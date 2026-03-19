ฝรั่งสับเละ รีวิวไทยอวยเกินจริง ของแพง-สกปรก โดนตะโกนใส่ ไม่เข้าใจคนมาซ้ำ

sukanlaya s. เผยแพร่: 19 มี.ค. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 19 มี.ค. 2569 16:50 น.
นักท่องเที่ยว รีวิวเละไทยอวยเกินจริง บ่นอุบของแพง-ขยะเกลื่อนเมือง อาหารทำท้องอืด แถมสยามเมืองยิ้มเปลี่ยนไปโดนตะโกนใส่ ไม่เข้าใจคนแห่มากันทำไม โซเชียลเสียแตก

โซเชียลเสียงแตก เพจ TravelNews แชร์คลิปนักท่องเที่ยวสาวชาวต่างชาติเล่าประสบการณ์หลังเดินทางมาเที่ยวเมืองไทย หลังเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยนาน 2 สัปดาห์ ยืนยันหนักแน่นว่าประเทศไทยถูกโปรโมทเกินจริงไปมาก และนี่คือมุมมืดที่ไม่มีใครยอมบอกก่อนมา

นักท่องเที่ยวสาว เล่าว่า “ประเทศไทยถูกอวยเกินจริง ฉันบอกเลยว่ามีการโปรโมทเกินจริงไปมาก หลายคนบอกว่าเป็นประเทศที่ดีสำหรับการแบกเป้ไปเที่ยวหรือท่องเที่ยวในวันหยุดหรือไปฮันนีมูน มันมีชายหาดที่สวยจริง ๆ แต่ไม่มีใครพูดถึงเรื่องแย่ ๆ ในไทยเลย ไม่เข้าใจทำไมทุกคนถึงแห่ไปเมืองไทย

อย่างแรกเลยคือมันแพงมาก แพงกว่าประเทศอื่น ๆ ในเอเชียเยอะเลย มันไม่ได้ถูกอย่างที่ทุกคนพูดถึง ยิ่งราคาโฮสเทลยิ่งแพง โดยเฉพาะถ้าไปแบบแบ็คแพ็ค คุณที่ไปที่อื่นที่ราคาถูกกว่านี้ได้ ราคาถูกที่สุดที่หาได้คือประมาณ 15 ยูโร คิดเป็นเงินไทย 600 บาทต่อคืน แบ็คแพ็คเกอร์ที่เคยมาเอเชียจะรู้ดีว่าที่นี่แพงกว่าเมื่อเทียบกัน

อีกเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึง คือ คนรอบข้างฉันที่เคยมาไทยมีปัญหาเรื่องท้องเสีย, อาหารเป็นพิษ หรือรู้สึกพะอืดพะอมหลังกินอาหาร ฉันรู้สึกท้องอืดตลอดเวลาและปวดท้องทุกครั้งที่กินข้าวเสร็จ ฉันรู้สึกเหมือนตัวหนัก 300 กิโลกรัม มันแย่มากจริง ๆ อาหารไทยทั้งมันและหวาน มันแย่มาก ๆ

สิ่งที่แย่ที่สุดคือ คนแห่ไปดที่ยวที่เดียวกันเยอะ ๆ ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็เต็มไปหมด โดยเฉพาะเกาะหรือสถานที่ดัง ๆ ตอนนี้คนล้นมาก ไม่ได้เงียบสงบ สวยงาม หรือทำให้รู้สึกอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ นักท่องเที่ยวจุด A ถูกส่งไปที่จุด B โดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้สนใจ เขาต้องการแค่เงินของคุณ

