เตรียมรับเงิน “ไทยช่วยไทย พลัส” รัฐช่วยจ่าย เช็กวงเงิน-วิธีลงทะเบียนที่นี่

“ไทยช่วยไทย พลัส” (คนละครึ่งเฟส 2) รัฐช่วย 50% วงเงิน 2,000 บ. ทุกคนต้องลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปฯ เป๋าตัง เม.ย. 69 เริ่มใช้จ่าย พ.ค. 69
รัฐบาลประกาศความชัดเจนแล้วสำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาค่าครองชีพ โดยเตรียมเดินหน้าโครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 2 ซึ่งจะมาในชื่อใหม่ว่า “ไทยช่วยไทย พลัส” คาดว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในช่วงเดือนเมษายน 2569 และเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุว่า การประชุม ครม. ในวันที่ 11 เม.ย. นี้ จะพุ่งเป้าไปที่การเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันโดยตรงก่อน (กลุ่มขนส่ง เกษตรกร และชาวประมง) ส่วนโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส” (คนละครึ่งพลัส) จะถูกแยกไว้เป็นกลไกฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะต่อไป เพื่อรับมือกับต้นทุนสินค้าที่อาจปรับตัวสูงขึ้น
สยบข่าวลือ สรุปชัดวงเงินสิทธิ “ไทยช่วยไทย พลัส”
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ออกมาชี้แจงพร้อม ปฏิเสธข่าวลือที่ว่าจะมีการแจกเงิน 200 บาท เป็นเวลา 10 เดือน ว่าไม่เป็นความจริง
รูปแบบของโครงการจะยังคงลักษณะ “คนละครึ่ง” (รัฐช่วยจ่าย 50% สูงสุดไม่เกิน 200 บาท/วัน) ที่ทำเป็นช่วงๆ ตามเม็ดเงินงบประมาณที่มี ซึ่งคาดการณ์วงเงินเบื้องต้นไว้ดังนี้
วงเงินพื้นฐาน: 2,000 บาท/คน
ข้อเสนอเพิ่มเติมจากกระทรวงการคลัง (รอยืนยัน): อาจมีการให้สิทธิสูงถึง 2,400 บาท/คน สำหรับผู้ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี เพื่อเป็นการจูงใจให้เข้าระบบภาษีมากขึ้น
(หมายเหตุ: รายละเอียดของวงเงินที่แน่นอนยังอยู่ระหว่างการพิจารณาขั้นสุดท้ายของกระทรวงการคลัง)
ใครมีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส บ้าง?
เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน
มีอายุตั้งแต่ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
ไม่เป็น ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568)
ไม่เป็น ผู้ที่ถูกระงับสิทธิ หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่ง เฟส 1-5 ที่ผ่านมา
วิธีลงทะเบียนผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” (ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน)
นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยข้อมูลสำคัญว่า ในรอบนี้ คาดว่าจะเปิดให้ประชาชน “ลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดทุกคน” ในเดือนเมษายน 2569 (ไม่มีการกดยืนยันรับสิทธิอัตโนมัติสำหรับผู้ใช้เดิม) โดยมีขั้นตอนเตรียมพร้อมดังนี้:
ดาวน์โหลด หรือ อัปเดตแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด
เปิดใช้งานเมนู G-Wallet
เมื่อถึงวันที่รัฐบาลกำหนด (เวลา 06:00 – 22:00 น.) ให้เข้าแอปฯ แล้วกดที่แบนเนอร์ “โครงการคนละครึ่ง พลัส” หรือ “ไทยช่วยไทย พลัส”
อ่านรายละเอียด ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข
กดยืนยันการลงทะเบียน
ตรวจสอบผลการลงทะเบียน
หลังจากกดยืนยันการลงทะเบียนแล้ว ระบบจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติ และจะมีการแจ้งผลให้ทราบผ่าน การแจ้งเตือน (Notification) บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง และทาง SMS ภายใน 3 วัน
ข้อแนะนำ: แม้รายละเอียดเงื่อนไขและวงเงินแบบเป็นทางการ 100% จะรอทางกระทรวงการคลังเคาะอีกครั้ง แต่ประชาชนสามารถเตรียมความพร้อมได้ตั้งแต่ตอนนี้ ด้วยการตรวจสอบแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในมือถือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่อความรวดเร็วเมื่อถึงวันเปิดรับลงทะเบียนครับ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: