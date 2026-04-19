ข่าว

“หมอพรทิพย์” โพสต์ไฟใต้ไม่จบ เพราะมีการปกปิดความจริง ถูกเจ้าหน้าที่รัฐขวาง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 เม.ย. 2569 09:49 น.| อัปเดต: 19 เม.ย. 2569 09:50 น.
59

หมอพรทิพย์ โพสต์ปัญหาไฟใต้ไม่จบ เพราะมีการปกปิดความจริง รายงานมักเป็นการพูดความจริงเสี้ยวเดียว การปฏิบัติงานถูกเจ้าหน้าที่รัฐขวาง

พญ.คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ หรือ คุณหมอพรทิพย์ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ฐานะคนทำงานในพื้นที่จริงตั้งแต่ปี2547-2558 เรื่องใหญ่คือ

1.สถานการณ์เป็นเครือข่ายที่ยุ่งยากซับซ้อน ผู้ก่อเหตุเป็นเครือข่ายข้ามพื้นที่ ก่อเหตุหลายครั้งหลายคดีแต่การดำเนินคดีเป็นเหมือนคดีทั่วไปไม่เน้นเครือข่าย คดียกฟ้องมีมากไม่ได้มีการทบทวนความล้มเหลวที่เกิดขึ้นยอย่างตรงไปตรงมา

2.การผลักดันให้ใช้นิติวิทยาศาสตร์ให้มากที่สุดเพื่อความจริงและความเป็นธรรมทั้งในเหตุการณ์รายวันและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มักจะถูกขวางโดยเจ้าหน้าที่รัฐ แต่กลุ่มผู้ก่อเหตุเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพให้หลบหลีกได้

3.การนำข้อมูลไปใช้ในการรายงานมักเป็นการพูดความจริงเสี้ยวเดียวเพื่อป้องกันการถูกตำหนิหรือเกรงใจในอำนาจของฝ่ายอื่น ที่สำคัญจะถูกตัดทอน ปกปิด เกลาเสียจนเป็นความไม่จริง ยังไม่รวมถึงการรายงานตามลำดับชั้นกว่าจะถึงระดับการตัดสินใจข้อมูลหลุด ถูกเติมแต่งจนห่างไกลความจริงแบบที่เรียกว่าเกมกระซิบ

ในฐานะที่เห็นว่าสถานการณ์กระทบผู้บริสุทธิ์จำนวนมาก แต่เชื่อมั่นว่าหากทำงานตรงไปตรงมา ทำเต็มที่ก็น่าจะจัดการได้ไม่ยาก และด้วยความเป็นอิสระจากผลประโยชน์ ด้วยความเป็นแพทย์ที่อยากให้คนไข้หายจากโรคจึงพยายามตรวจ วินิจฉัยจนทราบว่าความรุนแรงในพื้นที่เกิดจากอะไรบ้าง ต้องรักษาอย่างไร แต่สิ่งที่พบคือผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจอยู่ห่างไกลพื้นที่ ยากที่จะรู้ข้อเท็จจริง ทุกฝ่ายล้วนเกรงใจ ไม่แตะ ไม่ตัดสินใจ รวมถึงมีฝ่ายที่ต้องการสร้างฐานอำนาจเอง ทั้งต้องการรักษาตำแหน่ง สุดท้ายสถานการณ์ความรุนแรงก็ยังคงเกิดต่อเนื่อง

อยากเห็นผู้กำหนดนโยบายสั่งการโดยใช้ธรรม โดยใช้ปัญญา เรื่องนี้คือการกระทำผิดกฎหมายของแผ่นดินใครก่อเหตุใครสนับสนุนต้องรับโทษตรงไปตรงมาไม่เกี่ยวกับศาสนา รวมไปถึงต้องจัดการเรื่องทุจริตในทุกหน่วยอย่างจริงจังไม่เลือกปฏิบัติ เวลาได้ยินว่าแก้ยากเพราะเสพติดงบ ฟังแล้วปวดใจยิ่งนัก

ภาคส่วนที่สำคัญคือสื่อทีควรเสนอความจริงครบด้าน และถูกต้อง

คำพูดเรื่องปัญหาความรุนแรงในจชตของแม่ทัพที่ถูกถ่ายทอดมา เป็นความจริงที่ไม่ค่อยมีคนกล้าพูด อยากให้มองทุกประเด็น อย่าพยายามใช้ประโยชน์ขยายผลเป็นส่วนๆ มองด้วยใจเป็นธรรม การทุจริตทั้งเงิน ทั้งอำนาจและเวลาได้ทำลายประเทศไทยมานานแล้ว ใช้โอกาสนี้นำร่องจัดการเรื่องทุจริตของทุกฝ่ายได้เลย กล้าไหม”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
กระบะตกเขาโค้งห้วยยอด เสียชีวิต ข่าวภูมิภาค

ยอดดับพุ่ง 9 ศพ กระบะแหกโค้งห้วยเย็น โรงเรียนน่านโพสต์อาลัย 4 ชีวิต

5 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ส่งเข้าห้องขัง! ตำรวจสภ.เมืองพัทยาเมา ยิงเจ้าของร้านกัญชาดับ เผยปกตินิสัยดี

13 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ครอบครัวนำเด็กกัดแช่แม่น้ำคงคาแทนไปหาหมอ หลังถูกงูกัด สุดท้ายเด็กเสียชีวิต

34 นาที ที่แล้ว
อดีตผัวคลั่ง บางเสาธง ข่าวอาชญากรรม

อดีตผัวโหดคลั่ง บุกซ้อมมาราธอน 2 ชม. จุดไฟเผาห้อง ลูก 11 ขวบโดนหางเลข

38 นาที ที่แล้ว
คนเก็บขยะอังกฤษ รายได้ปีละ 27 ล้าน ข่าวต่างประเทศ

จากพนง.บริษัทสู่ “คนเก็บขยะรวยที่สุด” ในอังกฤษ! ไปดูโกยรายได้ปีเท่าไหร่

51 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ครูเอกชน เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลแบบ Real-Time เริ่มใช้ 1 พ.ค.

