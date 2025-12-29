ส่งกำลังใจ “แหม่ม อลิษา” ผ่าตัดมะเร็งปอด เบื้องหลังสุดกลั้น สู้ราคาผ่าส่องกล้องไม่ไหว

ส่งกำลังใจ “แหม่ม อลิษา” ผ่าตัดมะเร็งปอดระยะ 4 ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี เผยเบื้องหลังสุดกลั้น จำใจเลือกผ่าแบบเปิดเพราะสู้ราคาผ่าส่องกล้องไม่ไหว
ทำเอาแฟนคลับ กัลยาณมิตรต่างโล่งใจไปตามๆ กัน ล่าสุดอดีตนักแสดงชื่อดัง “แหม่ม อลิษา” ได้ออกมาอัปเดตภาพชูสองนิ้ว สู้ตายบนเตียงผู้ป่วย บอกว่าการผ่าตัดใหญ่เพื่อรักษามะเร็งปอด ขนาด 7 เซนติเมตร (ระยะที่ 4) ได้เสร็จสิ้นและผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้ว
ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงวันคริสต์มาส (25 ธ.ค. 68) แหม่ม อลิษา ได้โพสต์ข้อความร่ายยาวระบายความรู้สึกก่อนแอดมิทเข้าโรงพยาบาลในวันที่ 26 ธ.ค. และมีกำหนดผ่าตัดในเช้าวันเสาร์ที่ 27 ธ.ค. ที่ผ่านมา
เจ้าตัวยอมรับแบบหมดเปลือกด้วยความกังวลว่า “ใจตุ้มๆ ต่อมๆ ถามว่ากลัวไหม ก็คงต้องมีบ้าง ร้องไห้แล้วหนึ่ง แต่ก็ต้องอดทนให้มันผ่านไปให้ได้”
ในโพสต์ดังกล่าว แหม่ม อลิษา ยังได้เปิดเผยถึงเบื้องหลังการตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาที่ทำเอาหลายคนสะเทือนใจ โดยคุณหมอได้เสนอทางเลือก 2 ทาง คือ
-
ผ่าตัดส่องกล้อง เจ็บน้อยกว่า ฟื้นตัวเร็ว แต่ค่าใช้จ่ายสูงถึง 150,000 – 350,000 บาท ซึ่งเกินกำลังทรัพย์
-
ผ่าตัดแบบเปิด (ตามสิทธิ์รักษา) ต้องผ่าเปิดแผลด้านข้างยาวประมาณ 30 เซนติเมตร และต้องใช้เวลาพักฟื้นร่างกายนานถึง 1 เดือนเพื่อให้แผลหายดี
ด้วยข้อจำกัดด้านทุนทรัพย์ แหม่มจึงตัดสินใจเลือกรักษาตามสิทธิ์ (ผ่าตัดแบบเปิด) แม้จะฟังแล้วจุกในอกและน้ำตาตกด้วยความกังวล แต่เธอก็เชื่อใจทีมแพทย์ที่จะดูแลอย่างเต็มที่ โดยมีคุณเก่ง เพื่อนสนิทคอยไปเฝ้าเป็นกำลังใจไม่ห่าง
หลังจากการผ่าตัดเสร็จสิ้น ภาพล่าสุดยืนยันได้ว่าแหม่ม อลิษา ปลอดภัยและมีกำลังใจที่ดีเยี่ยม ท่ามกลางแฟนละครที่แห่เข้ามาคอมเมนต์ส่งพลังบวก ขอให้แผลหายไวๆ และกลับมาแข็งแรงโดยเร็ววัน
