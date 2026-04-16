เศรษฐกิจ
คนกรุงยิ้มออก! เรือด่วนเจ้าพระยา ปรับลดราคาค่าโดยสาร 1 บาท มีผล 17 เม.ย.นี้
คนกรุงยิ้มออก! เรือด่วนเจ้าพระยา ปรับลดราคาค่าโดยสาร 1 บาท ทุกเส้นทาง มีผลบังคับใช้ 17 เม.ย. เป็นต้นไป หลังราคาน้ำมันลดลง
วันที่ 16 เมษายน 2569 นาวาตรี เจริญพร เจริญธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ผู้ให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา ในเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ด ถึงท่าเรือวัดราชสิงขร กล่าวว่า
“เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลมีการปรับตัวลดลง 4 บาท เป็นราคา 44.45 บาทต่อลิตร เมื่อวันที่ 11 เม.ย.2569 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงปรับลดอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทลง 1 บาทจากอัตราเดิม ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 17 เม.ย. 2569 เป็นต้นไป ในกรณีที่ราคาน้ำมันปรับลดลงอีกครั้ง บริษัทฯ จะปรับลดอัตราค่าโดยสารต่อไป”
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เรือธงส้ม: เส้นทางนนทบุรี – วัดราชสิงขร จากราคา 20 บาท ลดลงเป็น 19 บาท (ตลอดสาย)
- เรือธงเหลือง: เส้นทางนนทบุรี – สาทร จากราคา 25 บาท ลดลงเป็น 24 บาท (ตลอดสาย)
- เรือธงเขียวเหลือง
– เส้นทาง ปากเกร็ด – นนทบุรี จากราคา 18 บาท ลดลงเป็น 17 บาท
– เส้นทาง นนทบุรี – สาทร จากราคา 25 บาท ลดลงเป็น 24 บาท
– เส้นทาง ปากเกร็ด – สาทร จากราคา 37 บาท ลดลงเป็น 36 บาท
- เรือธงแดง (ปรับอากาศ): นนทบุรี – สาทร จากราคา 34 บาท ลดลงเป็น 33 บาท
อ้างอิงจาก : ข่าวเวิร์คพอยท์ 23
