นักร้องดัง D4vd ขึ้นศาล สู้คดีฆ่าหั่นศพ เด็กหญิงวัย 14 หมกซากรถเทสลา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 21 เม.ย. 2569 09:09 น.| อัปเดต: 21 เม.ย. 2569 09:09 น.
(Ted Soqui/Pool Photo via AP)

เดวิด แอนโทนี เบิร์ก หรือ D4vd ศิลปินดาวรุ่งวัย 21 ปี ขึ้นศาลลอสแอนเจลิสเมื่อวันจันทร์ ปฏิเสธข้อหาฆาตกรรมอำพรางเด็กผู้หญิงวัย 14 ปี หวังปิดปากคดีล่วงละเมิดทางเพศ ทนายเตรียมงัดหลักฐานสู้คดี

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 ที่ศาลลอสแอนเจลิส เดวิด แอนโทนี เบิร์ก ศิลปินวัย 21 ปี เจ้าของสเตจเนม D4vd ขึ้นศาลเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา โดยเจ้าตัวปฏิเสธข้อหาฆาตกรรม เซเลสต์ ริวาส เอร์นันเดซ เด็กผู้หญิงวัย 14 ปี

คดีนี้เป็นคดีอาชญากรรมที่ตำรวจสืบสวนอย่างลับๆ มาตลอด 7 เดือน เจ้าหน้าที่ตำรวจพบศพของเซเลสต์ซึ่งคนร้ายหั่นแยกชิ้นส่วนเน่าเปื่อยหมกไว้ภายในรถยนต์เทสลาของนักร้องหนุ่ม

สำนักงานอัยการเขตลอสแอนเจลิสตั้งข้อหาเดวิดหลายกระทง อัยการระบุว่าเขากระทำความผิดฐานฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ก่อน กระทำอนาจารเด็กผู้หญิงอายุต่ำกว่า 14 ปี รวมถึงข้อหาทำลายศพ ทนายความฝ่ายจำเลยทำหน้าที่เป็นตัวแทนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ศาลสั่งคุมขังเดวิดทันทีโดยไม่อนุญาตให้ประกันตัว พ่อกับแม่ของเด็กผู้หญิงเดินทางมาร่วมฟังการพิจารณาคดีด้วยความโศกเศร้า

LAPD Chief Jim McDonnell walks past an image of Celeste Rivas Hernandez Monday, April 20, 2026, in Los Angeles after a press conference regarding the case of singer D4vd, who was charged on suspicion of killing the 14-year-old girl whose dismembered body was found in his car. (AP Photo/Damian Dovarganes)

อัยการเปิดเผยข้อมูลว่า เดวิดลงมือฆ่าเซเลสต์เพื่อปกป้องชื่อเสียงในวงการเพลง เด็กผู้หญิงขู่จะเปิดโปงความสัมพันธ์ทางเพศของทั้งคู่ อัยการมีข้อมูลว่าเขาล่วงละเมิดทางเพศเด็กผู้หญิงมานานกว่า 1 ปี ตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 ถึงกันยายน 2567 ครอบครัวของเด็กแจ้งความว่าลูกสาวหายตัวไปตั้งแต่ปี 2567 ขณะนั้นเธอมีอายุเพียง 13 ปี กฎหมายรัฐแคลิฟอร์เนียมีบทลงโทษผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปีอย่างรุนแรง

เจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าเดวิดใช้ของมีคมลงมือฆ่าเด็กผู้หญิงเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ที่บ้านพักย่านฮอลลีวูดฮิลส์ หลังจากนั้นประมาณสองสัปดาห์เขาจึงจัดการหั่นศพ เดวิดปล่อยอัลบั้มแรกชื่อ Withered ออกมาเพียงสองวันหลังจากตำรวจคาดว่าเป็นวันสุดท้ายที่มีคนเห็นเด็กผู้หญิงยังมีชีวิตอยู่

คดีนี้มีพฤติการณ์เพิ่มโทษหลายอย่าง อัยการระบุว่าผู้ต้องหาซุ่มรอลงมือ ก่ออาชญากรรมเพื่อผลประโยชน์ทางการเงิน สังหารพยานเพื่อปิดปาก พยานคนดังกล่าวก็คือตัวเด็กผู้หญิงเองที่สามารถให้การเอาผิดเขาในคดีล่วงละเมิดทางเพศได้ หากศาลตัดสินว่ามีความผิดจริง เดวิดอาจต้องโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต

แบลร์ เบิร์ก ทนายความหลักของฝ่ายจำเลย แถลงต่อศาลว่าหลักฐานจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเดวิด ทนายความเรียกร้องให้ศาลเปิดการไต่สวนมูลฟ้องแบบสาธารณะโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ศาลพิจารณาว่ามีหลักฐานเพียงพอสำหรับการพิจารณาคดีหรือไม่ ปกติแล้วจำเลยส่วนใหญ่มักสละสิทธิ์การไต่สวนอย่างรวดเร็ว แต่เดวิดไม่ยอมสละสิทธิ์ ศาลนัดหารือขั้นตอนต่อไปในวันพฤหัสบดีนี้

David Anthony Burke, whose stage name is D4vd, center, is arraigned Monday, April 20, 2026, in Los Angeles on charges of killing a 14-year-old girl whose dismembered body was found in his car. (Ted Soqui/Pool Photo via AP)

นาธาน ฮอคมัน อัยการเขตลอสแอนเจลิส แถลงข่าวว่าเหตุการณ์นี้คือฝันร้ายของคนเป็นพ่อแม่ เจ้าหน้าที่พบศพเด็กผู้หญิงเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2568 ภายในรถเทสลาที่จอดทิ้งไว้ย่านฮอลลีวูดฮิลส์ วันดังกล่าวเป็นช่วงที่เดวิดกำลังเดินสายทัวร์คอนเสิร์ต

รถเทสลา โมเดลวาย ปี 2566 คันดังกล่าวจดทะเบียนในชื่อของนักร้องหนุ่ม ตำรวจค้นรถพบถุงใส่ศพมีแมลงวันตอมส่งกลิ่นเหม็นเน่า เมื่อเปิดถุงตำรวจพบศีรษะกับลำตัว ภายใต้ถุงใบแรกยังพบถุงสีดำอีกใบใส่ชิ้นส่วนแขนขาที่คนร้ายหั่นแยกออกมา ตำรวจยังไม่เปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ

เดวิดเป็นนักร้องเพลงแนวอินดี้ร็อกอาร์แอนด์บีที่โด่งดังในกลุ่มวัยรุ่น เขามีชื่อเสียงจากเพลง Romantic Homicide บนแอปพลิเคชันติ๊กต็อกในปี 2565 ค่ายเพลงอินเตอร์สโคปเรคคอร์ดสยกเลิกสัญญากับเขาเมื่อปีที่แล้ว หลังจากมีข่าวการพบศพแพร่ออกไป เดวิดต้องยกเลิกทัวร์คอนเสิร์ตทั้งหมดในที่สุด

David Anthony Burke, whose stage name is D4vd, is arraigned Monday, April 20, 2026, in Los Angeles on charges of killing a 14-year-old girl whose dismembered body was found in his car. (Ted Soqui/Pool Photo via AP)

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

