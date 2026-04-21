เปิดปมเลือด “รองสารวัตรสืบสวน” รัวดับอดีตเมีย 4 นัด พิษคำเหน็บแนม
รอง สว.สืบสวน โรงพักที่ขอนแก่น รัวยิงอดีตเมีย ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน 4 นัด สาหัสก่อนเสียชีวิต โทรแจ้งตำรวจพร้อมมอบตัว รับโมโห หลังเลิกกัน ถูกเหน็บแนม คนใหม่ดูแลดีกว่า
ตำรวจ สภ.พระยืน ได้รับแจ้งจากสลดดังกล่าว เมื่อเวลา 23.30 น. ของวันที่ 20 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยมีเหตุยิงกันในร้านหมูกระทะแห่งหนึ่ง ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น ไปถึงที่เกิดเหตุ คนเจ็บชื่อ น.ส.พัทยา หรือ “ผู้ใหญ่เอ็ม” อายุ 50 ปี ผู้ใหญ่บ้านบ้านโต้น ม.8 อำเภอพระยืน จ.ขอนแก่น ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ตรวจสอบในที่เกิดเหตุ พบรอยเลือด และ ร.ต.ต.ชูชาติ อายุ 54 ปี รอง สว. (สืบสวน) สภ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ยืนรอมอบตัวอยู่ พร้อมอาวุธปืนขนาด 11 มม. เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวพร้อมอาวุธปืนไปสอบสวน
จากการสอบสวน ร.ต.ต.ชูชาติ ให้การว่า อยู่กินฉันท์สามีภรรยากับ น.ส.พัทยา มีบุตรด้วยกัน 2 คนซึ่งโตกันหมดแล้ว และมีงานทำกันหมดแล้ว
แต่เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา มีปัญหาเรื่องหนี้สินหลายล้านบาทจึงได้ตกลงกันว่า หย่ากันในทางนิตินัย แต่พฤตินัยยังอยู่ด้วยกัน จากนั้นลูกชายก็มาเปิดร้านขายหมูกระทะ ที่บ้านโต้น ภรรยาทำหน้าที่แคชเชียร์ และ ร.ต.ต.ชูชาติ ช่วยดูแลร้าน
หมวดชูชาติยอมรับว่าแอบติด GPS ไว้ที่รถของอดีตภรรยา และพบว่าสัญญาณไปโผล่ตามรีสอร์ตหลายครั้ง เมื่อเค้นถามอดีตภรรยาก็ยอมรับว่า คบหากับข้าราชการเกษียณที่ช่วยปลดหนี้ให้ และพูดจาเหน็บแนมในทำนองว่า “ชายคนใหม่ทำให้มีความสุขและดูแลดีกว่าสามีเก่า แถมช่วยเหลือเรื่องเงินมาใช้หนี้หลายแสนบาท” จึงเกิดเรื่องระหองระแหงกันเรื่อยมา
ร.ต.ต.ชูชาติ ยังให้การรับสารภาพอีกว่า ก่อนเกิดเหตุ หลังเลิกงานก็มาช่วยงานที่ร้านขายหมูกระทะตามปกติ ก็มีปากเสียงเหน็บแนมกันตลอดที่อยู่ในร้าน จนเกิดความโมโห จึงได้ควักปืนขนาด 11 มม. ที่เป็นปืนพกประจำตัว ออกมายิงภรรยา 4 นัด จนภรรยาล้มลงกับพื้น
ส่วน ร.ต.ต.ชูชาติ ไม่ได้หลบหนี นั่งรอมอบตัวและโทรศัพท์แจ้งเพื่อนตำรวจที่ สภ.พระยืน ให้มาจับกุม พร้อมอาวุธปืน ขนาด 11 มม. โดยตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นและพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุอันสมควร และข้อหายิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุ ในเมืองหมู่บ้าน หรือที่ชุมนุมชน ซึ่งจะควบคุมตัว ส่งฟ้องฝากขังที่ศาลจังหวัดขอนแก่นในวันที่ 22 เม.ย.69 ตามลำดับ.
