เตือนข่าวปลอม เตรียมรับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10000 บ. สร้างความสับสน-เข้าใจผิดในสังคม
ดีอี เตือนข่าวปลอม ประชาชนเตรียมรับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท สร้างความสับสนและทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับคนในสังคมจำนวนมาก
วันนี้ (2 พ.ย.68) กรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เนื้อหาอ้างถึง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ตรวจพบข่าวปลอมรายสัปดาห์ ที่ประชาชนให้ความสนใจสูงสุดอันดับที่ 1 เรื่อง “ปลายปีนี้ ประชาชนเตรียมรับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท” รองลงมาคือเรื่อง “อนุมัติเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท เฟส 3 แล้ว” เตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อข่าวปลอม อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด สับสน ตื่นตระหนก และวิตกกังวลในสังคม รวมทั้งอาจทำให้สูญเสียทรัพย์สิน และข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้เลือกเชื่อ เลือกแชร์ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
น.ส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวถึงผลการมอนิเตอร์และรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย (AFNC) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยความมั่นคงและภัยทางสังคมของนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ที่ต้องการให้มีการบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับประชาชน โดยยกระดับความสำคัญเรื่องการสร้างความตระหนักรู้เท่าทันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ข่าวปลอม และข้อมูลบิดเบือน
นางสาวสุชาดา กล่าวต่อว่า เมื่อพิจารณาจากข่าวปลอมที่ได้รับความสนใจในลำดับต้นๆ ในสัปดาห์นี้ส่วนใหญ่เป็นข่าวเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลที่ผ่านมา และการให้บริการของหน่วยงานรัฐ ความมั่นคงระหว่างประเทศ ข่าวที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งทั้งหมดมีผลกระทบต่อสังคมส่วนใหญ่ อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด สับสน ตื่นตระหนก และวิตกกังวลได้ รวมทั้งอาจทำให้สูญเสียทรัพย์สิน หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล โดยข่าวที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากที่สุด
สำหรับอันดับ 1 เรื่อง “ปลายปีนี้ ประชาชนเตรียมรับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท” กระทรวงดีอี ประสานงานร่วมกับ กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง ตรวจสอบพบว่าเป็นข้อมูลเท็จ โดยขอยืนยันว่ายังไม่มีการประกาศนโยบายหรือรายละเอียดการดำเนินงานอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ในช่วงปลายปี 2568 ตามที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์แต่อย่างใด หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งให้ประชาชนทราบอย่างเป็นทางการต่อไป
ทั้งนี้ เนื้อหาข่าวสารและแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ อาจไม่มีความน่าเชื่อถือและมีความเสี่ยงต่อการหลอกลวงประชาชน ขอประชาชนติดตามประกาศอย่างเป็นทางการ จากรัฐบาลเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด หรือสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thaigov.go.th หรือติดต่อสายด่วนรัฐบาล 1111
เช่นเดียวกับข่าวปลอมอันดับ 2 เรื่อง “อนุมัติเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท เฟส 3 แล้ว” ซึ่งกลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง ได้ยืนยันว่าเป็นข่าวปลอมเช่นกัน จึงขอเตือนประชาชนโปรดอย่าหลงเชื่อ
อย่างไรก็ตาม “ดีอี” มีความห่วงใยประชาชน เรื่องความตระหนักรู้เท่าทันข่าวปลอมที่ถูกแพร่กระจายบนสื่อออนไลน์ โซเชียล ซึ่งหากขาดความรู้เท่าทัน และส่งต่อข้อมูลข่าวปลอม ทำให้เกิดการหลงเชื่อ สร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เกิดความวิตกกังวล หรืออาจสร้างความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน หรือข้อมูลส่วนบุคคล และอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในสังคมเป็นวงกว้าง ดังนั้นจึงควรตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวหรือลิงก์เว็บไซต์ให้แน่ชัด.
