให้เดินทางกลับเลย เพราะไม่อยากให้เจอสื่อ หรือคนในงาน เพราะตนเข้าใจว่าอีกฝ่ายจะถูกกดดัน และตนก็มองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุ ตนรู้สึกสงสารอีกฝ่าย อยากให้ต่างคนต่างใช้ชีวิตตามปกติ ไม่อยากให้มีการโกรธแค้นหรือจองเวรกัน เพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับเจตนา ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ เราเป็นมนุษย์ไม่ควรผูกใจเจ็บ แค้นหรือโกรธกัน ควรดูตามเจตนา” นอกจากนั้น จ๊ะ นงผณี ยังกล่าวเชิญชวนคู่กรณีว่า “หากมีโอกาสก็มาดูตนเล่นคอนเสิร์ตได้ในอนาคต”
ภาพจาก : FB นงผณี มหาดไทย