59 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“หมอพรทิพย์” โพสต์ไฟใต้ไม่จบ เพราะมีการปกปิดความจริง ถูกเจ้าหน้าที่รัฐขวาง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

เปิดคำพูดก่อนปล่อยออกจากร้าน เด็กวัย 15 เล่านาที “เอก” รุมยำ “ตี๋” สุดอำมหิต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เตรียมบินเชียงใหม่พรุ่งนี้ ติดตามสถานการณ์ไฟป่า-ฝุ่น PM 2.5

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กลุ่มทุนลอบขุดแม่น้ำปาย คือใคร ข่าวภูมิภาค

ทุนใหญ่เย้ยกฎหมาย ลอบขุด “แม่น้ำปาย” ชาวบ้านร้องไปทุกระดับ แต่เงียบเป็น 10 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ส่งชาวกัมพูชา 106 คนกลับประเทศ หลังถูกจับกุมและดำเนินคดีสิ้นสุดแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

มือปืนชาวรัสเซียกราดยิง ก่อนจับตัวประกันในกรุงเคียฟ เสียชีวิต 6 ศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กระบะแหกโค้ง ขณะลงเขา ตกข้างทาง เสียชีวิต 8 ศพ บาดเจ็บ 11 ราย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน เตรียมปรับผังผู้บริหาร ดัน “วีระยุทธ” ขึ้นแทน “เท้ง ณัฐพงษ์”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นอนคุก! ไม่ให้ประกัน “ช่างตัดผม” พร้อม 2 เมีย ใช้สากทุบหัวเพื่อนดับ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กสทช. ลงพื้นที่ตรวจสอบพระราม 2 หลังมอไซค์ดับ-สตาร์ทไม่ติดนับร้อยคัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน ปิดช่องแคบฮอร์มุซซ้ำ หลังเปิดให้ผ่านชั่วคราว โบ้ยความผิดสหรัฐฯ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นักแข่งรถชาวสวีเดน เสียชีวิตในการแข่งรถ ประสบอุบัติเหตุรถชน 7 คัน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันนี้ 19 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด เศรษฐกิจ

อัปเดต! ราคาน้ำมันวันนี้ 19 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดวงวันนี้ 19 4 69 ข่าว

บุญหล่นทับ! 5 ราศีใจบุญดวงเปิด เทวดาให้พร หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีช่างตัดผมนนทบุรี ข่าว

ญาติมารอรับร่าง “หนุ่มวัย 26” ทนไม่ได้ฟังคลิปเสียงหลาน ขอโทษประหารเท่านั้น

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปเสียงบิ๊กโจ๊ก 1 ชั่วโมง ข่าวอาชญากรรม

เปิดคลิปเสียง 1 ชม. สั่งฟ้อง “บิ๊กโจ๊ก” พร้อมพวก 3 คน ไม่ฟ้อง 1 ราย

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
แชตช่างตัดผมนนทบุรี ข่าวอาชญากรรม

เพื่อนนำแชตสุดท้าย! ส่งตร. แฉ “ช่างตัดผมโหด” รุม 3 ต่อ 1 ไม่สนคำร้องขอชีวิต

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปปม ฆ่าโหดในร้านตัดผม รวบเจ้าของร้าน-เมีย 2 คน ร่วมกันฆ่าโดยไตร่ตรอง ข่าว

สรุปปม ฆ่าโหดในร้านตัดผม รวบเจ้าของร้าน-เมีย 2 คน ร่วมกันฆ่าโดยไตร่ตรอง

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ธ.กรุงไทย แจ้งปิดปรับปรุงแอปฯ Krungthai NEXT-เป๋าตัง เช็กวันเวลาที่นี่

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
59
ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กระบะตกเขาโค้งห้วยยอด เสียชีวิต

ยอดดับพุ่ง 9 ศพ กระบะแหกโค้งห้วยเย็น โรงเรียนน่านโพสต์อาลัย 4 ชีวิต

เผยแพร่: 19 เมษายน 2569

ครอบครัวนำเด็กกัดแช่แม่น้ำคงคาแทนไปหาหมอ หลังถูกงูกัด สุดท้ายเด็กเสียชีวิต

เผยแพร่: 19 เมษายน 2569
อดีตผัวคลั่ง บางเสาธง

อดีตผัวโหดคลั่ง บุกซ้อมมาราธอน 2 ชม. จุดไฟเผาห้อง ลูก 11 ขวบโดนหางเลข

เผยแพร่: 19 เมษายน 2569
คนเก็บขยะอังกฤษ รายได้ปีละ 27 ล้าน

จากพนง.บริษัทสู่ “คนเก็บขยะรวยที่สุด” ในอังกฤษ! ไปดูโกยรายได้ปีเท่าไหร่

เผยแพร่: 19 เมษายน 2569
Back to top button