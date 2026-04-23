ข่าวต่างประเทศ

ฝรั่งวิจารณ์แรง สุวรรณภูมิน่าเบื่อ-จืดชืด แถมไร้จุดดึงดูด โซเชียลเสียงแตก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 เม.ย. 2569 10:05 น.| อัปเดต: 23 เม.ย. 2569 10:06 น.
55
ชาวเน็ตไทยหลายคนเห็นด้วย กรณีนักท่องเที่ยวต่างชาติรายหนึ่งเดินทางมาที่สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาผ่าน Thread ระบุว่า “I think I’ve frequented the Suvarnabhumi airport in Bangkok more in the last seven years than any other airport in the world and yet it still just feels like a giant concrete blimp that you’re in. It’s just super dull and boring looking to me compared to other international airports. They need to add some color and unique spaces/features in it.”

แปลเป็นไทยได้ว่า “ช่วง 7 ปีที่ผ่านมา ฉันน่าจะไปสนามบินสุวรรณภูมิบ่อยกว่าสนามบินอื่นทั่วโลก แต่มันก็ยังให้ความรู้สึกเหมือนเราเดินอยู่ในเรือเหาะคอนกรีตยักษ์อยู่ดี สำหรับฉันมันดูจืดชืดและน่าเบื่อมากเมื่อเทียบกับสนามบินนานาชาติที่อื่น เขาควรเพิ่มสีสันและสร้างพื้นที่หรือจุดเด่นที่มีเอกลักษณ์เข้าไปบ้าง”

ต่อมาชาวเน็ตรายอื่น ๆ ก็เข้ามาร่วมแสดงความเห็นหลังจากมาที่สนามบินสุวรรณภูมิ คอมเมนต์หนึ่งมองว่า “ฮ่าๆ คำว่า ‘เรือเหาะคอนกรีต’ เป็นคำอธิบายที่เป๊ะมาก! ตลอด 21 ปีที่ฉันบินเข้าออกสุวรรณภูมิ ฉันได้เรียนรู้ว่าความงามของที่นี่อยู่ที่ประสิทธิภาพการใช้งาน ไม่ใช่ความสวยงามทางสายตา มันเหมือนร้านเซเว่นอีเลฟเว่นนั่นแหละ อาจจะไม่ได้ ‘สวยงาม’ เสมอไป แต่มันตอบโจทย์เวลาที่คุณต้องการปาฏิหาริย์ตอนตี 3! 555 หวังว่าการรอต่อเครื่องครั้งหน้าของคุณจะมีสีสันมากขึ้นนะ!”

ฝั่งเจ้าของโพสต์เข้ามาตอบกลับว่า “ฮ่า ๆ ขอบคุณนะ ฉันไปต่อเครื่องที่ฮ่องกง ที่นั่นก็เป็นสนามบินที่ดูสีเทา ๆ เหมือนกัน แต่อย่างน้อยฉันก็ได้กินอาหารอร่อย ๆ ที่นั่น”

นอกจากนี้ยังมีอีกความเห็นที่เข้ามาชื่นชมสาเหตุที่ชอบสนามบินสุวรรณภูมิ เผยว่า “มันชิลมาก และนั่นคือเหตุผลที่ฉันชอบที่นี่ ด้านหลังหน้าตาอาคารคอนกรีตดิบ ๆ ที่ดูโอ่อ่าตรงทางเข้า คืออาคารผู้โดยสารที่กว้างขวาง โปร่งสบาย และเต็มไปด้วยแสงธรรมชาติ มีพื้นที่เหลือเฟือสำหรับทุกคนและเดินหาจุดต่าง ๆ ได้ง่าย สิ่งอำนวยความสะดวกก็ดี ฉันยังเคยอาบน้ำและงีบหลับในห้องพักให้เช่าระหว่างรอต่อเครื่องด้วย ไม่มีอะไรจะติเลยสำหรับที่นี่ ส่วนถ้าอยากได้อะไรที่มากกว่านี้ ก็คงต้องไปสนามบินชางงี สิงคโปร์ แล้วล่ะ”

นักท่องเที่ยววิจารณ์สนามบินสุวรรณภูมิน่าเบื่อ

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์

