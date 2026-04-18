สัปเหร่อโพสต์ขอบคุณ จ๊ะ นงผณี ไม่มองข้ามคนข้างหลัง ตอบแทนหลังช่วยส่งพ่ออย่างดี

สัปเหร่อโพสต์ซึ้งถึง จ๊ะ นงผณี ขอบคุณที่ไม่มองข้ามคนเบื้องหลัง มอบเงินสดตอบแทนน้ำใจ หลังช่วยส่งพ่ออย่างดี ชาวเน็ตแห่ชื่นชม
กลายเป็นเรื่องราวที่ทำเอาชาวเน็ตพากันชื่นชมในความน่ารักเรียบง่ายของนักร้องลูกทุ่งสาว จ๊ะ นงผณี แม้เธอจะต้องสูญเสียคุณพ่อประดิษฐ มหาดไทย ไป แต่ตลอดระยะเวลาที่จัดงานให้คุณพ่อ จ๊ะ ทำหน้าที่ดูแลครอบครัวและคนรอบข้างอย่างไม่ขาดตกบกพร่องเลยแม้แต่น้อย
ล่าสุดเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา ผู้ใช้เฟซบุ๊ก สัปเหร่อ ภูธร ได้โพสต์ภาพขณะปฏิบัติหน้าที่ในงานของพ่อจ๊ะ นงผณี พร้อมระบุข้อความสุดซึ้งถึงนักร้องดังว่า “#จ๊ะ ขอบคุณนะที่ไม่เคยลืม สัปเหร่อ ถามถึงตลอดเรี่องค่าเเรงถ้าให้ผมเรียก ก็คงแค่1800 แต่จ๊ะให้20000แถมยังสนับสนุนชุดใหม่ให้น้องแตงโมอีก”
ต่อมาไม่นาน จ๊ะ นงผณี ได้แชร์โพสต์ของพี่สัปเหร่อมาที่หน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวของเธอ พร้อมระบุข้อความขอบคุณกลับเช่นกันว่า “ขอบคุณพี่สัปเหร่อเช่นกันนะคะที่ส่งพ่อหนูเป็นอย่างดี” ท่ามกลางคอมเมนต์ชื่นชมของทั้งแฟนคลับและชาวเน็ตที่ต่างก็เห็นพ้องต้องกันว่าลูกทุ่งสาวแสนกตัญญูคนนี้ แม้ตัวเองจะโศกเศร้าแค่ไหน แต่ก็ไม่เคยลืมใครไว้ข้างหลัง เธอจะใส่ใจทุกคนรอบตัวและเป็นแบบนี้เสมอต้นเสมอปลาย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงจาก : FB สัปเหร่อ ภูธร, จ๊ะ นงผณี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: