“วราวุธ” ลาออก สส.ปาร์ตี้ลิสต์ ภูมิใจไทย เลื่อน “พิบูลย์ รัชกิจประการ” ทำหน้าที่แทน
วันที่ 16 เม.ย. 2569 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ยื่นลาออกจากการเป็น สส. บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย โดยเปิดเผยที่ทำเนียบรัฐบาลว่า ได้ดำเนินการยื่นใบลาออกแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าของวันเดียวกัน
นายวราวุธ ระบุว่า การลาออกครั้งนี้เป็นผลมาจากการพิจารณาสถานการณ์ของรัฐบาล หลังรัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จึงต้องการมุ่งทำงานในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้อย่างเต็มที่
การลาออกจาก สส. บัญชีรายชื่อของวราวุธ ส่งผลให้ต้องมีการเลื่อนผู้สมัคร สส. บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย ในลำดับถัดไปเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน
ผู้ที่ได้รับการเลื่อนขึ้นมาคือ นายพิบูลย์ รัชกิจประการ ผู้สมัคร สส. บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย ลำดับที่ 22 โดยพิบูลย์เป็นน้องชายของ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นายพิบูลย์ยังเป็นบิดาของ นายพีพัฒน์ รัชกิจประการ สส. จังหวัดสตูล พรรคภูมิใจไทย ทำให้ครอบครัวรัชกิจประการมีตัวแทนในสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน
