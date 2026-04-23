สาวโรงงาน ผวา คนขับรถบัสหื่น ลวนลาม-ขอมีเพศสัมพันธ์ อ้าง ลุงขาดมานาน ตร.เตรียมออกหมายเรียก

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 23 เม.ย. 2569 10:53 น.| อัปเดต: 23 เม.ย. 2569 10:54 น.
สาวโรงงาน ผวา เจอคนขับรถบัสหื่น จับหน้าอก-ขอมีเพศสัมพันธ์ อ้าง ลุงขาดมานาน วิ่งหนีขอความช่วยเหลือ ล่าสุดตร.รู้ตัวแล้ว เตรียมออกหมายเรียก

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 โซเชียลได้มีการแชร์ต่อคลิปเหตุการณ์ของหญิงรายหนึ่งถูกคนขับรถบัสรับส่งพนักงานเข้ามาลวนลาม และขอมีเพศสัมพันธ์ ระหว่างเดินทางกลับบ้าน ก่อนที่ทางผู้เสียหายจะรีบเปิดประตูลงจากรถวิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านบริเวณนั้น

คลิปดังกล่าวถูกถ่ายเอาไว้เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา เผยให้เห็นช่วงที่ สาวโรงงาน วัย 21 ปี ซึ่งอยู่ภายในรถบัสกำลังพูดปฏิเสธด้วยเสียงที่สั่นเครือพร้อมพยายามถอยห่างจากชายคนขับรถบัสรับส่งพนักงานของโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในจ.นครราชสีมา โดยผู้ชายในคลิปพูดเชิงว่า “ขอมีเพศสัมพันธ์ด้วย” ก่อนที่สาวผู้เสียหายจะหนีลงจากรถได้ทัน และวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากพลเมืองดีบริเวณนั้น

สาวโรงงาน วัย 21 ปีรายนี้ พยายามเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความหวาดกลัวให้กับพลเมืองดีฟังว่า “เธอถูกลุงคนขับรถบัสรับส่งพนักงานพยายามลวนลาม โดยเริ่มจากการจับท้องและหน้าอก ก่อนจะขอมีเพศสัมพันธ์ด้วย อ้างว่า ขาดมานาน”

สาวโรงงานเล่าต่อว่า “เธอขึ้นรถผิดสาย เนื่องจากเพิ่งมาทำงานที่โรงงานแห่งนี้ได้ไม่กี่วัน ซึ่งลุงอ้างว่าจะไปส่งที่บ้าน แต่กลับก่อเหตุขึ้น” โดยระหว่างที่สาวโรงงานผู้เสียหายรายนี้มาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน ลุงคนขับก็เดินลงมาตามด้วย พร้อมเรียกให้ผู้เสียหายกลับขึ้นรถ โดยอ้างว่า อย่ามาพูดแบบนี้ ลุงแค่จะไปส่งที่บ้าน แต่สาวโรงงานได้แต่ปฏิเสธด้วยความหวาดกลัว

สาวโรงงาน ผวา คนขับรถบัสหื่น ลวนลาม-ขอมีเพศสัมพันธ์ ตร.เตรียมออกหมายเรียก-3

ต่อมาทางเพจ คมข่าวสีกากีโคราช ได้รายงานว่า ผู้เสียหายได้เดินทางเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ทราบตัวคนขับรถบัสหื่นรายนี้แล้ว ชื่อ นายวีระ อายุ 56 ปี เบื้องต้นจะทำการออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหา พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายรายอื่นที่เคยถูกกระทำในลักษณะเดียวกัน เข้าแจ้งความเพิ่มเติม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด ผู้เสียหายยอมรับยังคงหวาดผวากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ ไม่ให้เกิดขึ้นกับใครอีก

สาวโรงงาน ผวา คนขับรถบัสหื่น ลวนลาม-ขอมีเพศสัมพันธ์ ตร.เตรียมออกหมายเรียก-2
ภาพจาก : FB คมข่าวสีกากีโคราช

อ้างอิงจาก : FB คมข่าวสีกากีโคราช

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

