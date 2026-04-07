เตรียมรับเงิน “ไทยช่วยไทย พลัส” รัฐช่วยจ่าย เช็กวงเงิน-วิธีลงทะเบียนที่นี่

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 07 เม.ย. 2569 13:45 น.| อัปเดต: 07 เม.ย. 2569 13:45 น.
“ไทยช่วยไทย พลัส” (คนละครึ่งเฟส 2) รัฐช่วย 50% วงเงิน 2,000 บ. ทุกคนต้องลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปฯ เป๋าตัง เม.ย. 69 เริ่มใช้จ่าย พ.ค. 69

รัฐบาลประกาศความชัดเจนแล้วสำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาค่าครองชีพ โดยเตรียมเดินหน้าโครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 2 ซึ่งจะมาในชื่อใหม่ว่า “ไทยช่วยไทย พลัส” คาดว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในช่วงเดือนเมษายน 2569 และเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุว่า การประชุม ครม. ในวันที่ 11 เม.ย. นี้ จะพุ่งเป้าไปที่การเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันโดยตรงก่อน (กลุ่มขนส่ง เกษตรกร และชาวประมง) ส่วนโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส” (คนละครึ่งพลัส) จะถูกแยกไว้เป็นกลไกฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะต่อไป เพื่อรับมือกับต้นทุนสินค้าที่อาจปรับตัวสูงขึ้น

สยบข่าวลือ สรุปชัดวงเงินสิทธิ “ไทยช่วยไทย พลัส”

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ออกมาชี้แจงพร้อม ปฏิเสธข่าวลือที่ว่าจะมีการแจกเงิน 200 บาท เป็นเวลา 10 เดือน ว่าไม่เป็นความจริง

รูปแบบของโครงการจะยังคงลักษณะ “คนละครึ่ง” (รัฐช่วยจ่าย 50% สูงสุดไม่เกิน 200 บาท/วัน) ที่ทำเป็นช่วงๆ ตามเม็ดเงินงบประมาณที่มี ซึ่งคาดการณ์วงเงินเบื้องต้นไว้ดังนี้

  • วงเงินพื้นฐาน: 2,000 บาท/คน

  • ข้อเสนอเพิ่มเติมจากกระทรวงการคลัง (รอยืนยัน): อาจมีการให้สิทธิสูงถึง 2,400 บาท/คน สำหรับผู้ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี เพื่อเป็นการจูงใจให้เข้าระบบภาษีมากขึ้น

(หมายเหตุ: รายละเอียดของวงเงินที่แน่นอนยังอยู่ระหว่างการพิจารณาขั้นสุดท้ายของกระทรวงการคลัง)

ใครมีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส บ้าง?

  1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน

  2. มีอายุตั้งแต่ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

  3. ไม่เป็น ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568)

  4. ไม่เป็น ผู้ที่ถูกระงับสิทธิ หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่ง เฟส 1-5 ที่ผ่านมา

วิธีลงทะเบียนผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” (ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน)

นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยข้อมูลสำคัญว่า ในรอบนี้ คาดว่าจะเปิดให้ประชาชน “ลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดทุกคน” ในเดือนเมษายน 2569 (ไม่มีการกดยืนยันรับสิทธิอัตโนมัติสำหรับผู้ใช้เดิม) โดยมีขั้นตอนเตรียมพร้อมดังนี้:

  1. ดาวน์โหลด หรือ อัปเดตแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด

  2. เปิดใช้งานเมนู G-Wallet

  3. เมื่อถึงวันที่รัฐบาลกำหนด (เวลา 06:00 – 22:00 น.) ให้เข้าแอปฯ แล้วกดที่แบนเนอร์ “โครงการคนละครึ่ง พลัส” หรือ “ไทยช่วยไทย พลัส”

  4. อ่านรายละเอียด ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

  5. กดยืนยันการลงทะเบียน

ตรวจสอบผลการลงทะเบียน

หลังจากกดยืนยันการลงทะเบียนแล้ว ระบบจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติ และจะมีการแจ้งผลให้ทราบผ่าน การแจ้งเตือน (Notification) บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง และทาง SMS ภายใน 3 วัน

ข้อแนะนำ: แม้รายละเอียดเงื่อนไขและวงเงินแบบเป็นทางการ 100% จะรอทางกระทรวงการคลังเคาะอีกครั้ง แต่ประชาชนสามารถเตรียมความพร้อมได้ตั้งแต่ตอนนี้ ด้วยการตรวจสอบแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในมือถือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่อความรวดเร็วเมื่อถึงวันเปิดรับลงทะเบียนครับ

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

