ผู้ว่าฯ เลย แจงยิบ ปลาแค้มีตุ่มประหลาด คือ “พยาธิใบไม้” ยันปรุงสุกกินได้ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
23 เม.ย. 2569 นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ตามที่ปรากฏข่าวตามสื่อออนไลน์ กรณีเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2569 มีการพบปลาแค้ที่มีลักษณะผิดปกติ มีตุ่มตามลำตัว ที่ อ.เชียงคาน จ.เลย เช่นเดียวกับการพบปลาแค้ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ส่งผลให้ประชาชนเกิดความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคสัตว์น้ำ รวมถึงประเด็นการปนเปื้อนของสารพิษนั้น
จังหวัดเลย ได้สั่งการให้ สำนักงานประมงจังหวัดเลย กรมประมง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำจากพื้นที่แม่น้ำโขงในเขต อ.เชียงคาน และ อ.ปากชม รวมถึงจากตลาดชุมชนในพื้นที่ นำส่งตรวจหาสารหนูในเนื้อสัตว์น้ำเป็นประจำทุกไตรมาส โดยผลการตรวจสอบกรณีปลาแค้ที่มีตุ่มตามลำตัว
จากข้อมูลของกรมประมง และ ดร.กัลย์กนิต พิสมยรมย์ ประธานสาขาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร พบตรงกันว่า ตุ่มดังกล่าวเป็น “ถุงของพยาธิใบไม้” ในกลุ่ม Digenea ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค หากนำมาปรุงให้สุกก่อนรับประทาน
นอกจากนี้ จังหวัดเลยได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ประสานสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 9 อุดรธานี ให้ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง โดยผลตรวจในเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มีผลคุณภาพน้ำดี ค่าสารหนูน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด โดยจังหวัดเลยได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอย่างทั่วถึง
อย่างไรก็ตาม จังหวัดเลยได้กำชับให้นายอำเภอที่มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำโขงแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายและช่องอื่นๆให้ประชาชนทราบว่า หากมีการพบสัตว์น้ำที่มีลักษณะผิดปกติ (มีตุ่มตามลำตัว) จากแม่น้ำโขง ขอความร่วมมือแจ้งและจำหน่ายตัวอย่าง เพื่อนำไปตรวจวินิจฉัยโรคและวิเคราะห์สารปนเปื้อน โดยสามารถติดต่อได้ ที่นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ประมงจังหวัดเลย โทรศัพท์ 081-884-4698 ตลอด 24 ชั่วโมง
