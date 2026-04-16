ข่าวต่างประเทศ

ฝรั่งแฉไทย ประเทศแห่งการหลอกลวง ฟังจบทัวร์เลี้ยวกลับ เห็นด้วยทั้งโซเชียล

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 เม.ย. 2569 14:23 น.| อัปเดต: 16 เม.ย. 2569 14:23 น.
191
นักท่องเที่ยวหนุ่มแชร์ประสบการณ์เที่ยวไทย ยกเป็นการหลอกลวง เพราะเที่ยวสุขจนล้น

คลิปไวรัล ต่างชาติเที่ยวไทย ยกเป็นประเทศแห่งการหลอกลวง เกือบทัวร์ลง แต่ฟังจบถึงกับยิ้มตาม หลงรักจนมูฟออนไม่ได้ ความสุขล้นปรี่ ทำคนทั่วโลกซึม-ไม่อยากกลับบ้าน

เกือบกลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนฉ่าเสียแล้ว กรณีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรายหนึ่งออกมาโพสต์คลิปแชร์ประสบการณ์การมาเยือนประเทศไทย พร้อมจดหัวข้อตัวโตว่า Thailand is a scam (เมืองไทยคือการต้มตุ๋น) ทำเอาคนไทยและคนที่รักเมืองไทยเตรียมตัวจะเข้าไปสวนกลับกันยกใหญ่ แต่พอได้ฟังเหตุผลจนจบ กลับกลายเป็นว่าทุกคนต้องพยักหน้าเห็นด้วย พร้อมกับรอยยิ้มที่ปฏิเสธไม่ได้เลยจริง ๆ

เจ้าของคลิปรายนี้เล่าผ่านวิดีโอที่มีคนกดดูแล้วเกือบ 6 แสนครั้งว่า “ฉันพูดตรงๆ เลยนะ เมืองไทยน่ะมันคือการสแกมชัดๆ! ที่บอกว่าหลอกลวงก็เพราะว่าพอคุณไปที่นั่นนะ คุณจะมีความสุขที่สุดในชีวิตเท่าที่เคยมีมาเลย คุณจะลืมความกังวลทุกอย่างที่บ้านเกิดทิ้งไปให้หมด ของทุกอย่างก็ถูกเหลือเชื่อ ผู้คนก็น่ารัก มีอะไรให้ทำเยอะแยะไปหมด”

แต่สิ่งที่เขาเรียกว่าการต้มตุ๋นจริงๆ คือผลลัพธ์หลังจากจบทริป โดยเขาแฉจุดพีคที่ไม่มีใครเคยเตือนไว้ว่า “จุดพีคที่ไม่มีใครบอกคุณเลยก็คือ… พอกลับมาถึงบ้าน คุณจะรู้สึกหดหู่และเศร้าซึมขนาดไหน เพราะมูฟออนจากไทยไม่ได้ นี่แหละคือการหลอกลวง ต้มตุ๋นกันชัดๆ เลย!”หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกแห่เข้ามาคอมเมนต์แชร์ชะตากรรมเดียวกัน ซึ่งแต่ละข้อความสะท้อนให้เห็นว่าเสน่ห์ของเมืองไทยนั้นทำเรื่องไว้หนักขนาดไหน เช่น

“ฉันต้องกลับวันอาทิตย์นี้แล้ว และตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกห่อเหี่ยวใจจนไม่อยากให้ถึงวันนั้นเลย”

“เมื่อตอนกุมภาพันธ์ฉันมาเที่ยวคนเดียวอยู่สองอาทิตย์ เชื่อไหมว่าทุกวันนี้ฉันยังคิดเรื่องย้ายไปอยู่ที่นั่นทุกวันเลย มันเศร้าจนบอกไม่ถูก ฉันคิดถึงที่นั่นมากจริง ๆ”

“ฉันมีกำหนดอยู่หนึ่งเดือน แต่นี่เพิ่งผ่านไปแค่ 3 วันเองนะ ฉันก็ไม่อยากกลับบ้านแล้ว ขนาดว่าบ้านฉันอยู่ที่ไอซ์แลนด์ (ที่ใคร ๆ ก็อยากไป) นะเนี่ย”

“ฉันมาเที่ยวคนเดียวเมื่อมิถุนายนปีที่แล้ว จนถึงตอนนี้ฉันยังมูฟออนไม่ได้เลย ยังฝันถึงวันที่ได้กลับไปที่นั่นอยู่ทุกวัน”

นอกจากเรื่องบรรยากาศและผู้คนแล้ว รสชาติอาหารยังเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำเอาชาวต่างชาติติดหนึบ โดยมีคอมเมนต์หนึ่งเข้ามาหยอกล้อว่า “ผัดกะเพรากับผัดไทยคิดถึงคุณมากนะ กลับมาหาพวกเราและมาอร่อยด้วยกันอีกเถอะ” ซึ่งเจ้าของคลิปก็รีบมาตอบกลับทันทีว่าเขารอแทบไม่ไหวแล้วที่จะได้กลับมาลิ้มรสผัดกะเพราใส่ใบกะเพราหอม ๆ ของโปรดอีกครั้ง

@tevindeola I’ll do anything for a Sawadee ka 😪#thailand #travel #holidays #foryoupagе ♬ original sound – tevindeola

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์

