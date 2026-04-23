ศาลไม่ให้ประกัน! ส่ง “เฮียม้อ-ปุณฑรีก์” นอนคุก คดีปั่นหุ้น MORE สูญ 4.5 พันล้าน
ศาลอาญาสั่งขัง “เฮียม้อ-ปุณฑรีก์” คดีปั่นหุ้น MORE เสียหายกว่า 4,500 ล้านบาท ชี้พฤติการณ์ร้ายแรงค้านประกันตัว ส่งเข้าเรือนจำทันที
เมื่อวันที่ 22 เม.ย. ที่ผ่านมา ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก พนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษ 3 นำตัวนายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ หรือ “เฮียม้อ” อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.มอร์ รีเทิร์น (MORE) และ น.ส.ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ส่งฟ้องต่อศาลในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกง อั้งยี่ ซ่องโจร และความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรณีร่วมกันสร้างราคาหุ้น MORE ซึ่งสร้างความเสียหายแก่บริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งรวมมูลค่ากว่า 4,500 ล้านบาท
โดยเมื่อช่วงเช้าของวานนี้ ผู้ต้องหาทั้งสองไม่ได้เดินทางมาพบอัยการตามนัด จนมีกระแสข่าวว่าอาจถูกออกหมายจับ ต่อมาเวลาประมาณ 13.30 น. ทั้งคู่เดินทางเข้ารายงานตัว โดยหลบเลี่ยงสื่อมวลชนเข้าทางประตูหลังศาลอาญา ก่อนที่อัยการจะดำเนินการยื่นฟ้องทันที ตามคำสั่งกำชับของอัยการสูงสุดที่ให้ยุติการเลื่อนนัด
หลังศาลประทับรับฟ้อง ทนายความของจำเลยยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดี ศาลอาญาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีมีมูลค่าความเสียหายสูงมาก กระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบตลาดทุน จำเลยมีพฤติการณ์เลื่อนนัดฟังคำสั่งฟ้องมาแล้วหลายครั้ง พฤติการณ์แห่งคดีมีความร้ายแรง หากอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว เกรงว่าจำเลยจะหลบหนี หรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน จึงมีคำสั่งส่งตัวเข้าเรือนจำทันที
ศาลมีคำสั่งยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ควบคุมตัวนายอมฤทธิ์ หรือ เฮียม้อ ไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร และควบคุมตัว น.ส.ปุณฑรีก์ ไปยังทัณฑสถานหญิงกลาง เพื่อรอดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
สำหรับจำเลยอีกรายคือ นายสมนึก กยาวัฒกิจ ประธานกรรมการบริษัทในเครือตงฮั้ว อัยการอนุญาตให้เลื่อนการส่งฟ้องออกไปเป็นวันที่ 21 พ.ค. 2569 เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาคำร้องขอความเป็นธรรมที่ยื่นต่อ ป.ป.ช. ให้สอบสวนเพิ่มเติมในบางประเด็น
