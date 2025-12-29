ข่าวดาราบันเทิง

ส่งกำลังใจ “แหม่ม อลิษา” ผ่าตัดมะเร็งปอด เบื้องหลังสุดกลั้น สู้ราคาผ่าส่องกล้องไม่ไหว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 29 ธ.ค. 2568 12:10 น.| อัปเดต: 29 ธ.ค. 2568 11:50 น.
165
ส่งกำลังใจ "แหม่ม อลิษา" ผ่าตัดมะเร็งปอด เบื้องหลังสุดกลั้น สู้ราคาผ่าส่องกล้องไม่ไหว

ส่งกำลังใจ “แหม่ม อลิษา” ผ่าตัดมะเร็งปอดระยะ 4 ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี เผยเบื้องหลังสุดกลั้น จำใจเลือกผ่าแบบเปิดเพราะสู้ราคาผ่าส่องกล้องไม่ไหว

ทำเอาแฟนคลับ กัลยาณมิตรต่างโล่งใจไปตามๆ กัน ล่าสุดอดีตนักแสดงชื่อดัง “แหม่ม อลิษา” ได้ออกมาอัปเดตภาพชูสองนิ้ว สู้ตายบนเตียงผู้ป่วย บอกว่าการผ่าตัดใหญ่เพื่อรักษามะเร็งปอด ขนาด 7 เซนติเมตร (ระยะที่ 4) ได้เสร็จสิ้นและผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้ว

ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงวันคริสต์มาส (25 ธ.ค. 68) แหม่ม อลิษา ได้โพสต์ข้อความร่ายยาวระบายความรู้สึกก่อนแอดมิทเข้าโรงพยาบาลในวันที่ 26 ธ.ค. และมีกำหนดผ่าตัดในเช้าวันเสาร์ที่ 27 ธ.ค. ที่ผ่านมา

เจ้าตัวยอมรับแบบหมดเปลือกด้วยความกังวลว่า “ใจตุ้มๆ ต่อมๆ ถามว่ากลัวไหม ก็คงต้องมีบ้าง ร้องไห้แล้วหนึ่ง แต่ก็ต้องอดทนให้มันผ่านไปให้ได้”

แหม่ม อลิษา ขอบคุณแฟนคลับที่ส่งกำลังใจให้ในช่วงยากลำบาก

ในโพสต์ดังกล่าว แหม่ม อลิษา ยังได้เปิดเผยถึงเบื้องหลังการตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาที่ทำเอาหลายคนสะเทือนใจ โดยคุณหมอได้เสนอทางเลือก 2 ทาง คือ

  1. ผ่าตัดส่องกล้อง เจ็บน้อยกว่า ฟื้นตัวเร็ว แต่ค่าใช้จ่ายสูงถึง 150,000 – 350,000 บาท ซึ่งเกินกำลังทรัพย์

  2. ผ่าตัดแบบเปิด (ตามสิทธิ์รักษา) ต้องผ่าเปิดแผลด้านข้างยาวประมาณ 30 เซนติเมตร และต้องใช้เวลาพักฟื้นร่างกายนานถึง 1 เดือนเพื่อให้แผลหายดี

ด้วยข้อจำกัดด้านทุนทรัพย์ แหม่มจึงตัดสินใจเลือกรักษาตามสิทธิ์ (ผ่าตัดแบบเปิด) แม้จะฟังแล้วจุกในอกและน้ำตาตกด้วยความกังวล แต่เธอก็เชื่อใจทีมแพทย์ที่จะดูแลอย่างเต็มที่ โดยมีคุณเก่ง เพื่อนสนิทคอยไปเฝ้าเป็นกำลังใจไม่ห่าง

