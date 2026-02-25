ข่าวต่างประเทศ

ฝรั่งเตือนแรง อย่าไปไทยเด็ดขาด ทัวร์เกือบลง ก่อนเฉลยสุดพีก เห็นด้วยทั้งโซเชียล

เผยแพร่: 25 ก.พ. 2569 21:30 น.| อัปเดต: 25 ก.พ. 2569 17:56 น.
50
ต่างชาติเตือนนักท่องเที่ยวอย่าหลงมาไทย เพราะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมไม่ได้

เกิดอะไรขึ้น? หนุ่มต่างชาติเตือนนักท่องเที่ยว ‘อย่าไปไทยเด็ดขาด’ เกือบทัวร์ลง ก่อนเฉลยเหตุผลหักมุม เสน่ห์เมืองไทยทำพิษ ไม่อยากกลับไปใช้ชีวิตปกติ ถึงขั้นยอมขายทุกอย่างเพื่อกลับมาอีกครั้ง

กลายเป็นไวรัลที่เรียกเสียงฮือฮาและรอยยิ้มไปพร้อม ๆ กัน เมื่อ อเล็กซ์ หนุ่มต่างชาติเจ้าของบัญชี TikTok @alex.glandorf แชร์คลิปวิดีโอเตือนเหล่านักท่องเที่ยวด้วยสีหน้าจริงจังว่า “อย่าไปประเทศไทยเด็ดขาด” มียอดเข้าชมกว่า 1.1 ล้ายครั้ง ทำเอาคนไทยที่กดเข้าไปดูตอนแรกเกือบจะตั้งป้อมทัวร์ลง แต่พอฟังเหตุผลจนจบ กลับกลายเป็นว่าได้รับเสียงชื่นชมและคำยืนยันว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นจริงที่สุด

อเล็กซ์อธิบายคำว่า ‘อันตราย’ ของการมาเที่ยวไทยในมุมมองของเขาที่ทำให้นักท่องเที่ยวหลายคนต้องเผชิญกับภาวะถอนตัวไม่ขึ้น หากคุณมาไทยไม่ว่าจะ 1 สัปดาห์ หรือ 1 เดือน เมื่อต้องกลับไปใช้ชีวิตปกติที่บ้านเกิด คุณจะเริ่มเกลียดชีวิตตัวเอง เกลียดงานที่ทำ และคิดถึงแต่การหาทางกลับมาเมืองไทยให้ได้

หนุ่มรายนี้เปรียบเทียบติดตลกว่า ความหลงใหลในเมืองไทยจะทำให้คุณอยากขายทุกสิ่งที่มี ไม่ว่าจะเป็นบ้าน รถ หรือสิ่งของมีค่า เพียงเพื่อพาตัวเองกลับมาใช้ชีวิตที่นี่อีกครั้ง

เขาเล่าว่าปีที่ผ่านมาเขาอยู่ไทยนานถึง 1 ปี และล่าสุดเพิ่งกลับมาอยู่อีก 1-2 เดือน จนต้องยอมรับความจริงแบบขำ ๆ ว่า ประเทศไทยเอาเงินผมไปหมดแล้ว เพราะความสุขที่ได้รับมันคุ้มค่าเสียจนใช้เงินเพลิน

 

อย่างไรก็ตาม แม้ปากจะบอกว่าอย่ามา แต่คำทิ้งท้ายของอเล็กซ์กลับสวนทางกันอย่างสิ้นเชิง เขาได้ฝากข้อความถึงใครก็ตามที่มีแผนจะมาเที่ยวงานสงกรานต์ในเดือนเมษายนนี้ว่า “แล้วเจอกันที่นั่น”

ต่างชาติทำคลิปเตือนอย่าเที่ยวไทย เพราะยอมขายทุกอย่างเพื่อกลับมาอยู่ยาว
ภาพจาก TikTok : alex.glandorf

งานนี้โซเชียลต่างพาก็กันมาคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์ที่ได้มาเยือนประเทศไทย จณะที่อีกส่วนจองตั้งเครื่องบินและที่พักเรียบร้อยแล้ว เตรียมแพ็คกรปะเป๋าเช็กอินประเทศไทยแบบตื่นเต้นสุด ๆ เช่น

“ผมเพิ่งขายลูกชายคนที่สองไปเพราะประเทศไทยนี่แหละ” เป็นการเปรียบเปรยถึงการยอมทุ่มเททุกอย่างเพื่อได้กลับมาเมืองไทย

“ระวังไว้ให้ดี เสน่ห์ของเมืองไทยไม่ใช่เรื่องล้อเล่น มันจะกลืนกินคุณจนหมดตัว”

“ฉันกำลังจะไปเดือนเมษายนนี้แล้ว”

“ผมโชคดีมากที่ได้แต่งงานกับผู้หญิงไทย ตอนนี้ผมสร้างบ้านแบบพึ่งพาตนเองและอาศัยอยู่ที่นี่ถาวรแล้ว แต่งงานมานานกว่า 30 ปีแล้วครับ”

“ไปมาเป็นครั้งที่สองแล้ว และแทบจะรอไม่ไหวที่จะได้กลับไปอีกครั้ง”

“ฉันจะไปเที่ยวช่วงสงกรานต์ 5 วัน ตื่นเต้นมากเลย”

ขณะที่คนไทยเองก็เข้ามาคอมเมนต์แซวว่า “ตัดภาพมาเจ้าของประเทศ ด่ามันทุกอย่าง”, “แล้วตรูมาทำอะไรต่างประเทศวะเนี่ย555555 That’s true. I truly miss my home country” พร้อมข้อความต้อนรับจากเจ้าบ้านสุดอบอุ่นจนอาจร้อนตับแตกเลยก็ว่าได้ “ประเทศไทยยินดีต้อนรับค่ะ อากาศกำลังร้อนได้ที่เลยค่ะ คาดว่าถึงเมษาเกรียมแน่เลย”

ไวรัลต่างชาติเตือนอย่าไปประเทศไทย
ภาพจาก TikTok : alex.glandorf
ภาพจาก TikTok : alex.glandorf
ภาพจาก TikTok : alex.glandorf
@alex.glandorf Thailand messed me up fr 🇹🇭 That’s all I’m gonna say. Songkran in April? Who’s all going? #thailand #songkran #thailandtravel #traveltok ♬ original sound – Alex Glandorf

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

