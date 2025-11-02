ข่าวอาชญากรรม

เตือนข่าวปลอม เตรียมรับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10000 บ. สร้างความสับสน-เข้าใจผิดในสังคม

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 02 พ.ย. 2568 16:11 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2568 16:11 น.
53
ดีอีเตือนข่าวปลอม รับเงินดิจิทัล 10000
แฟ้มภาพ

ดีอี เตือนข่าวปลอม ประชาชนเตรียมรับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท สร้างความสับสนและทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับคนในสังคมจำนวนมาก

วันนี้ (2 พ.ย.68) กรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เนื้อหาอ้างถึง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ตรวจพบข่าวปลอมรายสัปดาห์ ที่ประชาชนให้ความสนใจสูงสุดอันดับที่ 1 เรื่อง “ปลายปีนี้ ประชาชนเตรียมรับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท” รองลงมาคือเรื่อง “อนุมัติเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท เฟส 3 แล้ว” เตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อข่าวปลอม อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด สับสน ตื่นตระหนก และวิตกกังวลในสังคม รวมทั้งอาจทำให้สูญเสียทรัพย์สิน และข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้เลือกเชื่อ เลือกแชร์ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

น.ส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวถึงผลการมอนิเตอร์และรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย (AFNC) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยความมั่นคงและภัยทางสังคมของนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ที่ต้องการให้มีการบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับประชาชน โดยยกระดับความสำคัญเรื่องการสร้างความตระหนักรู้เท่าทันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ข่าวปลอม และข้อมูลบิดเบือน

นางสาวสุชาดา กล่าวต่อว่า เมื่อพิจารณาจากข่าวปลอมที่ได้รับความสนใจในลำดับต้นๆ ในสัปดาห์นี้ส่วนใหญ่เป็นข่าวเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลที่ผ่านมา และการให้บริการของหน่วยงานรัฐ ความมั่นคงระหว่างประเทศ ข่าวที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งทั้งหมดมีผลกระทบต่อสังคมส่วนใหญ่ อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด สับสน ตื่นตระหนก และวิตกกังวลได้ รวมทั้งอาจทำให้สูญเสียทรัพย์สิน หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล โดยข่าวที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากที่สุด

สำหรับอันดับ 1 เรื่อง “ปลายปีนี้ ประชาชนเตรียมรับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท” กระทรวงดีอี ประสานงานร่วมกับ กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง ตรวจสอบพบว่าเป็นข้อมูลเท็จ โดยขอยืนยันว่ายังไม่มีการประกาศนโยบายหรือรายละเอียดการดำเนินงานอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ในช่วงปลายปี 2568 ตามที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์แต่อย่างใด หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งให้ประชาชนทราบอย่างเป็นทางการต่อไป

ทั้งนี้ เนื้อหาข่าวสารและแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ อาจไม่มีความน่าเชื่อถือและมีความเสี่ยงต่อการหลอกลวงประชาชน ขอประชาชนติดตามประกาศอย่างเป็นทางการ จากรัฐบาลเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด หรือสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thaigov.go.th หรือติดต่อสายด่วนรัฐบาล 1111

เช่นเดียวกับข่าวปลอมอันดับ 2 เรื่อง “อนุมัติเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท เฟส 3 แล้ว” ซึ่งกลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง ได้ยืนยันว่าเป็นข่าวปลอมเช่นกัน จึงขอเตือนประชาชนโปรดอย่าหลงเชื่อ

อย่างไรก็ตาม “ดีอี” มีความห่วงใยประชาชน เรื่องความตระหนักรู้เท่าทันข่าวปลอมที่ถูกแพร่กระจายบนสื่อออนไลน์ โซเชียล ซึ่งหากขาดความรู้เท่าทัน และส่งต่อข้อมูลข่าวปลอม ทำให้เกิดการหลงเชื่อ สร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เกิดความวิตกกังวล หรืออาจสร้างความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน หรือข้อมูลส่วนบุคคล และอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในสังคมเป็นวงกว้าง ดังนั้นจึงควรตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวหรือลิงก์เว็บไซต์ให้แน่ชัด.

