ผู้ป่วยมะเร็งท้อแท้ ค่ายามุ่งเป้าเดือนละ 6 แสน รพ.รัฐ ก่อนแพทย์เข้ามาชี้แจงความจริง
ชายป่วยมะเร็งโพสต์หมดกำลังใจหลังทราบค่ารักษาพยาบาลหลักสิบล้าน ชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจ ก่อนเพจหมอชื่อดังอธิบายข้อมูลตัวยาพร้อมไขข้อข้องใจเรื่องราคาที่แท้จริง
สื่อสังคมออนไลน์มีการพูดคุยถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคมะเร็ง เมื่อผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก โพสต์ข้อความว่า แพทย์แจ้งค่ายามุ่งเป้าสำหรับรักษาโรคมะเร็งอยู่ที่เดือนละ 600,000 บาท เขาต้องใช้ยาต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี เขาไม่มีกำลังทรัพย์เพียงพอจ่ายค่ารักษาหลังจบขั้นตอนการทำคีโม จึงรู้สึกหมดหวังไปต่อไม่ได้
โพสต์ดังกล่าวมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก ผู้ใช้เฟซบุ๊กบางคนเข้ามาอธิบายว่า ยามุ่งเป้าคือยาที่เข้าไปทำลายเฉพาะเซลล์มะเร็ง ไม่ทำลายเซลล์ที่ดีส่วนอื่นในร่างกาย แตกต่างจากการทำคีโม ผู้ป่วยบางรายเข้ามาแบ่งปันประสบการณ์ว่าใช้เงินรักษาไปถึง 2.4 ล้านบาทในเวลา 2 ปี ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเล่าว่าแม่ของเธอป่วยเป็นมะเร็งปอด ต้องจ่ายค่ายามุ่งเป้าเดือนละ 75,000 บาท บางคนเสนอทางเลือกให้หันมาดูแลตัวเองด้วยแพทย์ทางเลือกแทน เพราะกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายระยะยาว
เวลาต่อมา มีผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดรายอื่นเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติม หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าราคา 600,000 บาทต่อเดือนเป็นราคาที่สูงเกินจริง ผู้ป่วยที่รับยามุ่งเป้าตามโรงพยาบาลรัฐมักจะจ่ายค่ายาในราคาประมาณ 60,000 ถึง 75,000 บาทต่อเดือน
เพจเฟซบุ๊ก รอบรู้ และ รู้ทัน เรื่องมะเร็ง กับ นพ. ณัฐชดล เข้ามาให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อคลายความกังวลให้ผู้ป่วย คุณหมอคาดว่าผู้ป่วยรายนี้น่าจะฟังข้อมูลคลาดเคลื่อน ผู้ป่วยน่าจะเป็นมะเร็งปอดที่กระจายไปต่อมน้ำเหลือง ผลตรวจพบยีนกลายพันธุ์ตามเกณฑ์ จึงสามารถใช้ยามุ่งเป้าได้ ยาที่พูดถึงน่าจะเป็น โอซิเมอร์ทินิบ ซึ่งมีราคาประมาณ 60,000 บาทต่อเดือน ไม่ใช่ 600,000 บาทตามที่เข้าใจตอนแรก
คุณหมอยังอธิบายข้อดีของยาตัวนี้ว่า เป็นยาที่มีประสิทธิภาพดีมาก การกินยาต่อเนื่อง 3 ปีจะช่วยลดโอกาสการกลับมาเป็นซ้ำ ป้องกันมะเร็งลุกลามไปที่สมอง ช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตในระยะ 5 ปี จาก 78 เปอร์เซ็นต์ เป็น 88 เปอร์เซ็นต์ คุณหมอแนะนำให้ผู้ป่วยกลับไปสอบถามเรื่องราคากับแพทย์เจ้าของไข้ให้แน่ชัดอีกครั้ง พร้อมส่งกำลังใจให้ผู้ป่วยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้
