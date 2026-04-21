ไทม์ไลน์ ‘ไทยช่วยไทย’ เริ่มใช้จ่ายเดือนไหน เช็กที่นี่

รัฐบาลกางไทม์ไลน์ไทยช่วยไทย คาดช่วยเหลือประชาชน 10 ล้านคน เริ่มใช้จ่ายเงินภายในเดือนพฤษภาคม 2569
คืบหน้าแล้วโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ไทยช่วยไทย หรือ คนละครึ่ง พลัส ล่าสุด นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้กำกับดูแลสำนักงบประมาณ ชี้แจงสาเหตุที่โครงการนี้ยังไม่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เนื่องจากคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจยังไม่ได้จัดการประชุม นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศ จึงต้องเลื่อนการประชุมออกไปก่อน ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับปัญหาไม่มีงบประมาณ รัฐบาลมีช่องทางในการบริหารจัดการเงินรองรับไว้แล้ว
สำหรับการเดินหน้าโครงการเฟสแรก รัฐบาลคาดว่าจะใช้งบกลางจำนวน 20,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือประชาชนกว่า 10 ล้านคน โดยตั้งเป้าให้นำมาใช้จ่ายได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2569 ส่วนการออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน จะยังไม่พิจารณาเข้า ครม. ในเร็ววันนี้
ก่อนหน้านี้ ด้านนายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับสิทธิ ระบุว่ารอบนี้รัฐบาลจะให้ประชาชนลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดทุกคน ภายในเดือนเมษายน 2569 จะไม่มีการกดยืนยันรับสิทธิอัตโนมัติสำหรับผู้ที่เคยใช้งานมาก่อน
เงื่อนไขผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย
- มีสัญชาติไทย และมีบัตรประจำตัวประชาชน
- อายุ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในวันลงทะเบียน
- ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (อ้างอิงฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568)
- ไม่เคยถูกระงับสิทธิ หรือถูกเรียกเงินคืนจากโครงการคนละครึ่ง เฟส 1-5
ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง
- ดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปพลิเคชันให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด
- เปิดใช้งาน G-Wallet
- รอประกาศวันเปิดระบบจากรัฐบาล เข้าแอปฯ ในช่วงเวลา 06.00 – 22.00 น.
- จากนั้นกดเลือกแบนเนอร์ “โครงการคนละครึ่ง พลัส” หรือ “ไทยช่วยไทย พลัส”
- อ่านรายละเอียด กดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมด
- หลังกดยอมรับเงื่อนไขแล้วกดยืนยันลงทะเบียน
