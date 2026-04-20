อาการป่วย แดนนี่ ศรีภิญโญ ก่อนทรุดหนัก บีบหัวใจภรรยา บอกลาครั้งสุดท้าย
ภรรยาเปิดเผยอาการป่วย แดนนี่ ศรีภิญโญ เสียชีวิตจากภาวะไตวายเฉียบพลันและโรคหัวใจ เล่านาทีบีบหัวใจลาสามีเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนจากไปอย่างสงบหลังรักษาตัว ICU
จากกรณีข่าวเศร้าของวงการตลกไทย หลัง แดนนี่ ศรีภิญโญ นักแสดงตลกและพิธีกรลูกครึ่งไทย-อเมริกัน วัย 57 ปี เจ้าของบทบาทน่าจดจำในซิทคอมระเบิดเถิดเทิงอย่าง ‘เจ๊ตุ่ม’ เสียชีวิตลงด้วยอาการไตวายเฉียบพลัน เมื่อเวลา 12.54 น. ของวันที่ 20 เมษายน 2569 ตามที่ได้มีการนำเสนอก่อนหน้านี้
ล่าสุด กวาง พจนีย์ ศรีภิญโญ ภรรยาของแดนนี่ เปิดเผยถึงอาการป่วยของสามีก่อนที่จะเสียชีวิต เธอเล่าว่าอาการเริ่มต้นเกิดจากแดนนี่มีอาการจุกท้องและเป็นกรดไหลย้อนจึงเดินทางไปพบแพทย์ที่คลินิกแถวบ้าน แต่อาการเหนื่อยหอบยังคงไม่ดีขึ้น ครอบครัวจึงพาไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดอีกครั้ง
จากผลการตรวจพบว่า แดนนี่มีภาวะไตวายเฉียบพลันและโรคหัวใจ รวมถึงมีอาการน้ำท่วมปอดเล็กน้อย แม้ว่าในเวลาต่อมาอาการน้ำท่วมปอดจะดีขึ้น แต่ส่วนอื่นกลับทำงานแย่ลง เธออธิบายเพิ่มเติมว่า หัวใจของแดนนี่เต้นผิดจังหวะ ส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแอ ไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ ได้ตามปกติ ไตจึงหยุดทำงานและเริ่มหายใจลำบาก แพทย์ต้องใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อประคองอาการ
จากนั้นตลกคนดังรักษาตัวและแอดมิดอยู่ในห้องไอซียู (ICU) ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2569 หลังจากแพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจ ร่างกายของเขาก็เริ่มทรุดลงและไม่ตอบสนองต่อการรักษาใด ๆ อวัยวะภายในค่อย ๆ ล้มเหลวลงเรื่อย ๆ
จนกระทั่งช่วงเที่ยงของวันที่ 20 เมษายน 2569 กวาง พจนีย์ ได้เข้าไปพูดคุยกับสามีเป็นครั้งสุดท้าย โดยเธอบอกกับเขาว่าไม่ต้องห่วงอะไรแล้ว จากนั้นในเวลา 12.54 น. แดนนี่ ศรีภิญโญ ก็ได้จากไปอย่างสงบต่อหน้าภรรยา
