ด่วน! D4vd นักร้องดาวรุ่งถูกจับกุม ฐานเป็นผู้ต้องสงสัยฆ่าหั่นศพวัยรุ่นสาว
D4vd นักร้องดาวรุ่งถูกจับกุม ฐานเป็นผู้ต้องสงสัยฆ่าหั่นศพวัยรุ่นสาว หลังจากที่ก่อนหน้านี้ถูกพบศพทิ้งไว้ที่ท้ายรถยนต์เทสลา
จากที่ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจลอสแอนเจลิส พบศพมนุษย์ในสภาพเน่าเปื่อย ถูกหั่นเป็นชิ้นส่วน อยู่ท้ายรถยนต์เทสลาคันหนึ่งซึ่งจดทะเบียนในชื่อของ D4vd (เดวิด) หรือชื่อจริง เดวิด แอนโธนี่ เบิร์ก นักร้องหนุ่มดาวรุ่ง กระทั่งเมื่อวันพุธ 17 กันยายน ที่ผ่านมา ทางการได้ยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตแล้วว่าคือ เซเลสเต ริวาส วัยรุ่นสาววัย 14 ปีที่เคยมีความสัมพันธ์กับ D4vd ตามที่เคยรายงานนั้น
ล่าสุดสำนักข่าว BBC รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุม D4vd ฐานเป็นผู้ต้องสงสัยฆาตกรรมวัยรุ่นหญิงคนดังกล่าวแล้ว โดยขณะนี้เขาถูกควบคุมตัวและยังไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัว ซึ่งเขาจะถูกนำตัวไปยังสำนักงานอัยการเขตในวันจันทร์นี้
ทั้งนี้ตลอดช่วงที่ผ่านมา D4vd ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวใดๆ แต่ทางทีมทนายยืนยันว่าเขาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งการจับกุมครั้งนี้ถือเป็นความคืบหน้าครั้งสำคัญหลังจากที่คณะลูกขุนใหญ่เริ่มรับฟังพยานหลักฐานในคดีนี้เมื่อเดือนธันวาคม
ณ ขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตของริวาส ซึ่งทางศาลสั่งให้ปกปิดรายละเอียดการเสียชีวิตของวัยรุ่นหญิงคนนี้เพื่อที่เจ้าหน้าทีจะได้รับข้อมูลก่อนสาธารณะชน อย่างไรก็ตามสำนักข่าว BBC เชื่อว่าข้อมูลเพิ่มเติมจะถูกเปิดเผยในเร็วๆนี้เนื่องจากครอบครัวของ D4vd ได้เดินทางตามหมายเรียกของศาลแคลิฟอร์เนียเพื่อให้ปากคำต่อคณะลูกขุน
