แอน อังคณา ตรวจเจอมะเร็งทางเดินอาหาร-ติดเชื้อในกระแสเลือด เพื่อนศิลปินรวมตัวมอบเงินช่วยเหลือ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 เม.ย. 2569 10:15 น.| อัปเดต: 17 เม.ย. 2569 10:15 น.
ส่งกำลังใจ แอน อังคณา ป่วยหลายโรครุมเร้า โก้ ธีศักดิ์ อัปเดตอาการล่าสุด ตรวจเจอมะเร็งทางเดินอาหาร-ติดเชื้อในกระแสเลือด และน้ำท่วมปอด เพื่อนศิลปินรวมตัวมอบเงินช่วยเหลือ

ยังคงรักษาตัวจากอาการป่วยอยู่อย่างต่อเนื่อง สำหรับ แอน อังคณา อดีตเซ็กซี่สตาร์ในตำนาน ล่าสุดกลุ่มเพื่อนศิลปินนำโดย โก้ ธีรศักดิ์, ฮันนี่ ภัสสร, เอ้ ชุติมา, มาร์ และ กิ๊ฟท์ จากวง T-Skirt ได้รวมตัวจัดคอนเสิร์ต #TheLadyConcert ให้กับ แอน อังคณา ทิมดี และได้นำเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดคอนเสิร์ตมามูลค่า 125,000 บาท มามอบให้กับ แอน อังคณา เพื่อใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล

โดยทาง โก้ ธีรศักดิ์ ได้โพสต์ภาพมิตรภาพความอบอุ่นของกลุ่มเพื่อนที่เดินทางมาเยี่ยมเยียนส่งกำลังใจให้ แอน อังคณา พร้อมระบุข้อความประกอบผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่า

“วันนี้พวกเรามาหาพี่แอน อังคณา ทิมดี กันค่ะ ส่งมอบความสุขกันหลังปีใหม่ไทย #TheLadyConcert

คอนเสิร์ตจบแต่มิตรภาพของเรา…ไม่จบค่ะ พี่แอนเก่งมากเลยนะคะ ปกติต้องฟอกไตสัปดาห์ละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อย แถมยังมีสหายใหม่ (น้องมะ) ต้องทำการคีโมอีกหลายเข็ม

วันนี้เกือบจะไม่ได้เจอกัน เพราะมีปัญหาเรื่องติดเชื้อในกระแสเลือด และเชื่อไหมว่ากำลังใจ พลังใจ และความห่วงใยที่ให้กัน มันทำให้พี่แอนลุกขึ้นสู้และแข็งแรงอย่างมหัศจรรย์ แถมยังบอกว่าถ้าแข็งแรงจะต้องไปร่วมคอนเสิร์ตกับ The Lady แน่นอน

จากวันที่ 5 เมษายน 69ที่ผ่านมา พวกเราสามารถนำรายได้ส่วนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการประมูลอัลบั้มตลับเทป สมัยยุค 90 ของแต่ละศิลปิน Lady (ทั้ง6) ได้เงินมูลค่าร่วม 125,000 บาท และโอกาสนี้ 15 เมษายน 69 จึงมาทำพิธีการส่งมอบแล้วนะคะ หวังว่า FC ของพี่แอน ของ The Lady ของ KITA ทุกคนจะยิ้มแก้มบาน เหมือนที่พวกเราทุกคนยิ้มแย้มกันค่ะ

ขอบคุณพี่แต๋ม ผู้จัดฯ งานคนสำคัญ ที่ทำให้วันนี้ The Lady มีตัวตน และจะก้าวไปอย่างสง่างามพร้อมๆกัน (ติดต่อคอนเสิร์ตได้นะคะ…พี่โก้พร้อมดีล) วันนี้เคาะราคากันแล้วค่ะ…ไม่ฟรี แต่ไม่แพง555

Cr : 6 สาว…ดาว90’s The Lady Concert #kitaimissyou #kitaentertainment

คอนเสิร์ตที่รวมตัวแม่ยุค 90 อาทิ ฮันนี่ ภัสสร, เอ้ ชุติมา, มาร์-กิ๊ฟ ทีสเกิร์ต, เก่ง สิริพร และโก้ ธีรศักดิ์ แล้วพบกันเร็ว ๆ นี้…ใกล้บ้านคุณ และทั่วโลกหล้านภาลัยคะ See You Soon”

