เร่งแกะรอย! วงจรปิดเผยนาที เจ้าอาวาสวัดสนามไชย เดินเหม่อลอย ข้ามสะพานแม่น้ำปิง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 23 เม.ย. 2569 11:39 น.| อัปเดต: 23 เม.ย. 2569 11:39 น.
เบาะแสใหม่! กล้องวงจรปิดจับภาพ เจ้าอาวาสวัดสนามไชย เดินเหม่อลอยข้ามสะพานแม่น้ำปิง จ.ตาก ตำรวจเร่งแกะรอยเส้นทางเพิ่มเติม

ความคืบหน้ากรณีการติดตามหาตัว “พระครูปลัดสมบัติ สิริสุวณโณ” เจ้าอาวาสวัดสนามไชย ล่าสุดชุดสืบสวนจากภาค 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับตำรวจจังหวัดตาก ได้เบาะแสสำคัญจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดตาก เผยให้เห็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของท่านเจ้าอาวาส

หลังจากเจ้าหน้าที่สืบพบข้อมูลว่า มีรถเก๋งมาส่งเจ้าอาวาสไว้ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในจังหวัดตาก เมื่อเวลาประมาณ 04.48 น. ของวันที่ 18 มีนาคม กล้องวงจรปิดบนถนนพหลโยธิน ขาเข้าตัวเมืองตาก จับภาพบุคคลลักษณะคล้ายพระภิกษุเดินผ่านหน้าร้านค้าใกล้กับปั๊มน้ำมันดังกล่าว

ต่อมา กล้องวงจรปิดบริเวณหน้าวัดพระนารายณ์ เชิงสะพานกิตติขจร จับภาพ เจ้าอาวาสวัดสนามไชย ขณะเดินเท้าด้วยท่าทางเหม่อลอย เดินช้าๆ คล้ายมีอาการเจ็บเท้า เดินลัดเลาะขึ้นไปบนสะพานกิตติขจรเพื่อข้ามแม่น้ำปิง และเดินต่อไปจนพ้นระยะการบันทึกภาพของกล้องวงจรปิด

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมตามเส้นทางที่คาดว่า เจ้าอาวาสวัดสนามไชย จะเดินต่อหลังจากลงจากสะพานข้ามแม่น้ำปิง จ.ตาก เพื่อระบุทิศทางการเดินทางที่แน่ชัด รวมถึงเร่งหาสาเหตุที่ทำให้เจ้าอาวาสเดินทางมาไกลถึงจังหวัดตากและมีลักษณะท่าทางที่ดูผิดปกติ เพื่อคลี่คลายปริศนาการหายตัวไปให้เร็วที่สุด

อ้างอิงจาก : honekrasae

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

