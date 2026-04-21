ด่วน! ตร.คุมตัว อัจฉริยะ คาร้านอาหาร หลังโดนร้องเรียน

ข่าว
ด่วน! ตร.สอบสวนกลาง ควบคุมตัว อัจฉริยะ คาร้านอาหารริมคลองประปา หลังโดนร้องเรียน
สำนักข่าวสดออนไลน์ รายงานว่า ตำรวจสอบสวนกลาง ได้ควบคุมตัว นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม บริเวณร้านอาหาร ย่านริมคลองประปา
สาเหตุมาจากจากเจ้าหน้าที่ได้รับร้องเรียนจากประชาชนถึงพฤติกรรมของนายอัจฉริยะ ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้เจ้าหน้าที่ทำการสอบสวนสืบสวน
กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง เข้าควบคุมตัว จากนั้นเชิญตัวไปสอบสวนขยายผล พร้อมกันนั้น เจ้าหน้าที่อีกชุดยังสอบสวนขยายผลหาหลักฐานเพิ่มเติมที่เชื่อมโยงถึงพฤติกรรมของนายอัจฉริยะด้วย
ทางด้านนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ เปิดเผยสั้น ๆ ระหว่างถูกควบคุมทางโทรศัพท์ตัวว่า “ไม่มีอะไร เขากุเรื่องขึ้นมาเฉย ๆ เราสู้ได้สบายมาก” พร้อมระบุว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการตรวจค้นบ้านพักของตน
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนเครียดเพื่อขยายผลข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนต่อไป หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง
อัปเดตล่าสุด : รู้แล้ว อัจฉริยะ โดนจับเรื่องอะไร (คลิกอ่าน)