นอกจากนั้นทางทีมข่าว ไทยรัฐบันเทิง ได้มีการติดต่อสอบถามไปยัง โก้ ธีรศักดิ์ เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการป่วยล่าสุดของ แอน อังคณา จึงได้ทราบว่า “แอน อังคณา เพิ่งออกมาจากห้องไอซียู เพื่อมารับเงินช่วยเหลือจากเพื่อน ๆ ตอนนี้แอนกำลังใจดีมาก และถ้าหายดีก็จะมาขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกัน แต่ล่าสุดเพิ่งรู้ข่าวว่า แอน อังคณา มีอาการน้ำทวมปอด ต้องย้ายโรงพยาบาลด่วน

ก่อนหน้านี้ แอน อังคณา ได้ป่วยโรคไต เขาป่วยมาประมาณ 20 ปีแล้ว เขาก็ประคองตัวเองและรักษาตัวเอง ล่าสุดฟอกไต 2-3 วันต่อครั้ง ซึ่งแอนได้ทำอย่างต่อเนื่อง และน้ำหนักตัวประมาณ 40 กว่ากิโลซึ่งผอมมาก เพิ่งตรวจเจอสมาชิกใหม่คือน้องมะ (มะเร็ง) ตรงเส้นทางเดินอาหาร ต้องให้คีโมประมาณ 20 ครั้ง แต่เพิ่งทำไป 2 ครั้ง

พวกเราก็พยายามนัดมาเจอ เพราะเสร็จคอนเสิร์ตวันที่ 5 จะเข้ามาวันไหน เพราะสุขภาพของพี่แอนไม่ค่อยดี จนล่าสุดได้วันที่ 15 เม.ย. ก็ได้เจอกัน เขาบอกว่าต้องฟอกไตก่อนนะ แต่ก่อนจะไปมอบเงิน พี่แอนเขาติดเชื้อในกระแสเลือด เราก็ตกใจว่าทำไมติดเชื้อในกระแสเลือด ซึ่งพวกเราก็รอข่าวชั่วโมงต่อชั่วโมง แต่พี่แอนก็โอเค ต้องออกมาเจอให้ได้ เขาก็มาในสภาพที่เพิ่งออกมาจากไอซียูเลย

กำลังใจพี่แอนดีมาก พี่แอนเขาก็บอกว่า อายุ 60 กว่าแล้ว และด้วยโรคต่างๆ รุมเร้าก็ต้องรักษาตามอาการ ทำงานไม่ได้ ไม่มีรายได้เข้ามา แต่ดีที่เพื่อนฝูงที่ยังนึกถึงกัน เราก็เลยคิดว่า ถ้าวันนี้เรามีเพื่อนที่เจ็บป่วยอยู่ ก็อย่าไปมองข้ามเขา เพราะทุกวินาทีของเขามีความสำคัญถึงชีวิต ครั้งหนึ่งเราเคยมีความสุขด้วยกัน วันที่เพื่อนทุกข์เราก็อยากแบ่งเบา

การรักษาตัว ค่ารักษาพยาบาล พี่แอนก็ใช้สิทธิของทางรัฐ แต่ตัวยาบางอย่างมีทั้งครอบคลุมและไม่ครอบคลุม แต่โดยมวลรวมแกก็ทำงานกับผู้ใหญ่มาเยอะแยะมากมาย เขาก็ผลัดกันมาดูแล แกก็มีเพื่อน กำลังใจเต็มที่ และยังบอกอีกว่า ถ้าแกหายดีก็จะมาขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกัน อาการป่วยของพี่แอนหนักมาก แต่ได้รับกำลังใจดีจริง แกมีเรี่ยวแรงยืนได้ก็สุดยอดแล้ว”

