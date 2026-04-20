ด่วน! ยกฟ้อง กกต. ทำล่าช้า คดีฮั้วเลือกตั้ง สว. ศาลชี้เพราะเหตุนี้
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ ยกฟ้องประธาน กกต. พร้อมพวก ปมคดีฮั้ว สว. ล่าช้า ชี้ สว.สำรองไม่มีอำนาจฟ้องเอง ต้องเป็นหน้าที่อัยการสูงสุด
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง มีคำพิพากษายกฟ้องในชั้นตรวจฟ้อง คดีที่นายอัครวัฒน์ พงศ์ธนาชลิตกุล สว.สำรอง ยื่นฟ้องนายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. พร้อมคณะกรรมการ กกต. และเลขาธิการ กกต. รวม 8 คน ในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
นายอัครวัฒน์ยื่นฟ้องกลุ่มจำเลยโดย อ้างว่า การดำเนินคดีเกี่ยวกับการฮั้วเลือกตั้ง สว. ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่ 36 มีความล่าช้า ไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร จึงมองว่าเป็นการละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา
เหตุผลที่ศาลสั่งยกฟ้อง กกต คดีฮั้วสว.
ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นควรยกฟ้อง ให้เหตุผลว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องในคดีนี้ เนื่องจากตามกระบวนการทางกฎหมาย ผู้ที่มีอำนาจยื่นฟ้องในลักษณะนี้คืออัยการสูงสุด ซึ่งปัจจุบันทางตำรวจ สน.ทุ่งสองห้อง ได้รวบรวมสำนวนการสอบสวนส่งไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามขั้นตอนปกติเรียบร้อยแล้ว
ไทม์ไลน์เหตุการณ์ก่อนมีคำสั่งยกฟ้อง
-
4 พ.ย. 2568: ศาลสั่งให้โจทก์แก้ไขคำฟ้องให้ถูกต้อง
-
23 ธ.ค. 2568: ศาลสั่งให้ กกต. และ สน.ทุ่งสองห้อง ชี้แจงข้อเท็จจริง 10 ประเด็น
-
ก.พ. 2569: กกต. ขอขยายเวลาชี้แจง ขณะที่ สน.ทุ่งสองห้อง ไม่ส่งคำชี้แจงตามกำหนด
-
9 มี.ค. 2569: ศาลเปิดโอกาสให้โจทก์ยื่นคัดค้านเป็นหนังสือ
-
20 เม.ย. 2569: ศาลอ่านคำพิพากษายกฟ้องในชั้นตรวจฟ้อง
ด้านนายอัครวัฒน์ระบุว่า แม้ศาลจะยกฟ้องในวันนี้ แต่จะยังคงเดินหน้าตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไป กำลังพิจารณาว่าจะยื่นอุทธรณ์คำสั่ง หรือจะเปลี่ยนไปใช้ช่องทางกฎหมายอื่น เช่น การยื่นเรื่องต่อศาลฎีกา ซึ่งจะต้องหารือกับทีมกฎหมายอีกครั้งหนึ่ง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: