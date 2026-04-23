เบียร์ เดอะวอยซ์ โต้ดราม่า อวดแฟนเก่าขอกอด ลั่น คู่ชีวิตต้องไม่คิดแค่เรื่องใต้สะดือ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 เม.ย. 2569 13:34 น.| อัปเดต: 23 เม.ย. 2569 13:34 น.
เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาดกลับดราม่าเปิดแชทแฟนเก่า ยันไม่ได้อวด

เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาดกลับดราม่า เปิดแชทแฟนเก่าทักขอกอด ยันไม่ได้อวด พูดถึงชีวิตคู่ ขอคนที่คู่ควร ไม่ใช่วัน ๆ คิดแค่เรื่องใต้สะดือ ลั่น ดูแลตัวเองมาอย่างดี ไม่ยอมให้ใครมาเสพสุข

จากกรณี เบียร์ เดอะวอยซ์ หรือ ภัสรนันท์ อัษฎมงคล นักร้องสาวเสียงใส เปิดแชทพูดคุยกับ ท็อป Lazyloxy แฟนเก่าที่ทักมาหาอ้อนขอกอดหลังจากที่เธอโพสต์ภาพสวมชุดชั้นในสีชมพูอ่อนแบบซีทรู ผ่านเฟซบุ๊ก Bizcuitbeer ซึ่งสาวเบียร์เขียนแคปชั่นว่า “Pov : เมื่อแฟนเก่ายังเป็นอาหวัง” พร้อมย้ำสถานะชัดเจนว่า “เป็นเพื่อน เค้าไม่นอนกอดกันนะ @reallazylife”

หลังนักร้องสาวโพสต์คลิปดังกล่าวไปได้ไม่นานกลับเกิดกระแสดราม่า ความเห็นชาวเน็ตบางส่วนมองว่าเป็นการโพสต์โอ้อวดหรือไม่ ล่าสุด สาวเบียร์ ออกมาชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้น ระบุว่า “เบียร์ไม่ได้กลัวการอยู่คนเดียว ถ้าต้องมีใครสักคน ขอเป็นคนที่คู่ควร ไม่ใช่วัน ๆ คิด หรือมีดีแค่เรื่องใต้สะดือ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เบียร์ทำมันไม่ใช่การอวด แต่ที่ทำลงไปเพราะว่าไม่ชอบและไม่ต้องการให้อะไรแบบนั้นมาวนเวียนอยู่ในชีวิต

ถามว่าถ้าเป็นคนที่ให้เกียรติกัน ถามไถ่สารทุกข์สุกดิบ และซัพพอร์ตกันเสมอไม่เคยต้องการเรียกร้องอะไรจากเรา เพราะถ้าเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีมีความสุขจนล้นเหลือ แล้ววันนึงเค้าอยากแบ่งปันให้เรา แบบนั้นสิ เราถึงจะยินดีรับมันไว้

เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำลงไปเบียร์ไม่ได้กลัวว่าใครจะไม่คุยด้วย กลัวว่าจะมีแต่คนแบบนั้นมาวนเวียนมากกว่า เพราะฉะนั้นนี่คือการประกาศว่าเราไม่ต้องการคนแบบไหนอยู่ในวงจรชีวิตของเรา

เบียร์แก้ปัญหาชีวิตและดูแลตัวเองมาดีขนาดนี้ คงไม่สามารถให้ใครที่ไหนก็ได้มาเสพสุขจากเบียร์หรอกค่ะ สาวสาวที่คิดว่าเบียร์ แคปอวดเนี่ยต้องคิดใหม่นะคะ”

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

