หวยลาว 1 มิ.ย. 69 ออกไหม? เช็กให้ชัด วันจันทร์ตรงวันหยุดชดเชยวิสาขบูชา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 มิ.ย. 2569 07:00 น.| อัปเดต: 29 พ.ค. 2569 16:16 น.
วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2569 ตรงกับวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาในไทย แต่ยังไม่พบประกาศทางการจากฝั่ง สปป.ลาว ว่างดออกรางวัลสลากพัฒนา

หลายคนเริ่มตั้งคำถามว่า หวยลาว 1 มิ.ย. 69 ออกไหม หลังปฏิทินไทยระบุว่าวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2569 เป็นวันหยุดราชการ เนื่องจากตรงกับวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา ทำให้เกิดข้อสงสัยว่า สลากพัฒนา หรือที่คนไทยเรียกกันว่า หวยลาว จะงดออกรางวัลด้วยหรือไม่

จุดแรกที่ต้องทำความเข้าใจให้ถูกคือ วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ไม่ใช่วันวิสาขบูชาโดยตรง แต่เป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาในประเทศไทย โดย Thai PBS ระบุว่า วันวิสาขบูชาตรงกับวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2569 ส่วนวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2569 เป็นวันชดเชยวันวิสาขบูชา

ดังนั้น การที่วันที่ 1 มิถุนายนเป็นวันหยุดในไทย ยังไม่สามารถนำไปสรุปได้ทันทีว่า หวยลาวจะงดออกรางวัล เพราะการออกรางวัลสลากพัฒนาอยู่ภายใต้กำหนดของหน่วยงานฝั่ง สปป.ลาว ไม่ได้อ้างอิงปฏิทินวันหยุดราชการไทยเป็นหลัก

จากการตรวจสอบข้อมูล ณ เวลาจัดทำข่าว ยังไม่พบประกาศทางการเฉพาะงวดวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2569 ที่ยืนยันชัดเจนว่า “งดออกรางวัล” หรือ “เลื่อนออกรางวัล” ดังนั้นจึงยังไม่ควรฟันธงว่า หวยลาวงวดดังกล่าวจะหยุดออก

อย่างไรก็ตาม เคยมีกรณีที่หวยลาวงดออกรางวัลในวันหยุดราชการของฝั่งลาว เช่น งวดวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2569 ซึ่ง The Thaiger รายงานว่า บริษัทหวยพัฒนา สปป.ลาว ประกาศงดออกรางวัล เนื่องจากตรงกับวันแรงงานสากล และไม่มีการออกรางวัลชดเชยในวันอื่น

กรณีดังกล่าวทำให้ประเด็นวันที่ 1 มิถุนายน 2569 ต้องรอประกาศจากฝั่งลาวโดยตรงก่อน หากไม่มีประกาศงดอย่างเป็นทางการ ยังควรรายงานด้วยถ้อยคำว่า “ยังไม่พบประกาศงดออกรางวัล” มากกว่าระบุว่า “งดออกแน่นอน”

สำหรับกำหนดการตามรูปแบบปัจจุบัน The Thaiger เคยรายงานว่า ระบบหวยลาวปรับมาออกรางวัล 5 วันต่อสัปดาห์ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ แต่กรณีที่ตรงกับวันหยุดหรือมีประกาศพิเศษ ต้องยึดประกาศของบริษัทหวยพัฒนา สปป.ลาว เป็นหลัก

สรุปคือ หวยลาว 1 มิ.ย. 69 ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่า งดออกรางวัล แม้วันดังกล่าวจะเป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาในไทย แต่ยังต้องรอประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝั่ง สปป.ลาว ก่อนสรุปอย่างเป็นทางการ

ตรวจสอบผลหวยลาวพร้อมรับชมถ่ายทอดสดได้ที่นี่ Laolottery Live

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

