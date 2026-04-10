โรงเรียนเกาหลีใต้สั่งหยุดเรียนกระทันหัน หมาป่าหลุดจากสวนสัตว์ ยังจับตัวไม่ได้
โรงเรียนเกาหลีใต้สั่งหยุดเรียนกระทันหัน หมาป่าหลุดจากสวนสัตว์ในเมืองแทจ็อน สวนสัตว์ชี้หมาป่าไม่ได้ดุร้าย แต่ยังกังวลว่าอาจจะก่ออันตรายได้
เมื่อวันที่ 10 เมษายน สำนักข่าว มัสต์แชร์นิวส์ รายงานว่าเกิดเหตุหมาป่าหลุดจากสวนสัตว์ในแทจ็อน ประเทศเกาหลีใต้ เป็นเหตุให้โรงเรียนประถมซึ่งอยู่ใกล้เคียงต้องยุติการเรียนการสอนเพื่อความปลอดภัย
โดยหมาป่าตัวดังกล่าวเป็นหมาป่าเพศผู้ วัย 2 ขวบ น้ำหนักประมาณ 30 กิโลกรัม เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าหมาป่าน่าจะขุดหลุมเอาไว้ ก่อนจะลอดรั้วออกมา และเดินออกจากสวนสัตว์ในที่สุด
ซึ่งในเวลาต่อมามีรายงานว่าพบหมาป่าใกล้โรงเรียนประถม ทำให้ต้องยุติการเรียนการสอนและแจ้งให้ผู้ปกครองเดินทางมารับเด็กกลับบ้าน
ทางสวนสัตว์ระบุว่าหมาป่าตัวนี้ไม่ได้ดุร้ายเนื่องจากอยู่ในสวนสัตว์มานาน แต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าหมาป่าอาจจะทำร้ายประชาชนได้ จึงระดมกำลังทั้งเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ ตำรวจ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า 300 คน เพื่อจับตัวหมาป่าตัวดังกล่าว
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถตามจับหมาป่าได้ แต่ได้ตั้งกับดักไว้แล้วกว่า 22 จุด พร้อมขอให้ประชาชนคอยระมัดระวังและหลีกเลี่ยงพื้นที่ใกล้สวนสัตว์
