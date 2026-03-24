ศาลอาญาคดีทุจริตนัด กกต. ฟังคำสั่ง 24 มิ.ย. กรณีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ให้ กกต. ออกเอกสารชี้แจงภายใน 24 เมษายน และฟังคำสั่ง 24 มิถุนายน กรณีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง นัดฟังคำสั่งในคดีที่พรรคประชาชน ในฐานะนิติบุคคล และ 3 คนของพรรคประชาชน ในฐานะผู้ลงรับสมัครเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้แก่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ, นพ.วาโย และ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ยื่นฟ้องอาญา 7 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และผู้บริหารรวม 9 ราย
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ในฐานะพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นเพื่อใด หรือหน้าที่โดยทุจริต และความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยกกต. มาตรา 69
ในส่วนของเจ้าหน้าที่ทั้งตัวเลขาธิการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้กระทําการละเว้นกระทําการอันมิชอบ ประกอบ พ.ร.ป.สส.มาตรา 96 ประกอบมาตรา 164 กรณีทําเครื่องหมายอันเป็นที่สังเกตได้ลงบนบัตรเลือกตั้ง จากกรณีทำบาร์โค้ดบนบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จนกลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงในช่วงที่ผ่านมา
โดย 9 จำเลย ประกอบด้วย 7 กกต. นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธาน, นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ, นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ, นายชาย นครชัย, นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ, นายอนันต์ สุวรรณรัตน์, นายณรงค์ รักร้อย และ นายแสวง บุญมี เลขาธิการ และ นายวรพงศ์ อนันต์เจริญกิจ ผอ.สำนักสนับสนุนการเลือกตั้ง
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ สั่งพรรคประชาชน แก้ไขคำฟ้องคดีฟ้องกกต. 9 คน ปมบาร์โค้ดบนบัตรเลือดตั้ง ก่อนให้ฝั่ง กกต.ออกเอกสารชี้แจงภายใน 24 เม.ย. 69 พร้อมนัดฟังคำสั่งอีกครั้ง 24 มิ.ย. 69
