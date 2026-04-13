บีบหัวใจสุดขีด! จ๊ะ นงผณี ถือเค้กอวยพรวันเกิดแม่ ในวันเดียวกับที่สูญเสียพ่อ

เผยแพร่: 13 เม.ย. 2569 13:58 น.| อัปเดต: 13 เม.ย. 2569 13:58 น.
ลูกทุ่งสาว จ๊ะ นงผณี แจ้งข่าวเศร้าคุณพ่อประดิษฐ์จากไปอย่างสงบเมื่อ 12 เม.ย. หลังสู้จากอุบัติเหตุนาน 2 เดือน เผยโมเมนต์สุดเศร้าถือเค้กอวยพรวันเกิดแม่ แฟนคลับแห่ส่งกำลังใจล้น

วันที่ 12 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา กลายเป็นวันที่บีบหัวใจที่สุดของลูกทุ่งสาว จ๊ะ นงผณี เมื่อเธอต้องสูญเสียคุณพ่อประดิษฐ์ไปอย่างไม่มีวันกลับ โดยคุณพ่อจากไปอย่างสงบหลังจากพยายามต่อสู้และรักษาตัวจากอุบัติเหตุนานกว่า 2 เดือน

ความเศร้าโศกครั้งนี้ทวีคูณขึ้นไปอีก เมื่อวันที่คุณพ่อสิ้นลมหายใจกลับตรงกับวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่พอดี ฝ่ายของ จ๊ะ นงผณี ยังคงเปี่ยมด้วยความเข้มแข็ง เมื่อถือก้อนเค้กไปอวยพรวันเกิดคุณแม่ ท่ามกลางบรรยากาศความโศกเศร้าของการจัดเตรียมงานศพคุณพ่อที่เพิ่งเสร็จสิ้นไม่นาน

ขณะที่ในอินสตาแกรม @jojo.kritsana ของโจโจ้ กฤษณะ แดนเซอร์ของ จ๊ะ นงผณี ได้เผยภาพคุณแม่นั่งเป่าเทียนวันเกิดทั้งน้ำตาสร้างความจุกอกให้กับทุกคนที่พบเห็น จ๊ะเขียนข้อความบรรยายความรู้สึกถึงเหตุการณ์นี้เอาไว้ว่า พ่อต้องรักแม่มากๆ แน่เลย พ่อถึงอดทนและสู้มานานกว่า 2 เดือน เพื่อที่จะได้มีชีวิตอยู่จนถึงวันเกิดของแม่

ครอบครัวของจ๊ะต้องเผชิญกับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส แต่แม่ของจ๊ะก็ยังคงพยายามเข้มแข็งในทุกวินาที ทันทีที่ภาพและข้อความนี้เผยแพร่ออกไป แฟนคลับและเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงต่างเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจ และร่วมอวยพรวันเกิดให้คุณแม่ของจ๊ะกันอย่างเนืองแน่น เพื่อหวังให้ครอบครัวก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้ (ดูคลิป).

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