แหม่ม อลิษา แสดงความมั่นใจหลังผ่าตัดมะเร็งปอดระยะ 4 เสร็จสิ้น

หลังจากการผ่าตัดเสร็จสิ้น ภาพล่าสุดยืนยันได้ว่าแหม่ม อลิษา ปลอดภัยและมีกำลังใจที่ดีเยี่ยม ท่ามกลางแฟนละครที่แห่เข้ามาคอมเมนต์ส่งพลังบวก ขอให้แผลหายไวๆ และกลับมาแข็งแรงโดยเร็ววัน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาพแหม่ม อลิษา ชูสองนิ้วบนเตียงผู้ป่วยหลังการผ่าตัด

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
Lawyer Kerdphol Kaewkird underwent surgery ข่าว

เปิดภาพ “ทนายเกิดผล” เข้าแอดมิดปลูกถ่ายไต พร้อมอัปเดตต้องรอพักฟื้นนานแค่ไหน?

10 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคส้ม ขอโทษ เพื่อไทย ทำป้ายหาเสียงเสียหาย ยันไม่ใช่ทีมงานพรรค

10 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 30 ธ.ค. ร่วงหนัก เปิดตลาดหายวูบ 1,300 บาท ทองรูปพรรณเหลือ 66,000 บาท รับวันสิ้นปี

16 นาที ที่แล้ว
ไแดอลเกาหลีบุกทำเนียบรัฐบาลกัมพูชา เข้าพบ รมว.ท่องเที่ยว ยืนยันความปลอดภัย ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาดึงบอยแบนด์เกาหลี กู้ภาพลักษณ์ประเทศ การันตีเที่ยวปลอดภัย

22 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“โดม ปกรณ์” ขอโทษ ยันไม่ได้เป็นคนเขียน ปมโพสต์หื่นใส่ “จินนี่”

24 นาที ที่แล้ว
Phutta Talk นัทปงครบรอบ 1 เดือน บันเทิง

คลิปเต็ม “ไอซ์ สารวัตร” ฝันเห็น “นัทปง” 29 วันที่ล่วงลับ ของสำคัญที่ให้ยังเก็บเสมอ

31 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ดจากแม่น้ำหนึ่ง งวด 2 มกราคม 2569 มีเลขชุด 3068 ที่น่าสนใจ เลขเด็ด

เลขเด็ด “แม่น้ำหนึ่ง” ประเดิมงวดปีใหม่ 2 ม.ค. 69 เคาะชุด 4 ตัวเน้นๆ ระวังเลขกลับหัว

39 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ปักธงชาติไทย พร้อมติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ ปกป้องคนไทยบ้านหนองจาน

40 นาที ที่แล้ว
ประวัติ &quot;ฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์&quot; ทนายหนุ่มไฟแรง ว่าที่ผู้สมัคร สส.มหาสารคาม ภูมิใจไทย ข่าว

ประวัติ “ฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์” ทนายหนุ่มไฟแรง ว่าที่ผู้สมัคร สส.มหาสารคาม ภูมิใจไทย

40 นาที ที่แล้ว
น้ำแข็ง ทิพวรรณ ประสบอุบัติเหตุ บันเทิง

น้ำแข็ง ทิพวรรณ รถตู้ชนยับ นาทีควันโขมง แพนิค-หายใจไม่ออก แฟน ๆ แห่ห่วง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อรรถวิชช์ รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ ข่าวการเมือง

เปิดคลิป อรรถวิชช์ ยันนโยบาย “คุกกลางทะเล” ไม่ใช่แฟนซี หลังโซเชียลวิจารณ์สนั่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อกัมพูชา เปิดภาพ สะพานจัยจุมเนี้ยะ ซ่อมเสร็จแล้ว หลังโดนไข่ F-16

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ประวัติ “โดม ปกรณ์ ลัม” จากเจ้าหนูโฆษณา สู่ฉายาหล่อขั้นเทพ และนักธุรกิจร้อยล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตถล่มยับ &quot;โดม ปกรณ์ ลัม&quot; โผล่เมนต์หื่นใส่ &quot;จินนี่&quot; ลูกสาวคุณหญิงสุดารัตน์ บันเทิง

