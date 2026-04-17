โล่งอก! จับตัว “นึกกู” หมาป่าที่หลุดจากสวนสัตว์ได้แล้ว ยุติภารกิจ 9 วัน
จับตัว นึกกู หมาป่าที่หลุดจากสวนสัตว์ได้แล้ว โดยรวมสุขภาพปกติดี ทางการขอบคุณเจ้าหน้าที่และขอบคุณทุกแรงใจ เตรียมส่งกลับสวนสัตว์
จากกรณีที่ หมาป่าวัย 2 ขวบหลุดจากสวนสัตว์ในแทจ็อน ประเทศเกาหลีใต้ เป็นเหตุให้โรงเรียนประถมซึ่งอยู่ใกล้เคียงต้องยุติการเรียนการสอนเพื่อความปลอดภัย เมื่อช่วงวันที่ 8 เมษายนที่ผ่านมาตามที่มีรายงานก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดสำนักข่าว BBC รายงานว่า เจ้าหน้าที่สามารถจับตัว “นึกกู” หมาป่าตัวดังกล่าวได้แล้ว หลังถูกพบใกล้กับทางด่วนเมื่อช่วงเวลา 0.44 น. ของวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่น สิ้นสุดภารกิจตามตัวนานกว่า 9 วัน จากการตรวจสอบพบว่าหมาป่าตัวดังกล่าวมีอุณหภูมิและการเต้นของหัวใจที่ปกติ
ทางการแทจ็อนกล่าวเพิ่มเติมว่านึกกูน้ำหนักลดไม่มาก แสดงให้เห็นว่ามันสามารถหาอาหารได้ อย่างไรก็ตามพบเบ็ดตกปลาในท้อง และผ่าตัดนำออกไปแล้ว พร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ช่วยกันตามตัวนึกกู และขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้เจ้าหน้าที่ในการนำตัวหมาป่ากลับบ้านได้อย่างปลอดภัย
ทั้งนี้นึกกูเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฟื้นฟูประชากรหมาป่าเกาหลี ซึ่งครั้งหนึ่งเคยอาศัยอยู่ทั่วคาบสมุทรเกาหลี แต่ปัจจุบันถือว่าสูญพันธุ์ไปแล้วในป่า
