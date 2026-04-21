ข่าวอาชญากรรม

“หมวดป๊อบ” ตำรวจเก๊ สาวแฉ 4 เดือน ยืมเงิน 4 แสน ฉกทองอีก 2 บาท

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 21 เม.ย. 2569 16:06 น.| อัปเดต: 21 เม.ย. 2569 16:06 น.
63
หมวดป๊อป ตำรวจเก๊
ภาพ @Facebook

หนุ่มแสบ! อ้างตัวเป็น “หมวดป๊อบ” อดีตทหารองครักษ์ยศร้อยโท ก่อนโอนย้ายมาสน.คันนายาว หลอกสานสัมพันธ์สาว ผ่าน 4 เดือน ยืมเงิน 3-4 แสน ก่อนฉกทองหนี ผู้เสียหายร้อง “สายไหมต้องรอด” ตามคดี สุดพีคพาไปแจ้งความเจอไล่ไปหาหลักฐานเองจนโดนราวีอยู่ทุกวัน

วันนี้ (21 เม.ย.) ได้มีผู้เสียหาย นางสาวบี (นามสมมติ) เข้าร้องเรียนกับเพจสายไหมต้องรอด หลังถูกหนุ่มอ้างเป็นตำรวจยศ “ร.ต.ท.” อดีตทหารองครักษ์ยศร้อยโท ปัจจุบันโอนย้ายมาเป็นตำรวจชื่อ “หมวดป๊อบ” สังกัด สน.คันนายาว พฤติกรรมหลอกให้รัก ก่อนขโมยทรัพย์สินและทำร้ายร่างกาย

ผู้เสียหายเริ่มเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดว่า เธอรู้จักกับชายผู้นี้เมื่อต้นปี 2567 ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก อ้างตัวเป็น “หมวดป๊อบ” สังกัด สน.คันนายาว ทำหน้าที่ปราบปรามยาเสพติด อีกทั้งยังเคยร่วมในคดีวิสามัญฆาตกรรมชื่อดัง ก่อนจะทราบภายหลังว่าเป็นแค่การสร้างภาพให้น่าเชื่อถือ

ระหว่างคบหากันมักสวมเครื่องแบบเต็มยศ และชุดนอกเครื่องแบบ พาไปที่ต่างๆ ที่หนักข้อ คือ กล้าขนาดพาไปที่ สน.คันนายาว โดยให้รอในรถอ้างว่า เข้าไปส่งของให้สารวัตร ด้วยเหตุนี้ผู้เสียหายจึงเชื่อสนิทใจว่า เป็นตำรวจจริง

อย่างไรก็ดี หลังคบหาได้ประมาณ 4 เดือน ก็เริ่มแสดงธาตุแท้ออกมาโดยมีการขอยืมเงินรวมกว่า 30,000-40,000 บาท อ้าง บัญชีถูกอายัดเพราะ ลูกพี่สารวัตรนำเงินค้ายาเสพติดมาฝากไว้

ผู้เสียหายบอกด้วยว่า เคยถูกฝ่ายชายนำอาวุธปืนจ่อศีรษะ ทำร้ายร่างกายเมื่อมีปากเสียงกัน เคยพบยาเสพติดในกระเป๋าของฝ่ายชาย

ขณะที่เพื่อนที่เป็นตำรวจจริง สังเกตเห็นความผิดปกติของเครื่องแบบ เมื่อตรวจสอบฐานข้อมูลกลับ ไม่พบชื่อ “หมวดป๊อบ” ในระบบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ต่อมาผู้เสียหายพบว่า ทองรูปพรรณในตู้เซฟ รวมถึงกำไลข้อเท้าของลูกหายไปทั้งหมด โดยมี “ทองปลอม” 3 เส้น วางทิ้งไว้แทนที่ เชื่อว่า หมวดป๊อปตำรวจเก๊เป็นคนทำ เนื่องจากอาศัยอยู่ด้วยกันเพียง 2 คน โดยน่าจะแอบดูรหัสตู้เซฟที่ฝ่ายจดไว้ในสมุดหัวเตียง

ภาพ @Facebook
ภาพ @Facebook

ช็อกหนักกว่าเดิม พาไปแจ้งความตำรวจกลับทำแบบนี้!

