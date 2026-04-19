นอนคุก! ไม่ให้ประกัน “ช่างตัดผม” พร้อม 2 เมีย ใช้สากทุบหัวเพื่อนดับ
ช่างตัดผมสากโหด พร้อม 2 เมีย ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัว เบื้องต้นตำรวจเชื่อเหตุจูงใจมาจากเรื่องชู้สาว ใช้เรื่องยืมเงินเป็นคำกล่าวอ้าง
จากกรณีที่นายจีราวัฒน์ รัตนาวิมาน หรือ เอก เจ้าของร้านตัดผมหึงโหด อายุ 59 ปี ใน จ.นนทบุรี ถูกแจ้งข้อหาหนักหลังจากทำร้ายร่างกายนายนายฐิติ กอบทรัพย์เจริญ อายุ 26 ปี จนเสียชีวิต โดยฝ่ายหญิงที่เป็นภรรยาอีก 2 คน ก็ถูกแจ้งข้อหา “ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน” ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล.ต.ต.อรรถพล อนุสิทธิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เปิดเผยถึงคดีดังกล่าวว่า คดีนี้เป็นที่สนใจของประชาชน ทางตำรวจจึงได้มีการตรวจสำนวน และตรวจสอบประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้ฝ่ายสืบสวนไปรวบรวมข้อมูล และให้พนักงานสอบสวนสอบพยานเพิ่มเติม ในหลายประเด็น ซึ่งได้มีการสั่งการไปแล้ว สำหรับเหตุจูงใจ และประเด็นสถานที่เกิดเหตุ ขณะนี้ยังให้รายละเอียดมากไม่ได้ แต่ทางด้านพนักงานสอบสวนได้ทำแผนที่เกิดเหตุ รวบรวมข้อมูล โดยมีพยานใกล้ชิดที่อยู่ในที่เกิดเหตุ และข้อมูลสำคัญทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งยังเปิดเผยไม่ได้ สามารถยืนยันพฤติกรรมได้ว่าขณะเกิดเหตุใครทำอะไร
ด้านพนักงานสอบสวน ได้ร่วมตรวจสถานที่เกิดเหตุ ร่วมกับพิสูจน์หลักฐานภาค 1 ซึ่งได้มีการเร่งรัดผลการตรวจ อุปกรณ์ อาวุธที่ใช้ก่อเหตุ และที่ตกในที่เกิดเหตุ นำมาพิสูจน์ทราบว่าอาวุธชนิดไหนเป็นของผู้ต้องหา และใครเป็นคนนำมาใช้ก่อเหตุ มีการตรวจผลDNA และลายนิ้วมือแฝง เพื่อนำมาพิสูจน์ว่าใครเป็นคนใช้อาวุธแต่ละชนิด เพื่อนำมา พิสูจน์ว่าเป็นเหตุการณ์รุมทำร้าย หรือสมัครใจต่อสู้กัน
จากการตรวจสำนวน พบว่ามีเหตุจูงใจมาจากเรื่องชู้สาว จึงได้กำชับฝ่ายสืบสวนตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์ ว่าก่อนเกิดเหตุ มีการติดต่อสื่อสารหรือไม่ ซึ่งเชื่อว่าน่าจะมีการพูดคุยติดต่อกับผู้เสียชีวิตก่อนที่จะมาที่เกิดเหตุ สำหรับเรื่องการยืมเงิน เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหา ซึ่งอยู่ระหว่างพิสูจน์ ซึ่งผู้ต้องหาจะให้การอย่างไรก็ได้ ส่วนอาวุธมีดที่อ้างว่าผู้เสียชีวิตเป็นคนนำมา ขณะนี้ฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างตรวจสอบ ต้องไล่กล้องวงจรปิด ว่าผู้เสียชีวิตเดินทางมาอย่างไร และมีจุดไหนที่เห็นว่า ผู้เสียชีวิตมีอาวุธมีดมา หรืออาวุธมีดอาจจะอยู่ในร้านที่เกิดเหตุก่อนแล้ว ต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
ทางด้าน พ.ต.อ.โชคชัย คณะเจริญ รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี เปิดเผยว่า คดีนี้มีอัตราโทษสูง และยังมีผู้ร่วมก่อเหตุเป็นคนต่างด้าว ทางพนักงานสอบสวน สภ.ปากเกร็ด ได้ทำการคัดค้านการประกันตัว เบื้องต้นทราบว่าศาลจังหวัดนนทบุรี เห็นชอบตามคำคัดค้านของพนักงานสอบสวน จึงไม่อนุญาตให้ผู้ต้องหาทั้ง 3 คน ประกันตัว ก่อนจะนำตัวฝากขังยังเรือนจำจังหวัดนนทบุรี และทัณฑสถานหญิงกลางต่อไป
