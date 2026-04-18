เพื่อนเล่าอีกมุม เชื่อถูกลวงไปที่ร้านตัดผม เผย “ตี๋” ไม่ยืมเงินใคร ล่าสุดตร.แจ้งข้อหาแล้ว
เพื่อนสนิท ตี๋ หนุ่มอายุ 26 ที่ถูกเจ้าของร้านตัดผมใช้สากทุบดับ เล่าอีกมุมเชื่อถูกลวงไปเอามือถือก่อนเจอทำร้าย มั่นใจปมยืมเงินไม่จริง ที่ผ่านมาผู้ตายไม่เคยยืมตังค์ใคร ถ้าจะยืมจริงๆ คงมายืมที่ตัวเองมากว่า ล่าสุด เจ้าของร้านตัดผม เจอแจ้งข้อหาแล้ว
ความคืบหน้ากรณี นายฐิติ หรือ “ตี๋” อายุ 26ปี ถูกนายจีราวัฒน์ หรือ “เอก” อายุ 59 ปี เจ้าของร้านตัดผมใช้สากกระเบือทุบหัวภายในร้านตัดผมผมชายแห่งหนึ่ง ซอยอัมพรไพศาล 18 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จนเสียชีวิต โดยตอนแรกคนก่อเหตุอ้างว่า สาเหตุมาจากการยืมเงิน 2 หมื่นที่พอปฏิเสธแล้วคนตายชักมีดขู่ทำร้าย
อย่างไรก็ดีมีคลิปที่ เด็กหญิง อายุ 15 ปี ซึ่งเป็นลูกสาวเพื่อนของผู้เสียชีวิตได้บันทึกหลักฐาน ขณะที่ผู้ตายกำลังร้องขอชีวติ ขณะที่ผู้ต้องหาใช้สากกะเบือเป็นอาวุธฆ่าผู้ตาย และเพื่อนผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลว่า ปมเหตุเรื่องดังกล่าวเกิดจากเรื่องชู้สาว โดยแฟนเจ้าของร้านมาคบกับคนตาย แต่เลิกรากันไปแล้ว จึงมองว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ เป็นการล่อให้ผู้ตายออกมาหา
ข้อมูลข้างต้นสอดคล้องกับที่ นายตูน เพื่อนสนิทของผู้ตายยืนยันว่า ตี๋เข้าไปที่ร้านเพื่อ “รับโทรศัพท์คืน” ตามคำบอกของเจ้าของร้าน ซึ่งก็คือ นายเอก โดยโทรศัพท์เป็นของ น.ส.เกด แฟนเก่าผู้ตาย ที่ฝากไว้กับนายเอก ซึ่งนายเอกเป็นคนส่งข้อความมาบอกให้ผู้ตายเข้ามารับคืนเอง ทำให้ผู้ตายไว้ใจและเดินทางไปที่ร้านเพียงลำพังในวันเกิดเหตุ
เพื่อนผู้ตายตั้งข้อสังเกตว่า พฤติกรรมของเจ้าของร้านตัดผมดูเหมือน “การล่อให้เข้าไปหา” เพราะมีการพูดจาดีผิดปกติเพื่อให้ผู้ตายวางใจ และยังพบหลักฐานแชทจากบุคคลอื่นที่เตือนหรือบอกใบ้ในลักษณะว่า มีการเตรียมการบางอย่างไว้ก่อนหน้า
มีข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า ในวันเกิดเหตุนอกจากจะมีนายจีราวัฒน์ เจ้าของร้านอยู่ในทีเกิดเหตุแล้ว ยังมี น.ส.ณัฐธยาน์ อายุ 43 ปี ภรรยาคนที่ 1 และ Miss phonephimonh อายุ 34 ปี หญิงชาวลาว เป็นเมียคนที่ 2 ของนายเอก ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่ม
ส่วน น.ส.กมลวรรณ หรือ เกด อายุ 30 ปี สัญชาติลาว ที่เป็นต้นเรื่อง ซึ่งเป็นกิ๊กกับผู้เสียชีวิตกลับประเทศลาวตั้งแต่ 1 เดือนที่แล้ว โดยพบว่า ก่อนวันสงกรานต์ที่ผ่านมา น.ส.เกดโทรเรียกผู้ตายให้เข้ามาเอาโทรศัพท์ที่ร้านตัดผม ซึ่งผู้ตายเข้ามาที่ร้านพร้อมเพื่อน เมื่อวันที่ 15 เม.ย.ที่ผ่านมา แต่ทางผู้ต้องหาไล่กลับ บอกให้มาหลังสงกรานต์
ต่อมาวันที่ 16 เม.ย. ตี๋ ได้ขี่รถจักรยานยนต์มาที่ร้าน จนเกิดเหตุสลดดังกล่าวขึ้น
หลังเกิดเหตุ นายเอก พร้อมภรรยาทั้ง 2 คน ถูกนำตัวขึ้นรถผู้ต้องขังเพื่อนำมาสอบสวนที่โรงพัก แต่มีกลุ่มเพื่อนของผู้เสียชีวิตประมาณ 100 คน ได้เข้ามาปิดล้อมโรงพัก จนตำรวจและกู้ภัยต้องช่วยกันห้ามปราม
ทั้งนี้ เรื่องยืมเงิน 2 หมื่นที่ผู้ก่อเหตุอ้างนั้น เพื่อนสนิทยืนยันว่า ตี๋ไม่เคยยืมเงินใคร ถ้าไม่มีเงินเจะเข้ามาหาเพื่อนสนิทมากกว่า
ส่วนสาเหตุที่เด็กวัดบางพังไปล้อมที่เกิดเหตุจำนวนมากวันนี้เกิดจากเพื่อนเสียชีวิต ทุกคนก็โมโห ทุกคนก็อยากรู้สาเหตุเพราะนายตี๋เป็นคนดี และไม่เคยมีปัญหากับใคร ทำให้เพื่อนทุกคนอยากช่วยนายตี๋ เพราะในคลิปจะได้ยินเสียงนายตี๋ร้องขอความช่วยเหลือขนาดนั้นแล้ว ทำไมถึงทำเขาได้ลงคอ
อัปเดตล่าสุดผู้ต้องหาทั้ง 3 คน ถูกแจ้งข้อหา ฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน โดยเจ้าของร้านตัดผมยังยืนกรานไม่ได้มีเจตนาฆ่า แต่โดนทำร้ายก่อน
ส่วนเรื่องอาวุธที่ทำร้ายร่างกายคือ “สากกะเบือ” ส่วนเหล็กที่ใช้ในการตีขาผู้เสียชีวิต ตอนนี้ตนไม่มีอะไรจะพูด
เรื่องแฟน ตนมีทั้งหมด 28 คน ที่อยู่กินด้วยกันมีแค่คนเดียว แต่ตอนเกิดเหตุ มีเมีย1 และเมีย2 อยู่ในเหตุการณ์ด้วย เบื้องต้นตำรวจได้ทำเรื่องการคัดค้านประกันตัวของทั้ง 3 คน.
ขอบคุณข้อมูล : ข่าวสด , ช่อง 7 , เพจอรรถรส