ผู้เสียหายกล่าวว่า เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.ที่ผ่านมา ได้พาฝ่ายชายซึ่งยังสวมเครื่องแบบตำรวจไป สน.ห้วยขวาง เพื่อแจ้งความ แต่ตำรวจกลับแจ้งว่า พยานหลักฐานไม่เพียงพอที่จะดำเนินคดีลักทรัพย์ และให้ไปหาหลักฐานมาเอง แม้จะตรวจค้นพบปืนปลอมและปืนไทยประดิษฐ์ในห้องพัก

แต่ฝ่ายชายกลับถูกปล่อยตัวในวันเดียวกัน แถมปัจจุบันยังโพสต์ TikTok สวมเครื่องแบบตำรวจแอบอ้างตามปกติ และกลับมาข่มขู่ตามราวีถ่ายภาพรถ และห้องพักจนรู้สึกไม่ปลอดภัย

ด้าน นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า คดีผ่านมา 5 เดือน แต่ไม่มีความคืบหน้า หลังจากนี้จะประสานไปยัง ผกก.สน.ห้วยขวาง เพื่อติดตามคดีลักทรัพย์และเร่งนำทรัพย์สินคืนผู้เสียหาย รวมถึงติดต่อไปยัง ผกก.สน.คันนายาว ให้ช่วยตรวจสอบกรณีแอบอ้างเป็นเจ้าพนักงาน และตรวจสอบว่า มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคนใดรู้เห็นเป็นใจ ปล่อยให้บุคคลภายนอกเข้านอกออกในโรงพักเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือไปหลอกลวงผู้อื่นหรือไม่.

ภาพ @Facebook

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

เปิดสาเหตุบุกจับ อัจฉริยะ ปมโยงกรรโชกทรัพย์ อดีตผกก. 2.5 ล้าน

1 นาที ที่แล้ว
ท็อป ดารณีนุช จำใจทุบบ้านเก่า 62 ปีของพ่อแม่ บันเทิง

ท็อป ดารณีนุช จำใจทุบบ้านเก่า 62 ปี หลังวิกฤตหนัก เศร้า สมบัติล้ำค่าพ่อแม่

22 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก บินสเปน ร่วมเวทีผู้นำก้าวหน้าระดับโลก แจงชัดไม่ได้ใช้ภาษีประชาชน

32 นาที ที่แล้ว
สาวงอนเดินลงรถ ข่าว

ไวรัลสนั่น “คลิปสาวงอนเดินลงรถ” ทำติดยาวเป็นแถว สิบล้อเกือบเสยไปง้อกันโลกหน้า

37 นาที ที่แล้ว
สรุปดราม่า ครูสาวท้องแก่ ถูกรุ่นน้อง 19 แย่งผัวทหาร อ้างประชดแฟนเก่า สุดท้ายรักจริง ข่าว

สรุปดราม่า ครูสาวท้องแก่ ถูกรุ่นน้อง 19 แย่งผัวทหาร น้อยอ้างทำประชดแฟนเก่า สุดท้ายรักจริง

42 นาที ที่แล้ว
ช็อตเด็ด! ใบเตย นั่งข้าง ฟิล์ม รัฐภูมิ ร่วมเฟรมศิษย์ RS กับ อี๊ด โปงลางสะออน ทำหลุดโฟกัส บันเทิง

ช็อตเด็ด! ใบเตย นั่งข้าง ฟิล์ม รัฐภูมิ ร่วมเฟรมศิษย์ RS กับ อี๊ด โปงลางสะออน ทำหลุดโฟกัส

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ตร.คุมตัว อัจฉริยะ คาร้านอาหาร หลังโดนร้องเรียน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมวดป๊อป ตำรวจเก๊

"หมวดป๊อบ" ตำรวจเก๊ สาวแฉ 4 เดือน ยืมเงิน 4 แสน ฉกทองอีก 2 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรคประชาชน เตรียมเปิดตัวแคนดิเดต ลุยศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. ต้นเดือน พ.ค. นี้ ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน เตรียมเปิดตัวแคนดิเดต ลุยศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. ต้นเดือน พ.ค. นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องพายุ ลูก ชมพู่-น็อต คว้าถ้วยแข่งโกคาร์ท ย้อนภาพแม่ 20 ปีก่อนเคยลงสนามแข่งรถ บันเทิง

น้องพายุ ลูก ชมพู่-น็อต คว้าถ้วยแข่งโกคาร์ท ย้อนภาพแม่ 20 ปีก่อนเคยลงสนามแข่งรถ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทัพเรือ กางบิ๊กโปรเจกต์ เรือฟริเกต 1.7 หมื่นล้าน ดึง 11 บริษัททั่วโลกชิงดำ 21 เม.ย.นี้ ข่าว

กองทัพเรือ กางบิ๊กโปรเจกต์ เรือฟริเกต 1.7 หมื่นล้าน ดึง 11 บริษัททั่วโลกชิงดำ 21 เม.ย.นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โคโยตี้เต้นหน้าโลงศพ ร่อนพิบูลย์ ข่าวภูมิภาค

เปิดที่มา “โคโยตี้” 3 สาวแดนซ์สะบัด! หน้าโลงศพพ่อวัย 59

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวเดือดจัด ลากคอหนุ่ม แอบถ่ายในห้องน้ำปั๊ม ซัดหน้าหงายยึดมือถือ เค้นรหัสผ่าน ข่าว

สาวเดือดจัด ลากคอหนุ่ม แอบถ่ายในห้องน้ำปั๊ม ซัดหน้าหงายยึดมือถือ อึ้งเข้าเว็บโป๊เพียบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทม์ไลน์ไทยช่วยไทยคาดใช้จ่าย พฤษภาคม 2569 เศรษฐกิจ

