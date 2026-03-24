ข่าวการเมือง

ศาลอาญาคดีทุจริตนัด กกต. ฟังคำสั่ง 24 มิ.ย. กรณีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง

Nateetorn S. เผยแพร่: 24 มี.ค. 2569 10:34 น.| อัปเดต: 24 มี.ค. 2569 10:34 น.
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ให้ กกต. ออกเอกสารชี้แจงภายใน 24 เมษายน และฟังคำสั่ง 24 มิถุนายน กรณีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง นัดฟังคำสั่งในคดีที่พรรคประชาชน ในฐานะนิติบุคคล และ 3 คนของพรรคประชาชน ในฐานะผู้ลงรับสมัครเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้แก่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ, นพ.วาโย และ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ยื่นฟ้องอาญา 7 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และผู้บริหารรวม 9 ราย

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ในฐานะพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นเพื่อใด หรือหน้าที่โดยทุจริต และความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยกกต. มาตรา 69

ในส่วนของเจ้าหน้าที่ทั้งตัวเลขาธิการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้กระทําการละเว้นกระทําการอันมิชอบ ประกอบ พ.ร.ป.สส.มาตรา 96 ประกอบมาตรา 164 กรณีทําเครื่องหมายอันเป็นที่สังเกตได้ลงบนบัตรเลือกตั้ง จากกรณีทำบาร์โค้ดบนบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จนกลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงในช่วงที่ผ่านมา

โดย 9 จำเลย ประกอบด้วย 7 กกต. นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธาน, นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ, นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ, นายชาย นครชัย, นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ, นายอนันต์ สุวรรณรัตน์, นายณรงค์ รักร้อย และ นายแสวง บุญมี เลขาธิการ และ นายวรพงศ์ อนันต์เจริญกิจ ผอ.สำนักสนับสนุนการเลือกตั้ง

ศาลอาญาคดีทุจริตฯ สั่งพรรคประชาชน แก้ไขคำฟ้องคดีฟ้องกกต. 9 คน ปมบาร์โค้ดบนบัตรเลือดตั้ง ก่อนให้ฝั่ง กกต.ออกเอกสารชี้แจงภายใน 24 เม.ย. 69 พร้อมนัดฟังคำสั่งอีกครั้ง 24 มิ.ย. 69

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button