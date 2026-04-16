ข่าวการเมือง

“วราวุธ” ลาออก สส.ปาร์ตี้ลิสต์ ภูมิใจไทย เลื่อน “พิบูลย์ รัชกิจประการ” ทำหน้าที่แทน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 16 เม.ย. 2569 14:58 น.| อัปเดต: 16 เม.ย. 2569 14:58 น.
“วราวุธ ศิลปอาชา” ลาออก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ขอโฟกัสงาน รมว.อุตสาหกรรม ดัน “พิบูลย์ รัชกิจประการ” เลื่อนนั่ง สส. แทน

วันที่ 16 เม.ย. 2569 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ยื่นลาออกจากการเป็น สส. บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย โดยเปิดเผยที่ทำเนียบรัฐบาลว่า ได้ดำเนินการยื่นใบลาออกแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าของวันเดียวกัน

นายวราวุธ ระบุว่า การลาออกครั้งนี้เป็นผลมาจากการพิจารณาสถานการณ์ของรัฐบาล หลังรัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จึงต้องการมุ่งทำงานในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้อย่างเต็มที่

การลาออกจาก สส. บัญชีรายชื่อของวราวุธ ส่งผลให้ต้องมีการเลื่อนผู้สมัคร สส. บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย ในลำดับถัดไปเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน

ผู้ที่ได้รับการเลื่อนขึ้นมาคือ นายพิบูลย์ รัชกิจประการ ผู้สมัคร สส. บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย ลำดับที่ 22 โดยพิบูลย์เป็นน้องชายของ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายพิบูลย์ยังเป็นบิดาของ นายพีพัฒน์ รัชกิจประการ สส. จังหวัดสตูล พรรคภูมิใจไทย ทำให้ครอบครัวรัชกิจประการมีตัวแทนในสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

