ข่าวอาชญากรรม

เปิดปมเลือด “รองสารวัตรสืบสวน” รัวดับอดีตเมีย 4 นัด พิษคำเหน็บแนม

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 21 เม.ย. 2569 13:26 น.| อัปเดต: 21 เม.ย. 2569 13:26 น.
70
รอง สว สืบสวน ยิงอดีตภรรยา ผู้ใหญ่บ้านบ้านโต้น
รอง สว.สืบสวน โรงพักที่ขอนแก่น รัวยิงอดีตเมีย ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน 4 นัด สาหัสก่อนเสียชีวิต โทรแจ้งตำรวจพร้อมมอบตัว รับโมโห หลังเลิกกัน ถูกเหน็บแนม คนใหม่ดูแลดีกว่า

ตำรวจ สภ.พระยืน ได้รับแจ้งจากสลดดังกล่าว เมื่อเวลา 23.30 น. ของวันที่ 20 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยมีเหตุยิงกันในร้านหมูกระทะแห่งหนึ่ง ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น ไปถึงที่เกิดเหตุ คนเจ็บชื่อ น.ส.พัทยา หรือ “ผู้ใหญ่เอ็ม” อายุ 50 ปี ผู้ใหญ่บ้านบ้านโต้น ม.8 อำเภอพระยืน จ.ขอนแก่น ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา

ตรวจสอบในที่เกิดเหตุ พบรอยเลือด และ ร.ต.ต.ชูชาติ อายุ 54 ปี รอง สว. (สืบสวน) สภ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ยืนรอมอบตัวอยู่ พร้อมอาวุธปืนขนาด 11 มม. เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวพร้อมอาวุธปืนไปสอบสวน

จากการสอบสวน ร.ต.ต.ชูชาติ ให้การว่า อยู่กินฉันท์สามีภรรยากับ น.ส.พัทยา มีบุตรด้วยกัน 2 คนซึ่งโตกันหมดแล้ว และมีงานทำกันหมดแล้ว

แต่เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา มีปัญหาเรื่องหนี้สินหลายล้านบาทจึงได้ตกลงกันว่า หย่ากันในทางนิตินัย แต่พฤตินัยยังอยู่ด้วยกัน จากนั้นลูกชายก็มาเปิดร้านขายหมูกระทะ ที่บ้านโต้น ภรรยาทำหน้าที่แคชเชียร์ และ ร.ต.ต.ชูชาติ ช่วยดูแลร้าน

หมวดชูชาติยอมรับว่าแอบติด GPS ไว้ที่รถของอดีตภรรยา และพบว่าสัญญาณไปโผล่ตามรีสอร์ตหลายครั้ง เมื่อเค้นถามอดีตภรรยาก็ยอมรับว่า คบหากับข้าราชการเกษียณที่ช่วยปลดหนี้ให้ และพูดจาเหน็บแนมในทำนองว่า “ชายคนใหม่ทำให้มีความสุขและดูแลดีกว่าสามีเก่า แถมช่วยเหลือเรื่องเงินมาใช้หนี้หลายแสนบาท” จึงเกิดเรื่องระหองระแหงกันเรื่อยมา

ร.ต.ต.ชูชาติ ยังให้การรับสารภาพอีกว่า ก่อนเกิดเหตุ หลังเลิกงานก็มาช่วยงานที่ร้านขายหมูกระทะตามปกติ ก็มีปากเสียงเหน็บแนมกันตลอดที่อยู่ในร้าน จนเกิดความโมโห จึงได้ควักปืนขนาด 11 มม. ที่เป็นปืนพกประจำตัว ออกมายิงภรรยา 4 นัด จนภรรยาล้มลงกับพื้น

ส่วน ร.ต.ต.ชูชาติ ไม่ได้หลบหนี นั่งรอมอบตัวและโทรศัพท์แจ้งเพื่อนตำรวจที่ สภ.พระยืน ให้มาจับกุม พร้อมอาวุธปืน ขนาด 11 มม. โดยตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นและพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุอันสมควร และข้อหายิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุ ในเมืองหมู่บ้าน หรือที่ชุมนุมชน ซึ่งจะควบคุมตัว ส่งฟ้องฝากขังที่ศาลจังหวัดขอนแก่นในวันที่ 22 เม.ย.69 ตามลำดับ.

