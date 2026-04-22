อาลัย นักข่าวบันเทิงอาวุโส เสียชีวิตอย่างสงบ หลังป่วยมะเร็ง-ติดเชื้อในกระแสเลือด

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 เม.ย. 2569 11:37 น.| อัปเดต: 22 เม.ย. 2569 11:37 น.
สิ้น นักข่าวบันเทิงรุ่นใหญ่ “ตูน เดชาธรณ์ รุ่งเรือง” เสียชีวิตอย่างสงบ หลังเข้ารับการรักษาอาการป่วยจากโรคมะเร็ง-ติดเชื้อในกระแสเลือด กลุ่มนักข่าวแห่อาลัย

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก ดาราภาพยนตร์ โพสต์แจ้งข่าวเศร้าวงการสื่อสารมวลชน หลังการจากไปอย่างสงบของ “ตูน เดชาธรณ์ รุ่งเรือง” นักข่าวบันเทิงอาวุโส เสียชีวิต หลังกลับมาพักฟื้นที่บ้านด้วยอาการป่วยมะเร็ง ร่วมกับติดเชื้อในกระแสเลือด ท่ามกลางความโศกเศร้าของเพื่อนพี่น้องร่วมวงการข่าว

ขณะที่ทางเฟซบุ๊กส่วนตัวของ ตูน เดชาธรณ์ ทางครอบครัวได้มีการโพสต์แจ้งกำหนดการรดน้ำศพ สวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจ โดยพิธีจะจัดขึ้นที่ วัดสะพานสูง ศาลา 1 ปากเกร็ด นนทบุรี ตามรายละเอียดดังนี้

วันที่ 22 เมษายน 2569

  • เวลา 16.00 น. รดน้ำศพ
  • เวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรม

วันที่ 23-25 เมษายน 2569

  • เวลา 18.30 น. สวดพระอภิธรรม

วันที่ 26 เมษายน 2569

  • พิธีฌาปนกิจ

พร้อมกันนี้ทางครอบครัวของดรับพวงหรีดดอกไม้สด และดอกไม้แห้ง ตามเจตนารมณ์สุดท้ายของ ตูน เดชาธรณ์ นักข่าวบันเทิงรุ่นใหญ่ผู้ล่วงลับ แต่ขอเป็นพวงหรีดพัดลม หรือ พวงหรีดจักรยาน สำหรับมอบให้เป็นประโยชน์ให้ผู้ยากไร้ต่อไป หรือสามารถร่วมบุญได้ที่ พร้อมเพย์ 0946924463

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB ดาราภาพยนตร์, Dechathorn Rungraung

ข่าวล่าสุด
&quot;แพรรี่&quot; เดือด ฟาดมนุษย์ป้าขี้เผือก ส่งจดหมายฟ้อง &quot;หมออั้ม&quot; กล่าวหาเรื่องชู้สาว ข่าว

“แพรรี่” เดือด ฟาดมนุษย์ป้าขี้เผือก ส่งจดหมายฟ้อง “หมออั้ม” กล่าวหาเรื่องชู้สาว

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ป.ป.ช. ยืนยันชี้แจงได้ หลังถูกตั้งคำถามเรื่องสองมาตรฐาน เทียบคดี “ศักดิ์สยาม”

11 นาที ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย เตรียมฟ้อง ปู มัณฑนา เพิ่ม ปมโพสต์ใส่ร้าย บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย ฟ้องเพิ่ม ปู มัณฑนา หลังโดนโทษจำคุก ปมใส่ร้ายส่งคนป่วนศาล

15 นาที ที่แล้ว
อย่างฮา ตำรวจเตือน อย่าขับรถเร็ว กล้องจับภาพ ส่งถึงบ้าน เมียเอาถึงตาย ข่าว

อย่างฮา ตำรวจเตือน อย่าขับรถเร็ว กล้องจับภาพ ส่งถึงบ้าน เมียเอาถึงตาย

28 นาที ที่แล้ว
สาวป่วย ฝากเพื่อนเลี้ยงหมา โดนโขกค่าเลี้ยงดู 1 แสน แลกเอาหมาคืน ข่าว

เกินไปไหม! สาวป่วย ฝากเพื่อนเลี้ยงหมา โดนโขกค่าเลี้ยงดู 1 แสน แลกเอาหมาคืน

31 นาที ที่แล้ว
ลูกหมี รัศมี เปิดใจหลังชนะคดี ปู มัณฑนา โดนคุก 2 ปีฉ้อโกง ไม่รอลงอาญา ลั่น ถ้ายอมรับผิดชีวิตคงดีกว่านี้ บันเทิง

ลูกหมี รัศมี เปิดใจหลังชนะคดี ปู มัณฑนา โดนคุก 2 ปีคดีฉ้อโกง ไม่รอลงอาญา

35 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“อัยยวัฒน์” ออกแถลงการณ์ แสดงความรับผิดชอบ “เลสเตอร์ซิตี้” ตกลีกวัน

37 นาที ที่แล้ว
ชีวิตอาภัพ นางเอกดาวรุ่ง แฟน 2 คนฆ่าตัวตาย ถูกข่มขืนจนป่วยจิต สุดท้ายตายโดดเดี่ยว บันเทิง

ชีวิตอาภัพ นางเอกดาวรุ่ง แฟน 2 คนฆ่าตัวตาย ถูกข่มขืนจนป่วยจิต สุดท้ายตายโดดเดี่ยว

51 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พนักงานสวนสนุกโตเกียวเสียชีวิต ถูกเครื่องเล่นหนีบ ขณะเข้าตรวจบำรุง