อ้างอิงจาก : IG korysecret

ข่าวล่าสุด
ภาพล่าสุด ชลิต เฟื่องอารมย์ วัย 77 ปี บันเทิง

ชีวิตปัจจุบัน ชลิต เฟื่องอารมย์ วัย 77 ปี แข็งแรงมาก ใช้ชีวิตเรียบง่าย

2 นาที ที่แล้ว
สังข์ ดอกสะเดา โพสต์โต้ข่าวปลอมยืนยันยังไม่เสียชีวิต บันเทิง

สังข์ ดอกสะเดา โต้ข่าวเสียชีวิต หลังเจอก้อนเนื้อในปอด หวั่นมะเร็งแพร่กระจาย

41 นาที ที่แล้ว
แม่ทัพภาค 4 ขอโทษ ปมพาดพิงคดียิง สส. รับสื่อสารพลาด ทำชาวปอเนาะไม่สบายใจ ข่าวการเมือง

แม่ทัพภาคที่ 4 แถลงขอโทษประชาชน ยอมรับสื่อสารพลาด ปมพาดพิง รร.ปอเนาะ

41 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ส่องสินสอด ณเดชน์-ญาญ่า จัดเต็มทองคำแท่ง-เงินสดกองเป็นปึก สมเกียรติคู่รักซุปตาร์

46 นาที ที่แล้ว
ผลหวยลาววันนี้ 17 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45 หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 17 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเงื่อนไข สินเชื่อรถเก่าแลก EV ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนาน 5 ปี ปล่อยกู้สูงสุด 2 ล้าน เศรษฐกิจ

เปิดเงื่อนไข สินเชื่อรถเก่าแลก EV ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนาน 5 ปี ปล่อยกู้สูงสุด 2 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียนมา ลดโทษจำคุก &quot;ออง ซาน ซูจี&quot; 4 ปีครึ่ง จาก 27 ปี ลุ้นกักบริเวณบ้านพักแทน ข่าวต่างประเทศ

เมียนมา ลดโทษจำคุก “ออง ซาน ซูจี” 1 ใน 6 จากทั้งหมด 27 ปี ลุ้นกักบริเวณบ้านพักแทน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉคลิป สีกา หอมแก้ม พระหนุ่ม ให้รางวัลหลังเดินทางมาหาถึงบ้าน คาดไม่ใช่ครั้งแรก ข่าว

แฉคลิป สีกา หอมแก้ม พระหนุ่ม ให้รางวัลหลังเดินทางมาหาถึงบ้าน คาดไม่ใช่ครั้งแรก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เพี้ยน! รมว.สาธารณสุขสหรัฐฯ เคยตัดอวัยวะเพศศพแรคคูน อ้างเอาไปศึกษา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย “หนุ่ม ซันตาน่า” เสียชีวิตกะทันหัน ปิดตำนานอดีตคนคุกผู้สร้างบทเรียนสอนใจวัยรุ่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อน้องทับทิม ถึงกับพูดไม่ออก เจอคนเมนต์บูลลี่ลูกสาว ล็อกเฟซหนี ลั่นขอปรึกษาทนาย ข่าว

พ่อน้องทับทิม รับไม่ได้ เจอคนเมนต์บูลลี่ลูกสาว ล็อกเฟซหนี ลั่นขอปรึกษาทนาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หมอวรงค์ ออกโรงแฉ ขบวนการโกงน้ำมันชาติ ดีเซลหายปริศนากว่า 700 ล้านลิตร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม อ้างเป็นทหารกองทัพภาค 2 โวยสส.จัดปาร์ตี้โฟม สั่งปิด-รื้อซุ้ม บอกขว้างถนน ข่าว

หนุ่ม อ้างเป็นทหารกองทัพภาค 2 โวยสส.จัดปาร์ตี้โฟม สั่งปิด-รื้อซุ้ม บอกขว้างถนน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“โสภณ” พาทัวร์เปิดขายอาหารในสภาวันแรก หารือลดใช้ถุงพลาสติก ช่วยประหยัด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นินจา วสันต์พรรษ ช่างภาพนางงาม เสียชีวิต ข่าว

อาลัย ช่างภาพนางงามมือทอง จากไปกะทันหัน สุดเศร้า สูญเสียทีมงานคุณภาพ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