เรื่องสุดท้าย คือ ไทยถูกขนานนามว่าเป็นสยามเมืองยิ้ม สำหรับฉันมันไม่ได้ขนาดนั้น คนไม่ได้ใจดีมากมายขนาดนั้น แถมบางครั้งยังตะโกนใส่ฉันอีกด้วย โดยเฉพาะเวลาขึ้นรถบัสหรือเรือข้ามฟาก พวกเขาจะตะโกนโวยวาย มันเป็นอะไรที่บ้ามาก ไม่น่าประทับใจเลย แถมทุกที่ยังเหม็นและมีขยะวางกองเต็มไปหมดและกลิ่นแรงมาก พวกเขาไม่สนใจเรื่องมลภาวะเลย ฉันว่ามันแย่มาก ๆ คนทิ้งขยะลงธรรมชาติ ฉันไม่เข้าใจเลย นี่มันประเทศของคุณนะ ทำไมต้องทำให้สกปรกด้วย

มันพูดเลยว่ามันมีที่ที่สวยงามอยู่บ้าง แต่บางอย่างก็ถูกอวยเกินจริง สำหรับฉันมีที่อื่นที่สวยกว่านี้ให้ไปเที่ยวชม ครั้งหนึ่งในชีวิตควรลองมาดู มันคุ้มค่า แต่ ฉันไม่เข้าใจทำไมบางคนมาอยู่ที่นี่ได้เป็นเดือน ๆ ปี ๆ มันไม่ได้เจ๋งอย่างที่ใครพูดกัน”

หลังคลิปถูกเผยแพร่ออกไปกลายเป็นว่าเสียงจากโซเชียลกลับแตกออกเป็น 2 ฝ่าย ส่วนหนึ่งมองว่าสิ่งที่นักท่องเที่ยวสาวรีวิวนั้นมีบางส่วนที่เป็นจริง เรื่องราคาที่พัก มีการเทียบกับประเทศเวียดนามหรือจีนที่มีราคาเท่า ๆ กัน แต่ได้พักสบายกว่า

“จริง ๆ ก็พูดถูกเมืองไทยตอนนี้ คือ แพงขึ้นเยอะ ใครบอกว่า รร. 600 บาท โอ๊ยถูกแล้ว ลองไปเวียดนามหรือจีนดู ค่ะ 600-700 ได้ห้องเดี่ยวสบาย ๆ แล้วไอพวกนี้มาทีเป็นเดือนมันก็เอาถูกไว้ก่อน และการท่องเที่ยวมันเป็นเชิงธุรกิจไปหมด แล้วโฆษณามันเยอะมาก ๆ ทำให้คนคาดหวังสูงไป แล้วเรื่องแน่นอะ เวียดนามตอนนี้ที่เที่ยวแน่นมาก ขนาดโลว์ season แล้วนะ ส่วนไทยหลายที่ตบยุง ไปแล้วค่ะ”

“ก็จริงนะ ถ้าประเทศดีจริงเด็กรุ่นใหม่เค้าไม่ย้ายประเทศกันหรอก”

“ก็จริงหมดนิ5555”

ขณะที่อีกส่วนมองว่าสิ่งที่นักท่องเที่ยวรายนี้รีวิวนั้นเป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่ประเด็นที่ต้องนำมาถกกัน เช่น ราคาที่พัก 500 บาทที่เธอมองว่าแพง ความเห็นชาวเน็ตรายหนึ่งคิดว่าเป็นราคาไม่ได้แพงมาก ทั้งยังเป็นการคัดเกรดของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศ ถ้าต้องการกินหรูอยู่สบายก็ควรเตรียมเงินมาให้พอกับราคาที่ต้องจ่าย ไม่ใช่ว่าอยากเที่ยวแบบอยู่ดีกินดีแต่ไม่มีงบเลย

“อยู่บ้านไปค่ะสาว อยากกินไรก็ทำกินเอง ถูกปากถูกใจ ปลอดภัย ประหยัดตัง ไปเที่ยวเมื่อพร้อม..ไม่พร้อมก็อยู่บ้าน”

“ค่าที่พัก 500 ว่าแพงก็บอกเกรดนักท่องเที่ยวแล้ว เราไม่จำเป็นต้องลงไปแข่งเรื่องราคาค่ะ”

“คนที่ต้องการ high quality แต่ไม่มองเงินที่ตัวเองสามารถจ่ายได้ ก็จะมีให้เห็นในทุกที่”

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

