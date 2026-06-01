หวยลาว 1 มิ.ย. 69 ออกไหม? เช็กให้ชัด วันจันทร์ตรงวันหยุดชดเชยวิสาขบูชา

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2569 ตรงกับวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาในไทย แต่ยังไม่พบประกาศทางการจากฝั่ง สปป.ลาว ว่างดออกรางวัลสลากพัฒนา
หลายคนเริ่มตั้งคำถามว่า หวยลาว 1 มิ.ย. 69 ออกไหม หลังปฏิทินไทยระบุว่าวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2569 เป็นวันหยุดราชการ เนื่องจากตรงกับวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา ทำให้เกิดข้อสงสัยว่า สลากพัฒนา หรือที่คนไทยเรียกกันว่า หวยลาว จะงดออกรางวัลด้วยหรือไม่
จุดแรกที่ต้องทำความเข้าใจให้ถูกคือ วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ไม่ใช่วันวิสาขบูชาโดยตรง แต่เป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาในประเทศไทย โดย Thai PBS ระบุว่า วันวิสาขบูชาตรงกับวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2569 ส่วนวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2569 เป็นวันชดเชยวันวิสาขบูชา
ดังนั้น การที่วันที่ 1 มิถุนายนเป็นวันหยุดในไทย ยังไม่สามารถนำไปสรุปได้ทันทีว่า หวยลาวจะงดออกรางวัล เพราะการออกรางวัลสลากพัฒนาอยู่ภายใต้กำหนดของหน่วยงานฝั่ง สปป.ลาว ไม่ได้อ้างอิงปฏิทินวันหยุดราชการไทยเป็นหลัก
จากการตรวจสอบข้อมูล ณ เวลาจัดทำข่าว ยังไม่พบประกาศทางการเฉพาะงวดวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2569 ที่ยืนยันชัดเจนว่า “งดออกรางวัล” หรือ “เลื่อนออกรางวัล” ดังนั้นจึงยังไม่ควรฟันธงว่า หวยลาวงวดดังกล่าวจะหยุดออก
อย่างไรก็ตาม เคยมีกรณีที่หวยลาวงดออกรางวัลในวันหยุดราชการของฝั่งลาว เช่น งวดวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2569 ซึ่ง The Thaiger รายงานว่า บริษัทหวยพัฒนา สปป.ลาว ประกาศงดออกรางวัล เนื่องจากตรงกับวันแรงงานสากล และไม่มีการออกรางวัลชดเชยในวันอื่น
กรณีดังกล่าวทำให้ประเด็นวันที่ 1 มิถุนายน 2569 ต้องรอประกาศจากฝั่งลาวโดยตรงก่อน หากไม่มีประกาศงดอย่างเป็นทางการ ยังควรรายงานด้วยถ้อยคำว่า “ยังไม่พบประกาศงดออกรางวัล” มากกว่าระบุว่า “งดออกแน่นอน”
สำหรับกำหนดการตามรูปแบบปัจจุบัน The Thaiger เคยรายงานว่า ระบบหวยลาวปรับมาออกรางวัล 5 วันต่อสัปดาห์ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ แต่กรณีที่ตรงกับวันหยุดหรือมีประกาศพิเศษ ต้องยึดประกาศของบริษัทหวยพัฒนา สปป.ลาว เป็นหลัก
สรุปคือ หวยลาว 1 มิ.ย. 69 ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่า งดออกรางวัล แม้วันดังกล่าวจะเป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาในไทย แต่ยังต้องรอประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝั่ง สปป.ลาว ก่อนสรุปอย่างเป็นทางการ
ตรวจสอบผลหวยลาวพร้อมรับชมถ่ายทอดสดได้ที่นี่ Laolottery Live
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจหวยลาว 28 พ.ค. 69 ลุ้นผลสลากพัฒนาเลข 6 ตัว สถิติย้อนหลังวันพฤหัสบดี
- ผลหวยลาววันนี้ 27 พฤษภาคม 2569 อัปเดตรางวัลเลข 6 ตัว สถิติย้อนหลัง 10 งวด
- หวยลาววันนี้ 26 พ.ค. 69 อัปเดตเรียลไทม์ เลข 6 ตัว ย้อนสถิติหวยออกวันอังคาร
ติดตาม The Thaiger บน Google News: