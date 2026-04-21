ข่าวต่างประเทศ

สุดยื้อ! นางงามวัย 31 หัวใจวายคร่าชีวิต ก่อนวันประกวด ผลตรวจช็อก ไร้โรคประจำตัว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 เม.ย. 2569 20:30 น.| อัปเดต: 21 เม.ย. 2569 16:34 น.
84
นางงามชาวบราซิล วัย 31 หัวใจวายเสียชีวิตก่อนเวทีประกวด

สุดเศร้า ไมอารา คริสตินา นางงามบราซิลวัย 31 ปี หัวใจวายกะทันหันเสียชีวิต ทั้งที่ไม่มีประวัติป่วย-โรคประจำตัว ทิ้งสามีและลูกชาย จบความฝันก่อนขึ้นเวทีประกวดเพียงไม่กี่วัน

วันที่ 21 เมษายน 2569 สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานข่าวเศร้าวงการนางงามกรณี ไมอารา คริสตินา (Maiara Cristina de Lima Fiel) นางแบบและนางงามชาวบราซิลวัย 31 ปี จากเวที Miss Londrina เสียชีวิตกะทันหันจากอาการหัวใจวาย เพียงไม่กี่วันก่อนที่เธอจะต้องขึ้นเวทีประกวดนางงามในสัปดาห์หน้า

ทีมกู้ชีพพยายามทำปฐมพยาบาลและยื้อชีวิตเธออยู่นานกว่า 1 ชั่วโมง แต่สุดท้ายไม่อาจช่วยชีวิตไว้ได้ รายงานระบุว่าก่อนหน้านี้นางงามสาวไม่มีประวัติป่วยเป็นโรคประจำตัวมาก่อน การจากไปครั้งนี้ทำให้สามีและลูกชายของเธอต้องสูญเสียบุคคลเป็นที่รักไปตลอดกาล

สำหรับ ไมอารา คริสตินา เป็นนางงามที่สร้างผลงานโดดเด่น เธอเพิ่งคว้ามงกุฎ Miss Londrina เมื่อปีที่แล้วจากเวทีการประกวดระดับภูมิภาคที่มีชื่อเสียง ทั้งยังคว้ารางวัลรองชนะเลิศจากการประกวด Miss Sarandi ประจำปี 2025/26 อีกด้วย

นอกจากงานเดินแบบ เธอยังเปิดร้านเสริมสวยและมีความเชี่ยวชาญด้านความงาม

วิตอร์ ทาวาเรส ผู้จัดการประกวดที่ไมอารามีกำหนดเข้าร่วมในวันที่ 29 เมษายนนี้ โพสต์ข้อความไว้อาลัยบนโซเชียลมีเดียว่า ไมอารา คริสตินา เป็นหญิงสาวที่มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทอย่างมาก เขามีโอกาสได้พบเธอตัวจริงเมื่อปลายปีที่แล้วตอนที่เธอยืนยันเข้าร่วมประกวดในฐานะ Miss Londrina ทำให้เขารู้ทันทีว่าเธอจริงจังกับความฝันนี้มากแค่ไหน

ผู้จัดงานรายนี้ยอมรับว่ายังช็อกเมื่อทราบข่าว เขาสับสนและไม่อยากเชื่อ แม้หลายคนจะยืนยันการเสียชีวิตของเธอ แต่เขาก็ยังบอกตัวเองว่ามันไม่จริงเพราะเพิ่งคุยกันเมื่อวาน ตนรู้สึกทำใจรับได้ยากกับการสูญเสียหญิงสาวที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา มีความฝัน มีเป้าหมาย และมีอนาคตที่สดใสรออยู่

วิตอร์ กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า “ขอให้พระเจ้าต้อนรับไมอาราอย่างที่เธอคู่ควร พร้อมกับแสงสว่างที่พกติดตัวเสมอ และขอให้เปล่งประกายยิ่งขึ้นไป ผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและเพื่อนของเธอ ขอให้พระเจ้าประทานความเข้มแข็งและปลอบประโลมใจในช่วงเวลาที่เจ็บปวดนี้ แม้จะเป็นเรื่องยากที่จะทำความเข้าใจ แต่ขอให้ความรักและความศรัทธาช่วยเยียวยาหัวใจของทุกคน”

ขณะเดียวกัน แฟนคลับต่างพากันเขียนข้อความแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของไมอาราผ่านทางโซเชียลมีเดีย อาทิ

“ขอส่งกำลังใจให้ครอบครัวและเพื่อนของเธอ ขอให้พระเจ้าคุ้มครองให้เธอหลับให้สบาย”

“ขอให้ไปสู่สุคติ ขอให้การจากไปของเธอเป็นเครื่องเตือนใจให้พวกเราหันมาดูแลสุขภาพ”

“ชีวิตคนเราก็เป็นแบบนี้ เราตื่นขึ้นมาและไม่มีทางรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอีก 24 ชั่วโมงข้างหน้า ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วย”

ข้อมูลจาก : thesun และ dailymail

sukanlaya s.

