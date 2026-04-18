เพื่อนเล่าอีกมุม เชื่อถูกลวงไปที่ร้านตัดผม เผย “ตี๋” ไม่ยืมเงินใคร ล่าสุดตร.แจ้งข้อหาแล้ว

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 18 เม.ย. 2569 12:05 น.| อัปเดต: 18 เม.ย. 2569 12:06 น.
แจ้งข้อหาเจ้าของร้านตัดผมปากเกร็ด
เพื่อนสนิท ตี๋ หนุ่มอายุ 26 ที่ถูกเจ้าของร้านตัดผมใช้สากทุบดับ เล่าอีกมุมเชื่อถูกลวงไปเอามือถือก่อนเจอทำร้าย มั่นใจปมยืมเงินไม่จริง ที่ผ่านมาผู้ตายไม่เคยยืมตังค์ใคร ถ้าจะยืมจริงๆ คงมายืมที่ตัวเองมากว่า ล่าสุด เจ้าของร้านตัดผม เจอแจ้งข้อหาแล้ว

ความคืบหน้ากรณี นายฐิติ หรือ “ตี๋” อายุ 26ปี ถูกนายจีราวัฒน์ หรือ “เอก” อายุ 59 ปี เจ้าของร้านตัดผมใช้สากกระเบือทุบหัวภายในร้านตัดผมผมชายแห่งหนึ่ง ซอยอัมพรไพศาล 18 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จนเสียชีวิต โดยตอนแรกคนก่อเหตุอ้างว่า สาเหตุมาจากการยืมเงิน 2 หมื่นที่พอปฏิเสธแล้วคนตายชักมีดขู่ทำร้าย

อย่างไรก็ดีมีคลิปที่ เด็กหญิง อายุ 15 ปี ซึ่งเป็นลูกสาวเพื่อนของผู้เสียชีวิตได้บันทึกหลักฐาน ขณะที่ผู้ตายกำลังร้องขอชีวติ ขณะที่ผู้ต้องหาใช้สากกะเบือเป็นอาวุธฆ่าผู้ตาย และเพื่อนผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลว่า ปมเหตุเรื่องดังกล่าวเกิดจากเรื่องชู้สาว โดยแฟนเจ้าของร้านมาคบกับคนตาย แต่เลิกรากันไปแล้ว จึงมองว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ เป็นการล่อให้ผู้ตายออกมาหา

ข้อมูลข้างต้นสอดคล้องกับที่ นายตูน เพื่อนสนิทของผู้ตายยืนยันว่า ตี๋เข้าไปที่ร้านเพื่อ “รับโทรศัพท์คืน” ตามคำบอกของเจ้าของร้าน ซึ่งก็คือ นายเอก โดยโทรศัพท์เป็นของ น.ส.เกด แฟนเก่าผู้ตาย ที่ฝากไว้กับนายเอก ซึ่งนายเอกเป็นคนส่งข้อความมาบอกให้ผู้ตายเข้ามารับคืนเอง ทำให้ผู้ตายไว้ใจและเดินทางไปที่ร้านเพียงลำพังในวันเกิดเหตุ

เพื่อนผู้ตายตั้งข้อสังเกตว่า พฤติกรรมของเจ้าของร้านตัดผมดูเหมือน “การล่อให้เข้าไปหา” เพราะมีการพูดจาดีผิดปกติเพื่อให้ผู้ตายวางใจ และยังพบหลักฐานแชทจากบุคคลอื่นที่เตือนหรือบอกใบ้ในลักษณะว่า มีการเตรียมการบางอย่างไว้ก่อนหน้า

มีข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า ในวันเกิดเหตุนอกจากจะมีนายจีราวัฒน์ เจ้าของร้านอยู่ในทีเกิดเหตุแล้ว ยังมี น.ส.ณัฐธยาน์ อายุ 43 ปี ภรรยาคนที่ 1 และ Miss phonephimonh อายุ 34 ปี หญิงชาวลาว เป็นเมียคนที่ 2 ของนายเอก ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่ม

ส่วน น.ส.กมลวรรณ หรือ เกด อายุ 30 ปี สัญชาติลาว ที่เป็นต้นเรื่อง ซึ่งเป็นกิ๊กกับผู้เสียชีวิตกลับประเทศลาวตั้งแต่ 1 เดือนที่แล้ว โดยพบว่า ก่อนวันสงกรานต์ที่ผ่านมา น.ส.เกดโทรเรียกผู้ตายให้เข้ามาเอาโทรศัพท์ที่ร้านตัดผม ซึ่งผู้ตายเข้ามาที่ร้านพร้อมเพื่อน เมื่อวันที่ 15 เม.ย.ที่ผ่านมา แต่ทางผู้ต้องหาไล่กลับ บอกให้มาหลังสงกรานต์

ต่อมาวันที่ 16 เม.ย. ตี๋ ได้ขี่รถจักรยานยนต์มาที่ร้าน จนเกิดเหตุสลดดังกล่าวขึ้น

หลังเกิดเหตุ นายเอก พร้อมภรรยาทั้ง 2 คน ถูกนำตัวขึ้นรถผู้ต้องขังเพื่อนำมาสอบสวนที่โรงพัก แต่มีกลุ่มเพื่อนของผู้เสียชีวิตประมาณ 100 คน ได้เข้ามาปิดล้อมโรงพัก จนตำรวจและกู้ภัยต้องช่วยกันห้ามปราม

ทั้งนี้ เรื่องยืมเงิน 2 หมื่นที่ผู้ก่อเหตุอ้างนั้น เพื่อนสนิทยืนยันว่า ตี๋ไม่เคยยืมเงินใคร ถ้าไม่มีเงินเจะเข้ามาหาเพื่อนสนิทมากกว่า

ส่วนสาเหตุที่เด็กวัดบางพังไปล้อมที่เกิดเหตุจำนวนมากวันนี้เกิดจากเพื่อนเสียชีวิต ทุกคนก็โมโห ทุกคนก็อยากรู้สาเหตุเพราะนายตี๋เป็นคนดี และไม่เคยมีปัญหากับใคร ทำให้เพื่อนทุกคนอยากช่วยนายตี๋ เพราะในคลิปจะได้ยินเสียงนายตี๋ร้องขอความช่วยเหลือขนาดนั้นแล้ว ทำไมถึงทำเขาได้ลงคอ

อัปเดตล่าสุดผู้ต้องหาทั้ง 3 คน ถูกแจ้งข้อหา ฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน โดยเจ้าของร้านตัดผมยังยืนกรานไม่ได้มีเจตนาฆ่า แต่โดนทำร้ายก่อน

ส่วนเรื่องอาวุธที่ทำร้ายร่างกายคือ “สากกะเบือ” ส่วนเหล็กที่ใช้ในการตีขาผู้เสียชีวิต ตอนนี้ตนไม่มีอะไรจะพูด

เรื่องแฟน ตนมีทั้งหมด 28 คน ที่อยู่กินด้วยกันมีแค่คนเดียว แต่ตอนเกิดเหตุ มีเมีย1 และเมีย2 อยู่ในเหตุการณ์ด้วย เบื้องต้นตำรวจได้ทำเรื่องการคัดค้านประกันตัวของทั้ง 3 คน.

ขอบคุณข้อมูล : ข่าวสด , ช่อง 7 , เพจอรรถรส

Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

