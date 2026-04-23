ข่าว

สาวใจเด็ด โดดมอเตอร์ไซค์ หนีไรเดอร์ แวะเติมน้ำกระท่อม ซิ่งเลยบ้านไม่ยอมจอด

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 เม.ย. 2569 10:02 น.| อัปเดต: 23 เม.ย. 2569 10:02 น.
สาวใจเด็ด โดดมอเตอร์ไซค์หนีตาย จนตัวกลิ้งกลางแยกไฟแดง หนีไรเดอร์สวมไอดี แวะเติมน้ำกระท่อม ซิ่งเลยบ้านไม่ยอมจอด

เพจเฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7 ได้มีการเปิดเผยเรื่องราวจากผู้ใช้บัญชีรายหนึ่ง โดยรายงานว่า “เหตุเกิดน้องคนนี้ได้เรียก Bolt จากย่านพระราม2 เพื่อไปส่งที่บ้านน้องที่ พิกัด ถนนบางบอน 5 ชุมชนสะพาน 1 หนองแขม ระหว่างที่เดินทางมา รถ bolt มอเตอร์ไซค์ Honda wave สีแดง ไม่ทราบทะเบียน (ในระบบเป็นการสวมไอดี แล้วนำมาวิ่งรับงาน)

รถคันดังกล่าวได้ขี่มาตามเส้นทางและได้มีการแวะเติมน้ำกระท่อมที่ปั๊ม น้องได้ถ่ายภาพไว้ เพราะดูแล้วน่าจะมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ ต่อมารถคันดังกล่าวได้ขี่ต่อมาจนกระทั่งจะถึงมุดที่ปักไว้ แต่ตนไม่ยอมจอดรถ ได้เร่งความเร็วจนเลยบ้านน้อง

น้องพยายามจะบอกให้จอดหลาย ๆ รอบมาก แต่รถคันดังกล่าวไม่ยอมหยุด เร่งความเร็วต่อเนื่อง เลยบ้านน้องมาหลายกิโล น้องจึงตัดสินใจถ่ายคริปไว้เป็นหลักฐานแต่ชายคนดังกล่าวได้พยายามแย่งโทรศัพท์น้อง

รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีแดงคันที่ก่อเหตุขับพาผู้โดยสารเตลิด
FB/ อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7

จนมาถึงจุดเกิดเหตุบริเวณ แยกไฟแดง เพชรเกษม 81 น้องได้ตัดสินใจกระโดดลงจากรถกลิ้งหลายตลบตามคลิปที่ปรากฏขึ้น ในคลิปพลเมืองดีได้จอดติดไฟแดงได้บันทึกวิดีโอกล้องติดหมวกไว้ได้ทันเหตุการณ์พอดี

เหตุการณ์นี้ยังไม่ทราบสาเหตุแรงจูงใจที่แน่ชัดว่า ชายคนดังกล่างที่ขี่รถ Bolt นั้นมีแรงจูงใจที่จะกระทำสิ่งใดต่อผู้โดยสารคนนี้ ขณะนี้ได้พาน้องมาทำการลงบันทึกประจำวันที่ สน.หนองแขมแล้ว น้องมีอาการเจ็บปวดบริเวณศรีษะ ปูดบวม มีสติถามตอบรู้เรื่องนำส่งที่ โรงพยาบาลเรียบร้อย แต่น้องยังคงตกใจกับเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ทางเจ้าของโพสต์ได้ทิ้งท้ายว่า พนักงานสอบสวนได้ฝากถึงเจ้าของไอดี หากรับทราบเรื่องแล้วพรุ่งนี้ให้มาแสดงตนและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อตนที่ สน.หนองแขม

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

Back to top button