การเงินเศรษฐกิจ

ไทม์ไลน์ ‘ไทยช่วยไทย’ เริ่มใช้จ่ายเดือนไหน เช็กที่นี่

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 เม.ย. 2569 15:15 น.| อัปเดต: 21 เม.ย. 2569 15:16 น.
ไทม์ไลน์ไทยช่วยไทยคาดใช้จ่าย พฤษภาคม 2569

รัฐบาลกางไทม์ไลน์ไทยช่วยไทย คาดช่วยเหลือประชาชน 10 ล้านคน เริ่มใช้จ่ายเงินภายในเดือนพฤษภาคม 2569

คืบหน้าแล้วโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ไทยช่วยไทย หรือ คนละครึ่ง พลัส ล่าสุด นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้กำกับดูแลสำนักงบประมาณ ชี้แจงสาเหตุที่โครงการนี้ยังไม่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เนื่องจากคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจยังไม่ได้จัดการประชุม นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศ จึงต้องเลื่อนการประชุมออกไปก่อน ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับปัญหาไม่มีงบประมาณ รัฐบาลมีช่องทางในการบริหารจัดการเงินรองรับไว้แล้ว

สำหรับการเดินหน้าโครงการเฟสแรก รัฐบาลคาดว่าจะใช้งบกลางจำนวน 20,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือประชาชนกว่า 10 ล้านคน โดยตั้งเป้าให้นำมาใช้จ่ายได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2569 ส่วนการออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน จะยังไม่พิจารณาเข้า ครม. ในเร็ววันนี้

ก่อนหน้านี้ ด้านนายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับสิทธิ ระบุว่ารอบนี้รัฐบาลจะให้ประชาชนลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดทุกคน ภายในเดือนเมษายน 2569 จะไม่มีการกดยืนยันรับสิทธิอัตโนมัติสำหรับผู้ที่เคยใช้งานมาก่อน

เงื่อนไขผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย

  • มีสัญชาติไทย และมีบัตรประจำตัวประชาชน
  • อายุ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในวันลงทะเบียน
  • ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (อ้างอิงฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568)
  • ไม่เคยถูกระงับสิทธิ หรือถูกเรียกเงินคืนจากโครงการคนละครึ่ง เฟส 1-5

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง

  • ดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปพลิเคชันให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด
  • เปิดใช้งาน G-Wallet
  • รอประกาศวันเปิดระบบจากรัฐบาล เข้าแอปฯ ในช่วงเวลา 06.00 – 22.00 น.
  • จากนั้นกดเลือกแบนเนอร์ “โครงการคนละครึ่ง พลัส” หรือ “ไทยช่วยไทย พลัส”
  • อ่านรายละเอียด กดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมด
  • หลังกดยอมรับเงื่อนไขแล้วกดยืนยันลงทะเบียน

ไทม์ไลน์ไทยช่วยไทยคาดใช้จ่าย พฤษภาคม 2569

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