58 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เต๋า สมชาย ฟิตมาก ดาราไทยคนแรก พิชิตมาราธอนโลก คว้าเหรียญ Six Star Finisher

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณหญิงกอแก้ว ข่าวการเมือง

สั่งคุก ครูสอนนาฏศิลป์ คดี ม.112 ปมคอมเมนต์เฟซบุ๊ก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกสาวแดนนี่ ศรีภิญโญ ขอนอนบนเตียงพ่อ บันเทิง

ภาพบีบหัวใจ ลูกสาวแดนนี่ ขอนอนเตียงพ่อ แทนความคิดถึง ชาวเน็ตส่งกำลังใจล้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยัน ไม่ใช่คลิป AI คดี “บิ๊กโจ๊ก” ติดสินบนทองคำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อาลัย นักข่าวบันเทิงอาวุโส เสียชีวิตอย่างสงบ หลังป่วยมะเร็ง-ติดเชื้อในกระแสเลือด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จำคุก ยูทูบเบอร์ดัง โอตะตัวปลอม 2 ปี 4 เดือน ไม่รอลงอาญา ข่าว

จำคุก ยูทูบเบอร์ดัง โอตะตัวปลอม 2 ปี 4 เดือน ไม่รอลงอาญา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ปลื้ม Moody’s ปรับความน่าเชื่อถือไทย มีเสถียรภาพเชื่อมั่นเศรษฐกิจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ด่วน! ศาลพิพากษา จำคุก “ปู มัณฑนา” 2 ปี ไม่รอลงอาญา คดีฉ้อโกง-พ.ร.บ.เช็ค

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำตาล ทิพนารี แจงดรามาอินเตอร์แฟนจวก &quot;มดดำ&quot; แตะตัว-คุกคาม พิธีกรดังเปิดใจหลังโดนถล่ม ข่าวดารา

น้ำตาล ทิพนารี แจงดรามาอินเตอร์แฟนจวก “มดดำ” แตะตัว-คุกคาม พิธีกรดังเปิดใจหลังโดนถล่ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” เตรียมเข้าหารือ ปธน.เมียนมา ถกเรื่องฝุ่น PM 2.5-ปัญหาชายแดน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวเล่าอุทาหรณ์ตาขวาบอดสนิทเพราะใส่คอนแทคเลนส์อาบน้ำจนติดเชื้อป ข่าวต่างประเทศ

สาวร่ำไห้ ใส่คอนแทคเลนส์อาบน้ำ ตาบอดสนิท ซ้ำหมอวินิจฉัยพลาด ทำเชื้อลุกลาม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองปราบ ฝากขัง &quot;อัจฉริยะ&quot; พร้อมพวก 6 คน คดีรีดเงิน 2.5 ล้าน แลกไม่แฉคดีจีนเทา ข่าว

กองปราบ ฝากขัง “อัจฉริยะ” พร้อมพวก 6 คน คดีรีดเงิน 2.5 ล้าน แลกไม่แฉคดีจีนเทา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มจีนเมาหนัก บีบก้นสาวไทย หน้าผับพัทยา คลั่งอาละวาด เจอการ์ดจัดหนักเลือดอาบ ข่าว

หนุ่มจีนเมา บีบก้นสาวไทยหน้าผับพัทยา คลั่งอาละวาด เจอการ์ดรวบจนเลือดอาบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน เลื่อนแถลงใหญ่ ความคืบหน้าคดี 44 สส. ลงชื่อแก้ ม.112

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำนานมาธาดอร์เจ็บหนัก ถูกกระทิงเสียบ ต้องผ่าตัดซ่อมแซมผนังทวาร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลุงคนขับรถหื่น จ้องจะลวนลาม สาวโรงงานคารถ เจ้าตัวปัดบอกไม่มีอะไร ข่าว

ชัดมาก! ลุงคนขับรถหื่น จ้องจะลวนลาม สาวโรงงานคารถ เจ้าตัวปัดบอกไม่มีอะไร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

&quot;แพรรี่&quot; เดือด ฟาดมนุษย์ป้าขี้เผือก ส่งจดหมายฟ้อง &quot;หมออั้ม&quot; กล่าวหาเรื่องชู้สาว

“แพรรี่” เดือด ฟาดมนุษย์ป้าขี้เผือก ส่งจดหมายฟ้อง “หมออั้ม” กล่าวหาเรื่องชู้สาว

เผยแพร่: 22 เมษายน 2569

ป.ป.ช. ยืนยันชี้แจงได้ หลังถูกตั้งคำถามเรื่องสองมาตรฐาน เทียบคดี “ศักดิ์สยาม”

เผยแพร่: 22 เมษายน 2569
อย่างฮา ตำรวจเตือน อย่าขับรถเร็ว กล้องจับภาพ ส่งถึงบ้าน เมียเอาถึงตาย

อย่างฮา ตำรวจเตือน อย่าขับรถเร็ว กล้องจับภาพ ส่งถึงบ้าน เมียเอาถึงตาย

เผยแพร่: 22 เมษายน 2569
สาวป่วย ฝากเพื่อนเลี้ยงหมา โดนโขกค่าเลี้ยงดู 1 แสน แลกเอาหมาคืน

เกินไปไหม! สาวป่วย ฝากเพื่อนเลี้ยงหมา โดนโขกค่าเลี้ยงดู 1 แสน แลกเอาหมาคืน

เผยแพร่: 22 เมษายน 2569
Back to top button