นักวิเคราะห์กัมพูชา ตอบโต้ Wall Street Journal ข่าว

นทท.ฝรั่งอัดคลิปเตือนเพื่อนร่วมชาติ &quot;อย่ามาเที่ยวไทย&quot; เผยเหตุผลสุดพีค ทำคนไทยยิ้มไม่หุบ ข่าว

ไทยโต้กัมพูชา ปัดข้อกล่าวหา รุกล้ำ-เสริมกำลังทหารชายแดน ยันทำตามกรอบ GBC ข่าว

สพฐ. เรียกบรรจุข้าราชการ 38 ค.(2) รอบ 9 ข่าว

เดอะวอลสตรีทเจอร์นัล ตีข่าว Ssambodia ข่าว

ด่วน จำคุก ทิดแย้ม 50 ปี ยักยอกเงินวัดไร่ขิง สีกาเก็น ก็ไม่รอด ข่าว

เลขฝาโลง แดนนี่ ศรีภิญโญ เขียนชัด 2 ตัวตรง ภรรยาเปิดให้เอง-เหมาลอตเตอรี่เกลี้ยงแผง บันเทิง

ประวัติ &quot;ดร.ประทุม วงศ์สวัสดิ์&quot; ผู้ค้านตัดงบอาหารสภาฯ โปรไฟล์น่าสนใจเพียบ ข่าวการเมือง

ญี่ปุ่นผวา ระวังแผ่นดินไหวซ้ำ คาดเขย่าระดับ 8 พร้อมรับมือภัยพิบัติ ข่าวต่างประเทศ

รอง สว สืบสวน ยิงอดีตภรรยา ผู้ใหญ่บ้านบ้านโต้น ข่าวอาชญากรรม

เปิดปมเลือด “รองสารวัตรสืบสวน” รัวดับอดีตเมีย 4 นัด พิษคำเหน็บแนม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนูแหม่ม โพสต์อาลัย แดนนี่ ศรีภิญโญ เพื่อนแท้คนแรกในวงการบันเทิง บันเทิง

ซานดารา พัค อดีตสมาชิก 2NE1 เล่นคอนเสิร์ตที่เขมร ข่าวต่างประเทศ

วันหยุดยาว พฤษภาคม 69 ใครบ้างได้หยุด 4 วันรวด เศรษฐกิจ

เสี่ยวเอส ร่ำไห้เปิดใจ โทษตัวเองชวน ต้าเอส พี่สาว เที่ยวญี่ปุ่นจนเสียชีวิต บันเทิง

กวาง พจนีย์ ภรรยาแดนนี่ศรีภิญโญ บันเทิง

ร้านขนมไทยแฉ หน่วยงานรัฐ สั่งขนมแต่ขอให้เขียนบิลปลอม สุดท้ายโดนรีวิว 1 ดาว ข่าว

เจ้าของโฮมสเตย์ ลั่น กำชับพนง.แล้ว หลังคลิปทิ้งขยะลงน้ำว่อนเน็ต นทท.ถามหาบทลงโทษ ข่าว

พลอยชอบถ่ายรูป อินฟลูเอนเซอร์สาวท่องเที่ยววัย 27 ปี ข่าว

ตัวการทำลายตับ ไม่ใช่แค่เหล้า บุหรี่ ไลฟ์สไตล์

รายการ ชิงช้าสวรรค์ แจงดรามา แอดมินเพจบูลลี่ถิ่นกำเนิด ลั่น ขอใช้สิทธิ์ปกป้องศักดิ์ศรีทุกฝ่าย บันเทิง

ไม่ใช่เรื่องไกลตัว! หมอเจด เผยพฤติกรรมเสี่ยง &quot;ไตวายฉับพลัน&quot; ภัยเงียบคร่าชีวิตคนไทย สุขภาพและการแพทย์

ต่างชาติแจงดราม่าซื้อบ้านหรูภูเก็ต 56 ล้าน ยืนยันทำกฎหมาย ข่าวต่างประเทศ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 21 เม.ย. 2569 13:26 น.| อัปเดต: 21 เม.ย. 2569 13:26 น.
70
นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

