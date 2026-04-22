อาลัย นักข่าวบันเทิงอาวุโส เสียชีวิตอย่างสงบ หลังป่วยมะเร็ง-ติดเชื้อในกระแสเลือด

สิ้น นักข่าวบันเทิงรุ่นใหญ่ “ตูน เดชาธรณ์ รุ่งเรือง” เสียชีวิตอย่างสงบ หลังเข้ารับการรักษาอาการป่วยจากโรคมะเร็ง-ติดเชื้อในกระแสเลือด กลุ่มนักข่าวแห่อาลัย
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก ดาราภาพยนตร์ โพสต์แจ้งข่าวเศร้าวงการสื่อสารมวลชน หลังการจากไปอย่างสงบของ “ตูน เดชาธรณ์ รุ่งเรือง” นักข่าวบันเทิงอาวุโส เสียชีวิต หลังกลับมาพักฟื้นที่บ้านด้วยอาการป่วยมะเร็ง ร่วมกับติดเชื้อในกระแสเลือด ท่ามกลางความโศกเศร้าของเพื่อนพี่น้องร่วมวงการข่าว
ขณะที่ทางเฟซบุ๊กส่วนตัวของ ตูน เดชาธรณ์ ทางครอบครัวได้มีการโพสต์แจ้งกำหนดการรดน้ำศพ สวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจ โดยพิธีจะจัดขึ้นที่ วัดสะพานสูง ศาลา 1 ปากเกร็ด นนทบุรี ตามรายละเอียดดังนี้
วันที่ 22 เมษายน 2569
- เวลา 16.00 น. รดน้ำศพ
- เวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรม
วันที่ 23-25 เมษายน 2569
- เวลา 18.30 น. สวดพระอภิธรรม
วันที่ 26 เมษายน 2569
- พิธีฌาปนกิจ
พร้อมกันนี้ทางครอบครัวของดรับพวงหรีดดอกไม้สด และดอกไม้แห้ง ตามเจตนารมณ์สุดท้ายของ ตูน เดชาธรณ์ นักข่าวบันเทิงรุ่นใหญ่ผู้ล่วงลับ แต่ขอเป็นพวงหรีดพัดลม หรือ พวงหรีดจักรยาน สำหรับมอบให้เป็นประโยชน์ให้ผู้ยากไร้ต่อไป หรือสามารถร่วมบุญได้ที่ พร้อมเพย์ 0946924463
อ้างอิงจาก : FB ดาราภาพยนตร์, Dechathorn Rungraung
ติดตาม The Thaiger บน Google News: