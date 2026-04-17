แอน อังคณา ตรวจเจอมะเร็งทางเดินอาหาร-ติดเชื้อในกระแสเลือด เพื่อนศิลปินรวมตัวมอบเงินช่วยเหลือ

ส่งกำลังใจ แอน อังคณา ป่วยหลายโรครุมเร้า โก้ ธีศักดิ์ อัปเดตอาการล่าสุด ตรวจเจอมะเร็งทางเดินอาหาร-ติดเชื้อในกระแสเลือด และน้ำท่วมปอด เพื่อนศิลปินรวมตัวมอบเงินช่วยเหลือ
ยังคงรักษาตัวจากอาการป่วยอยู่อย่างต่อเนื่อง สำหรับ แอน อังคณา อดีตเซ็กซี่สตาร์ในตำนาน ล่าสุดกลุ่มเพื่อนศิลปินนำโดย โก้ ธีรศักดิ์, ฮันนี่ ภัสสร, เอ้ ชุติมา, มาร์ และ กิ๊ฟท์ จากวง T-Skirt ได้รวมตัวจัดคอนเสิร์ต #TheLadyConcert ให้กับ แอน อังคณา ทิมดี และได้นำเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดคอนเสิร์ตมามูลค่า 125,000 บาท มามอบให้กับ แอน อังคณา เพื่อใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล
โดยทาง โก้ ธีรศักดิ์ ได้โพสต์ภาพมิตรภาพความอบอุ่นของกลุ่มเพื่อนที่เดินทางมาเยี่ยมเยียนส่งกำลังใจให้ แอน อังคณา พร้อมระบุข้อความประกอบผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่า
“วันนี้พวกเรามาหาพี่แอน อังคณา ทิมดี กันค่ะ ส่งมอบความสุขกันหลังปีใหม่ไทย #TheLadyConcert
คอนเสิร์ตจบแต่มิตรภาพของเรา…ไม่จบค่ะ พี่แอนเก่งมากเลยนะคะ ปกติต้องฟอกไตสัปดาห์ละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อย แถมยังมีสหายใหม่ (น้องมะ) ต้องทำการคีโมอีกหลายเข็ม
วันนี้เกือบจะไม่ได้เจอกัน เพราะมีปัญหาเรื่องติดเชื้อในกระแสเลือด และเชื่อไหมว่ากำลังใจ พลังใจ และความห่วงใยที่ให้กัน มันทำให้พี่แอนลุกขึ้นสู้และแข็งแรงอย่างมหัศจรรย์ แถมยังบอกว่าถ้าแข็งแรงจะต้องไปร่วมคอนเสิร์ตกับ The Lady แน่นอน
จากวันที่ 5 เมษายน 69ที่ผ่านมา พวกเราสามารถนำรายได้ส่วนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการประมูลอัลบั้มตลับเทป สมัยยุค 90 ของแต่ละศิลปิน Lady (ทั้ง6) ได้เงินมูลค่าร่วม 125,000 บาท และโอกาสนี้ 15 เมษายน 69 จึงมาทำพิธีการส่งมอบแล้วนะคะ หวังว่า FC ของพี่แอน ของ The Lady ของ KITA ทุกคนจะยิ้มแก้มบาน เหมือนที่พวกเราทุกคนยิ้มแย้มกันค่ะ
ขอบคุณพี่แต๋ม ผู้จัดฯ งานคนสำคัญ ที่ทำให้วันนี้ The Lady มีตัวตน และจะก้าวไปอย่างสง่างามพร้อมๆกัน (ติดต่อคอนเสิร์ตได้นะคะ…พี่โก้พร้อมดีล) วันนี้เคาะราคากันแล้วค่ะ…ไม่ฟรี แต่ไม่แพง555