ชาวเน็ตถล่มยับ “โดม ปกรณ์ ลัม” โผล่เมนต์หื่นใส่ “จินนี่” ลูกสาวคุณหญิงสุดารัตน์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก ประวัติชีวิตคนไม่รู้ โตในสลัม ไม่ยอมแพ้ชะตา สอบเข้ามธ. สู่สส.น้ำดี ข่าว

ไอซ์ รักชนก ประวัติชีวิตคนไม่รู้ โตในสลัม ไม่ยอมแพ้ชะตา สอบเข้ามธ. สู่สส.น้ำดี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เขมร สั่งห้ามบินโดรนทั่วประเทศ หลังพบ 250 ลำล้ำเข้าอธิปไตยไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพเรือ เผยพบทุ่นระเบิดสังหารเกลื่อนบ้านหนองรี เขมรละเมิดกฎหมายชัดเจน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วิสามัญ คนร้ายขนยาบ้า หลังยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่ พบของกลาง 2.5 ล้านเม็ด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฟอร์บส์” ประกาศให้ “บียอนเซ่” นักร้องดัง เป็นมหาเศรษฐีพันล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สรุปสาระสำคัญ การประชุมสามฝ่าย จีน-กัมพูชา-ไทย มุ่งสร้างความไว้ใจอีกครั้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สส.ไอซ์ ฝากถึง อานนท์ หลังถูกเหยียด กล่าวหาแม่เป็น Sex Worker

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 30/12/68 ดูดวง

5 ราศี การงานมีคนจับตา ทำดีได้หน้า ทำพลาดโดนจำ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุกตลอดชีวิต ผัวนางเอกซุปตาร์ โกง 4 พันล้าน ชีวิตดิ่งยับ ต้องหนีไปเล่นละครสั้น บันเทิง

คุกตลอดชีวิต ผัวนางเอกซุปตาร์ โกง 4 พันล้าน ชีวิตดิ่งยับ ต้องหนีไปเล่นละครสั้น

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเอกสารลับในคุก &quot;เจฟฟรีย์ เอปสตีน&quot; เคยลั่น ไม่ฆ่าตัวตาย เพียง 9 วันก่อนพบเป็นศพ ข่าวต่างประเทศ

เปิดเอกสารลับในคุก “เจฟฟรีย์ เอปสตีน” เคยลั่น ไม่ฆ่าตัวตาย เพียง 9 วันก่อนพบเป็นศพ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“แอนโทนี โจชัว” กำปั้นดีกรีอดีตแชมป์ ประสบอุบัติเหตุ มีผู้เสียชีวิต 2 ศพ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 29 ธ.ค. 2568 12:10 น.| อัปเดต: 29 ธ.ค. 2568 11:50 น.
165
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Lawyer Kerdphol Kaewkird underwent surgery

เปิดภาพ “ทนายเกิดผล” เข้าแอดมิดปลูกถ่ายไต พร้อมอัปเดตต้องรอพักฟื้นนานแค่ไหน?

เผยแพร่: 30 ธันวาคม 2568

พรรคส้ม ขอโทษ เพื่อไทย ทำป้ายหาเสียงเสียหาย ยันไม่ใช่ทีมงานพรรค

เผยแพร่: 30 ธันวาคม 2568

ราคาทองวันนี้ 30 ธ.ค. ร่วงหนัก เปิดตลาดหายวูบ 1,300 บาท ทองรูปพรรณเหลือ 66,000 บาท รับวันสิ้นปี

เผยแพร่: 30 ธันวาคม 2568
ไแดอลเกาหลีบุกทำเนียบรัฐบาลกัมพูชา เข้าพบ รมว.ท่องเที่ยว ยืนยันความปลอดภัย

กัมพูชาดึงบอยแบนด์เกาหลี กู้ภาพลักษณ์ประเทศ การันตีเที่ยวปลอดภัย

เผยแพร่: 30 ธันวาคม 2568
Back to top button