ข่าวต่างประเทศ

นักมวยปล้ำดาวเด่น ถูกรถชนแล้วหนี ร่างกระแทกพื้นดับคาถนน สลดไปไม่ถึงฝัน

sukanlaya s. เผยแพร่: 31 พ.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 31 พ.ค. 2569 18:15 น.
อนาคตดับ! โทนี ซิริโอ จูเนียร์ นักมวยปล้ำดาวเด่นถูกรถบรรทุกชน ร่างกระแทกพื้น-เจ็บสาหัส เสียชีวิตคาที่ พลาดขึ้นปล้ำคู่เอก ช็อกคนขับหลบหนี ตำรวจเร่งล่าตัว เปิดโพสต์สุดท้ายสะเทือนใจ

วงการมวยปล้ำต้องสูญเสียครั้งใหญ่ กรณี โทนี ซิริโอ จูเนียร์ (Tony Cirio Jr.) นักมวยปล้ำดาวเด่นเจ้าของฉายา Master of Time ลูกชายของ โทนี ซิริโอ ซีเนียร์ (Tony Cirio Sr.) อดีตนักมวยปล้ำระดับตำนาน ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ในย่านฮูเวนติโน โรซาส กรุงเม็กซิโกซิตี เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ

ทนีขี่รถจักรยานยนต์เพื่อเดินทางไปแข่งขันมวยปล้ำที่สมาคมช่างไฟฟ้าแห่งเม็กซิโก ระหว่างทางมีรถบรรทุกขับมาด้วยความเร็วสูงและพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของเขาอย่างจัง แรงกระแทกทำให้หมวกกันน็อกของเขาหลุดออก โทนีนอนได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่บนพื้นถนน เมื่อเจ้าหน้าที่กู้ชีพเดินทางมาถึง พวกเขาพยายามช่วยเหลือแต่ก็ปาฏิหาริย์ เขาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ บนโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปวิดีโอเผยให้เห็นร่างของโทนีถูกคลุมด้วยผ้าขาวอยู่กลางถนน

สื่อท้องถิ่นรายงานว่า หลังเกิดเหตุคนขับรถบรรทุกไม่ได้จอดรถลงมาดู แต่กลับขับหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุไปทันที ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มกระบวนการสืบสวนและกำลังเร่งล่าตัวคนขับมาดำเนินคดี

ตามกำหนดการเดิมในวันนั้น โทนีเตรียมขึ้นปล้ำเป็นคู่เอกของรายการซึ่งจะเริ่มแข่งขันในเวลา 20.30 น.

โพสต์สุดท้ายบนอินสตาแกรมของโทนี เป็นภาพเขาสวมหน้ากากและยิ้มอย่างมีความสุข พร้อมคำบรรยายว่า “เกิดมาเพื่อโดดเด่น ไม่ใช่เพื่อให้กลมกลืน” นอกจากนี้ยังมีคลิปวิดีโอที่เขาทำการแสดงบนเวทีอย่างมีชีวิตชีวาและมอบความบันเทิงให้ผู้ชมจำนวนมาก

คนในวงการและแฟน ๆ ต่างร่วมแสดงความอาลัย และยกย่องว่าเขาเป็นคนที่คอยช่วยเหลือผู้อื่นในยามลำบาก แฟนคลับรายหนึ่งระบุว่า “ขอให้ไปสู่สุคติ ฉันไม่มีโอกาสได้พบคุณ น่าเศร้าที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นที่หัวมุมบ้านของฉันเอง” ส่วนอีกคนโพสต์ว่า “เป็นข่าวเศร้ามาก ฉันเพิ่งได้อ่าน ดีใจมากที่เคยเห็นเขาปล้ำ เขาเต็มไปด้วยทัศนคติและเสน่ห์!”

แฟนคลับรวมตัวกันจัดงานไว้อาลัยที่ย่านอิซตาคัลโก ในกรุงเม็กซิโกซิตี เปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมแสดงความเคารพ โปสเตอร์งานระบุข้อความว่า “ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัว เพื่อน และชุมชนมวยปล้ำทุกคนในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้”

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์