Cr : 6 สาว…ดาว90’s The Lady Concert #kitaimissyou #kitaentertainment
คอนเสิร์ตที่รวมตัวแม่ยุค 90 อาทิ ฮันนี่ ภัสสร, เอ้ ชุติมา, มาร์-กิ๊ฟ ทีสเกิร์ต, เก่ง สิริพร และโก้ ธีรศักดิ์ แล้วพบกันเร็ว ๆ นี้…ใกล้บ้านคุณ และทั่วโลกหล้านภาลัยคะ See You Soon”
นอกจากนั้นทางทีมข่าว ไทยรัฐบันเทิง ได้มีการติดต่อสอบถามไปยัง โก้ ธีรศักดิ์ เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการป่วยล่าสุดของ แอน อังคณา จึงได้ทราบว่า “แอน อังคณา เพิ่งออกมาจากห้องไอซียู เพื่อมารับเงินช่วยเหลือจากเพื่อน ๆ ตอนนี้แอนกำลังใจดีมาก และถ้าหายดีก็จะมาขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกัน แต่ล่าสุดเพิ่งรู้ข่าวว่า แอน อังคณา มีอาการน้ำทวมปอด ต้องย้ายโรงพยาบาลด่วน
ก่อนหน้านี้ แอน อังคณา ได้ป่วยโรคไต เขาป่วยมาประมาณ 20 ปีแล้ว เขาก็ประคองตัวเองและรักษาตัวเอง ล่าสุดฟอกไต 2-3 วันต่อครั้ง ซึ่งแอนได้ทำอย่างต่อเนื่อง และน้ำหนักตัวประมาณ 40 กว่ากิโลซึ่งผอมมาก เพิ่งตรวจเจอสมาชิกใหม่คือน้องมะ (มะเร็ง) ตรงเส้นทางเดินอาหาร ต้องให้คีโมประมาณ 20 ครั้ง แต่เพิ่งทำไป 2 ครั้ง
พวกเราก็พยายามนัดมาเจอ เพราะเสร็จคอนเสิร์ตวันที่ 5 จะเข้ามาวันไหน เพราะสุขภาพของพี่แอนไม่ค่อยดี จนล่าสุดได้วันที่ 15 เม.ย. ก็ได้เจอกัน เขาบอกว่าต้องฟอกไตก่อนนะ แต่ก่อนจะไปมอบเงิน พี่แอนเขาติดเชื้อในกระแสเลือด เราก็ตกใจว่าทำไมติดเชื้อในกระแสเลือด ซึ่งพวกเราก็รอข่าวชั่วโมงต่อชั่วโมง แต่พี่แอนก็โอเค ต้องออกมาเจอให้ได้ เขาก็มาในสภาพที่เพิ่งออกมาจากไอซียูเลย
กำลังใจพี่แอนดีมาก พี่แอนเขาก็บอกว่า อายุ 60 กว่าแล้ว และด้วยโรคต่างๆ รุมเร้าก็ต้องรักษาตามอาการ ทำงานไม่ได้ ไม่มีรายได้เข้ามา แต่ดีที่เพื่อนฝูงที่ยังนึกถึงกัน เราก็เลยคิดว่า ถ้าวันนี้เรามีเพื่อนที่เจ็บป่วยอยู่ ก็อย่าไปมองข้ามเขา เพราะทุกวินาทีของเขามีความสำคัญถึงชีวิต ครั้งหนึ่งเราเคยมีความสุขด้วยกัน วันที่เพื่อนทุกข์เราก็อยากแบ่งเบา
การรักษาตัว ค่ารักษาพยาบาล พี่แอนก็ใช้สิทธิของทางรัฐ แต่ตัวยาบางอย่างมีทั้งครอบคลุมและไม่ครอบคลุม แต่โดยมวลรวมแกก็ทำงานกับผู้ใหญ่มาเยอะแยะมากมาย เขาก็ผลัดกันมาดูแล แกก็มีเพื่อน กำลังใจเต็มที่ และยังบอกอีกว่า ถ้าแกหายดีก็จะมาขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกัน อาการป่วยของพี่แอนหนักมาก แต่ได้รับกำลังใจดีจริง แกมีเรี่ยวแรงยืนได้ก็สุดยอดแล้ว”
อ้างอิงจาก : IG korysecret