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

บาร์เซโลนา พบ เอลเช่ ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 2 พ.ย. 68

31 วินาที ที่แล้ว
ดีอีเตือนข่าวปลอม รับเงินดิจิทัล 10000 ข่าวอาชญากรรม

เตือนข่าวปลอม เตรียมรับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10000 บ. สร้างความสับสน-เข้าใจผิดในสังคม

19 นาที ที่แล้ว
น้องหมิวยัณฑิตจิ๋ว ข่าว

ไปดูคลิป น้องหมิว บัณฑิตจิ๋วทุนพระราชทาน เปิดใจได้สิทธิคนละครึ่งครั้งแรก

28 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนซิตี้ พบ บอร์นมัธ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 2 พ.ย. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
premier league table today top 10 ข่าวกีฬา

ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก 2025/26 อัปเดตหลัง “ปืนโต” ถลุงเบิร์นลีย์ 2-0

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สส.ไอซ์” ฟาดแรงโกงสารพัด นายกไม่กล้าแตะ ลั่นถ้าเป็น “นายกเท้ง” ฟันไม่ยั้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบคนขับรถพยาบาลอินเดีย หยุดดูเสือดาว สุดท้ายคนป่วยเสียชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิฑูรย์นามบุตรสสพรรคอะไร ข่าวการเมือง

วิฑูรย์ นามบุตร เจอคุก 3 ปี เซ่นพิษเรียกรับเงิน 30 ล้าน แลกรับงานรัฐ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดัง ยกเคสเตือนภัยคนชอบกินผักสด เจอพยาธิไส้เดือนในหลอดอาหาร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

จับตา “ไท เนียรี โสเจียตา” เดินหน้ามาไทย ร่วมประกวด Miss Universe

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตลาดนัดร้านค้าคนละครึ่งพลัส โลตัส เศรษฐกิจ

ตลาดนัดร้านค้าคนละครึ่ง เริ่มแล้ววันนี้! ช้อปที่โลตัสทั่วประเทศ-เช็กสาขาร่วมรายการ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

โฆษกรัฐบาล เผย โอนช่วยเหลือผู้ประสบภัยชายแดนไทย-กัมพูชา แล้ว 3 แสนครัวเรือน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปาร์ตี้เหมืองทอง ข่าวอาชญากรรม

ทลาย “ปาร์ตี้เหมืองทอง” รวบกลุ่มชายรักชาย เช่าโรงแรมหรูกลางกรุงเสพยา-มั่วสวาท

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มขอความช่วยเหลือ ต้องไปเป็นทหาร 2 ปี ไม่มีคนดูแลพ่อ กลัวพ่อรอไม่ไหว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” เผยประชุมเอเปค ประสบความสำเร็จ เสนอแนวทางปราบสแกมเมอร์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สยบลือ เพจดังกางตำราใหม่ เตือนสูงวัยอย่าหลงเชื่อ “ห้ามเดินขึ้น-ลงบันได”

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่ออังกฤษแฉซ้ำ “อดีตเจ้าชายแอนดรูว์” จ้างหญิงค้าบริการ 40 คน ขณะมาเยือนไทย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่วยเด็ก 4 ขวบจมน้ำ ฉะเชิงเทรา ข่าว

“ถ้าไม่มีเขาก็หมดกัน” ดราม่า CPR ช่วยเด็ก 4 ขวบ แม่จุกอกเล่าปั๊มแรงแต่เด็กรอด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เวโรน่า พบ อินเตอร์ มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 2 พ.ย. 68

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงมะกันสยอง สั่งยาออนไลน์ เปิดพัสดุมาเจอนิ้วมือกับแขนแทน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นิด้าโพล เผยผลสำรวจภาคอีสาน หนุน “พรรคประชาชน” แต่เชียร์ “อนุทิน” นายก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ดินถล่มเคนยา หลังฝนตกหนักหลายวัน ยอดตาย 21 ศพ สูญหายหลายสิบ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สส.พรรคประชาชน ถาม ผู้บริหารสมาคมกีฬาคนตาบอด ทำไมเงินเข้าเดือนละ 10-20 ล้าน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

งง! ปชช. ร้องผ่านเพจดัง อยู่ดีชื่อโผล่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง สอนวิธีเช็ก

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดสาเหตุการเสียชีวิต “น้องใบหม่อน” หญิงไทยพลัตตกอาคารในปอยเปต

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 02 พ.ย. 2568 16:11 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2568 16:11 น.
53
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บาร์เซโลนา พบ เอลเช่ ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 2 พ.ย. 68

เผยแพร่: 2 พฤศจิกายน 2568
น้องหมิวยัณฑิตจิ๋ว

ไปดูคลิป น้องหมิว บัณฑิตจิ๋วทุนพระราชทาน เปิดใจได้สิทธิคนละครึ่งครั้งแรก

เผยแพร่: 2 พฤศจิกายน 2568

แมนซิตี้ พบ บอร์นมัธ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 2 พ.ย. 68

เผยแพร่: 2 พฤศจิกายน 2568
premier league table today top 10

ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก 2025/26 อัปเดตหลัง “ปืนโต” ถลุงเบิร์นลีย์ 2-0

เผยแพร่: 2 พฤศจิกายน 2568
Back to top button