ไทม์ไลน์ ‘ไทยช่วยไทย’ เริ่มใช้จ่ายเดือนไหน เช็กที่นี่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ไอซ์ เมีย เหน่ง เหม่งจ๋าย แซะแรง “เอาสามีฉันไปหากิน” ชาวเน็ตสงสัยสื่อถึงใคร?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักวิเคราะห์กัมพูชา ตอบโต้ Wall Street Journal ข่าว

กัมพูชาเดือด! ซัด “วอลล์สตรีทเจอร์นัล” ใช้คำเหยียด “Scambodia” จงใจเยาะเย้ย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

รีวิวแรก The Devil Wears Prada 2 ยกนิ้วให้ คุ้มค่าการรอคอย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นทท.ฝรั่งอัดคลิปเตือนเพื่อนร่วมชาติ &quot;อย่ามาเที่ยวไทย&quot; เผยเหตุผลสุดพีค ทำคนไทยยิ้มไม่หุบ ข่าว

นทท.ฝรั่งอัดคลิปเตือน “อย่ามาเที่ยวไทย” เผยเหตุผลสุดพีค ทำคนไทยยิ้มไม่หุบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยโต้กัมพูชา ปัดข้อกล่าวหา รุกล้ำ-เสริมกำลังทหารชายแดน ยันทำตามกรอบ GBC ข่าว

ไทยโต้กัมพูชา! ปัดข้อกล่าวหา รุกล้ำ-เสริมกำลังทหารชายแดน ยันทำตามกรอบ GBC

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สพฐ. เรียกบรรจุข้าราชการ 38 ค.(2) รอบ 9 ข่าว

สพฐ. เรียกบรรจุข้าราชการ 38 ค.(2) รอบ 9 เช็กวิธียืนยันตัวตน วันรายงานตัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เดอะวอลสตรีทเจอร์นัล ตีข่าว Ssambodia ข่าว

สื่อใหญ่สหรัฐ หล่นคำโปรย ประเทศ “Scambodia” ปีเดียว คนมะกันสูญ 1 หมื่นล้านดอลลาร์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน จำคุก ทิดแย้ม 50 ปี ยักยอกเงินวัดไร่ขิง สีกาเก็น ก็ไม่รอด ข่าว

ด่วน จำคุก ทิดแย้ม 50 ปี ยักยอกเงินวัดไร่ขิง เล่นพนัน สีกาเก็น ก็ไม่รอด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขฝาโลง แดนนี่ ศรีภิญโญ เขียนชัด 2 ตัวตรง ภรรยาเปิดให้เอง-เหมาลอตเตอรี่เกลี้ยงแผง บันเทิง

เลขฝาโลง แดนนี่ ศรีภิญโญ เขียนชัด 2 ตัวตรง ภรรยาเหมาลอตเตอรี่เลขท้ายเกลี้ยงแผง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;ดร.ประทุม วงศ์สวัสดิ์&quot; ผู้ค้านตัดงบอาหารสภาฯ โปรไฟล์น่าสนใจเพียบ ข่าวการเมือง

ประวัติ “ดร.ประทุม วงศ์สวัสดิ์” ผู้ค้านตัดงบอาหารสภาฯ โปรไฟล์น่าสนใจเพียบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ญี่ปุ่นผวา ระวังแผ่นดินไหวซ้ำ คาดเขย่าระดับ 8 พร้อมรับมือภัยพิบัติ ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นผวา ระวังแผ่นดินไหวใหญ่ซ้ำ คาดเขย่าระดับ 8 พร้อมรับมือภัยพิบัติ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 21 เม.ย. 2569 16:06 น.| อัปเดต: 21 เม.ย. 2569 16:06 น.
63
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดสาเหตุบุกจับ อัจฉริยะ ปมโยงกรรโชกทรัพย์ อดีตผกก. 2.5 ล้าน

เผยแพร่: 21 เมษายน 2569
ท็อป ดารณีนุช จำใจทุบบ้านเก่า 62 ปีของพ่อแม่

ท็อป ดารณีนุช จำใจทุบบ้านเก่า 62 ปี หลังวิกฤตหนัก เศร้า สมบัติล้ำค่าพ่อแม่

เผยแพร่: 21 เมษายน 2569

ไอซ์ รักชนก บินสเปน ร่วมเวทีผู้นำก้าวหน้าระดับโลก แจงชัดไม่ได้ใช้ภาษีประชาชน

เผยแพร่: 21 เมษายน 2569
สาวงอนเดินลงรถ

ไวรัลสนั่น “คลิปสาวงอนเดินลงรถ” ทำติดยาวเป็นแถว สิบล้อเกือบเสยไปง้อกันโลกหน้า

เผยแพร่: 21 เมษายน 2569
Back to top button