ข่าวอาชญากรรม

เปิดคำพูดก่อนปล่อยออกจากร้าน เด็กวัย 15 เล่านาที “เอก” รุมยำ “ตี๋” สุดอำมหิต

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 19 เม.ย. 2569 09:40 น.| อัปเดต: 19 เม.ย. 2569 09:42 น.
62
แฟ้มภาพ

เปิดคำให้การสุดสยองของเด็กสาว 15 ปี พยานสำคัญ คนถ่ายคลิปอำมหิตในที่เกิดเหตุ เล่านาที “ตี๋” ร้องขอชีวิตก่อนถูกสากกะเบือรุมทุบจนแน่นิ่ง แฉเมียเจ้าของร้านใจเหี้ยม ปฏิเสธแจ้งตำรวจแต่เลือกช่วยผัวรุมทำร้ายต่อหน้าต่อตา ก่อนล็อกประตูขู่ “อย่าบอกใคร” ตอนนี้กลัวมากว่าจะถูกตามหาตัว

หลังจากวานนี้ (18 เม.ย.) ได้มีการแจ้งข้อหาพร้อมส่งฝากขัง นายจีราวัฒน์ หรือ “เอก” อายุ 58 ปี เจ้าของร้านทำผมใช้สากกะเบือทุบหัว นายฐิติ หรือ “ตี๋” อายุ 26 ปี จนเสียชีวิต โดยมีภรรยาอีก 2 คน ถูกแจ้งข้อหาและส่งตัวไปฝากขังพร้อมกัน ล่าสุดน.ส.เอ (นามสมมุติ) อายุ 15 ปี พยานหนึ่งเดียวที่อยู่ในร้านทำผมตอนเกิดเหตุและเป็นผู้ถ่ายคลิปวิดีโอนาทีที่ นายเอก เจ้าของร้านตัดผม ลงมือทำร้ายผู้ตายไว้ได้

ได้เปิดเผยข้อมูลที่วัดศรีรัตนาราม (บางพัง) ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี สถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของตี๋ โดยเอเล่าว่า ก่อนเกิดเหตุเธอเข้าไปสระผมที่ร้าน ระหว่างรอเป่าผมก็เห็นคนตายขี่จยย.มาจอดที่หน้าร้านเพียงคนเดียว

จากนั้นเดินเข้ามาข้างใน แล้ว นายเอก ก็เข้าไปกอดคอ ก่อนจะลากตัวเข้าไปด้านหลังร้าน และเริ่มลงมือทำร้ายผู้ตายในทันที ซึ่งสาววัย 15 ยอมรับว่า ตนเองตกใจมาก ได้แต่นั่งมองเห็นพฤติกรรมที่อีกฝ่ายกระทำอย่างโหดเหี้ยม

แฟ้มภาพ

“ตอนนั้นกลัวมาก ไม่คิดมาก่อนเลยว่าเขาจะมีปัญหากัน เพราะตอนแรกที่ผู้ตายเดินเข้าร้านมา ยังเห็น นายเอก เดินเข้ามายิ้มให้ พอเห็นเขามีปัญหากัน จึงคุยกับคนชื่อมลที่เป่าผมให้ว่าจะโทรแจ้งตำรวจไหม คนชื่อมลเลือกที่จะไม่โทรแจ้งตำรวจ แต่กลับไปช่วย เอก รุมทำร้ายผู้ตายแทน”

เอ ระบุด้วยว่า ใจจริงอยากเข้าไปช่วยเหลือ แต่ก็กลัวว่าจะโดนทำร้ายไปด้วย ตอนนี้สียใจมากที่ไม่ได้ช่วยเขา ตอนนี้กลัวมากว่าจะถูก นายเอก มาตามหาตน เพราะเป็นคนเดียวที่อยู่ในร้าน รวมถึงถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย ขณะเกิดเหตุคนในร้านได้ล็อกประตูไว้ หลังจากรุมทำร้ายนายตี๋จนเสียชีวิต คนในร้านก็มาเปิดประตูให้พร้อมกับพูดกำชับกับว่า อย่าไปพูดกับใคร และถ้ามีนักข่าวมาถามอะไรก็ไม่ต้องบอก

ด้าน พ.ต.อ.โชคชัย คณะเจริญ รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี เปิดเผยว่า คดีนี้มีอัตราโทษสูง และยังมีผู้ร่วมก่อเหตุเป็นคนต่างด้าว ทางพนักงานสอบสวน สภ.ปากเกร็ด ได้ทำการคัดค้านการประกันตัว เบื้องต้นทราบว่าศาลจังหวัดนนทบุรี เห็นชอบตามคำคัดค้านของพนักงานสอบสวน จึงไม่อนุญาตให้ผู้ต้องหาทั้ง 3 คน ประกันตัว ก่อนจะนำตัวฝากขังยังเรือนจำจังหวัดนนทบุรี และทัณฑสถานหญิงกลางต่อไป.

แฟ้มภาพ

คดีช่างตัดผมนนทบุรี ข่าว

ญาติมารอรับร่าง “หนุ่มวัย 26” ทนไม่ได้ฟังคลิปเสียงหลาน ขอโทษประหารเท่านั้น

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปเสียงบิ๊กโจ๊ก 1 ชั่วโมง ข่าวอาชญากรรม

เปิดคลิปเสียง 1 ชม. สั่งฟ้อง “บิ๊กโจ๊ก” พร้อมพวก 3 คน ไม่ฟ้อง 1 ราย

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
แชตช่างตัดผมนนทบุรี ข่าวอาชญากรรม

เพื่อนนำแชตสุดท้าย! ส่งตร. แฉ “ช่างตัดผมโหด” รุม 3 ต่อ 1 ไม่สนคำร้องขอชีวิต

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปปม ฆ่าโหดในร้านตัดผม รวบเจ้าของร้าน-เมีย 2 คน ร่วมกันฆ่าโดยไตร่ตรอง ข่าว

สรุปปม ฆ่าโหดในร้านตัดผม รวบเจ้าของร้าน-เมีย 2 คน ร่วมกันฆ่าโดยไตร่ตรอง

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ธ.กรุงไทย แจ้งปิดปรับปรุงแอปฯ Krungthai NEXT-เป๋าตัง เช็กวันเวลาที่นี่

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