บอย ปกรณ์ เจอโรคจิตทักแชตคุกคาม “ขอดมรักแร้” เจ้าตัวตอบกลับทันควัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทลายโรงงานเถื่อน ผลิตผงชูรสปลอม-ผงปรุงรสปลอม ยี่ห้อดัง ส่งขายหลายพื้นที่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“บิ๊กโจ๊ก” ยื่นฟ้อง “บิ๊กเต่า” คดีหมิ่นประมาทปมตบลูกน้อง ศาลนัดไต่สวน 20 ก.ค.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

มอบตัวแล้ว 2 กะเทยรุมล็อคตัวดูดคอหนุ่มขณะเล่นสงกรานต์ เร่งตามตัวอีกคน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอลซัลวาดอร์ แก้กฎหมาย เด็ก 12 ขวบ ผิดคดีฆ่า-ข่มขืน-โจร โทษคุกตลอดชีวิต ข่าวต่างประเทศ

เอลซัลวาดอร์ แก้กฎหมาย เด็ก 12 ขวบ ผิดคดีฆ่า-ข่มขืน-โจร โทษคุกตลอดชีวิต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เรือคลองแสนแสบ ปรับขึ้นค่าโดยสารอีก 1 บาทวันนี้ ดันราคารวมพุ่ง 6 บาท เศรษฐกิจ

เรือคลองแสนแสบ ปรับขึ้นค่าโดยสารอีก 1 บาทวันนี้ ดันราคารวมพุ่ง 6 บาท

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวบ้านช่วย &quot;น้องบุญรอด&quot; ลูกหมูป่าพลัดหลง หวิดโดนย่างสด หนีตายไฟป่าเชียงดาว ข่าว

ชาวบ้านช่วย “น้องบุญรอด” ลูกหมูป่าพลัดหลงแม่ หนีตายไฟป่า หวิดโดนย่างสด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไปกันใหญ่! ชาวเน็ตอ้าง อยุธยา-ลพบุรี เคยเป็นของเขมร ชี้สยามเข้ามาตอนอ่อนแอ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจสอบปากคำ เด็ก 15 เหยื่อทหารหื่น ไม่ปักใจเชื่อว่าไม่มีผู้ร่วมก่อเหตุ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกันสังคม อัปเกรดสิทธิทำฟัน-ปรับวงเงิน รพ.รัฐ ฟรีไม่จำกัดครั้ง เริ่ม 1 พ.ค. นี้ ข่าว

ประกันสังคม อัปเกรดสิทธิทำฟัน รพ.รัฐ ฟรีไม่จำกัดครั้ง เพิ่มวงเงินฟันปลอม เริ่ม 1 พ.ค.นี้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แม่ทัพภาค 4 ขอโทษ ปมพาดพิงคดียิง สส. รับสื่อสารพลาด ทำชาวปอเนาะไม่สบายใจ

แม่ทัพภาคที่ 4 แถลงขอโทษประชาชน ยอมรับสื่อสารพลาด ปมพาดพิง รร.ปอเนาะ

เผยแพร่: 17 เมษายน 2569
ผลหวยลาววันนี้ 17 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45

ผลหวยลาววันนี้ 17 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45

เผยแพร่: 17 เมษายน 2569
เปิดเงื่อนไข สินเชื่อรถเก่าแลก EV ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนาน 5 ปี ปล่อยกู้สูงสุด 2 ล้าน

เปิดเงื่อนไข สินเชื่อรถเก่าแลก EV ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนาน 5 ปี ปล่อยกู้สูงสุด 2 ล้าน

เผยแพร่: 17 เมษายน 2569
เมียนมา ลดโทษจำคุก &quot;ออง ซาน ซูจี&quot; 4 ปีครึ่ง จาก 27 ปี ลุ้นกักบริเวณบ้านพักแทน

เมียนมา ลดโทษจำคุก “ออง ซาน ซูจี” 1 ใน 6 จากทั้งหมด 27 ปี ลุ้นกักบริเวณบ้านพักแทน

เผยแพร่: 17 เมษายน 2569
