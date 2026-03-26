ข่าวเศรษฐกิจ

ยื้อไม่ไหว เรือด่วนเจ้าพระยา ประกาศขึ้นค่าโดยสาร 2 บาท บังคับใช้ 30 มี.ค. เป็นต้นไป

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 26 มี.ค. 2569 14:07 น.| อัปเดต: 26 มี.ค. 2569 14:25 น.
ยื้อไม่ไหว เรือด่วนเจ้าพระยา ประกาศปรับขึ้นราคาค่าโดยสาร 2 บาท ในเรือทุกประเภท มีผลบังคับใช้ 30 มี.ค. นี้เป็นต้นไป

วันที่ 26 มีนาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก Chao Phraya Express Boat – เรือด่วนเจ้าพระยา โพสต์แจ้งข่าวสำคัญต่อประชาชนผู้ใช้เรือด่วนฯ ในการสัญจร โดยจะมีการปรับราคาขึ้น 2 บาท ในทุกประเภทเรือ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป และจะมีการปรับลดอีกครั้ง ในกรณีที่ราคาน้ำมันปรับลดลง

“เรือด่วนเจ้าพระยา ประกาศปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภท 2 บาท เหตุราคาน้ำมันดีเซลพุ่งขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง เริ่มวันจันทร์ที่ 30 มี.ค. 2569 เป็นต้นไป

นาวาตรีเจริญพร เจริญธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ผู้ให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา ในเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงขรได้กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการให้บริการ โดยราคาอยู่ที่ 38.99 บาทต่อลิตร ณ วันที่ 26 มีนาคม 2569 บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภท ขึ้น 2 บาทจากอัตราเดิม ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป

นาวาตรีเจริญพร กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางบริษัทได้ชะลอการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสาร เพราะคำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้ใช้บริการเป็นหลัก แต่จากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด ทำให้ทางบริษัทจำต้องปรับค่าโดยสารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในกรณีที่ราคาน้ำมันปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับลดอัตราค่าโดยสารต่อไป”

อัตราค่าบริการเรือด่วนเจ้าพระยา

  • เรือธงส้ม เส้นทางนนทบุรี – วัดราชสิงขร จากราคา 16 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 18 บาท (ตลอดสาย)
  • เรือธงเหลือง เส้นทางนนทบุรี – สาทร จากราคา 21 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 23 บาท (ตลอดสาย)
  • เรือธงเขียวเหลือง
    – เส้นทาง ปากเกร็ด – นนทบุรี จากราคา 14 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 16 บาท
    – เส้นทาง นนทบุรี – สาทร จากราคา 21 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 23 บาท
    – เส้นทาง ปากเกร็ด – สาทร จากราคา 33 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 35 บาท
  • เรือธงแดง (ปรับอากาศ) นนทบุรี – สาทร จากราคา 30 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 32 บาท

อ้างอิงจาก : FB Chao Phraya Express Boat – เรือด่วนเจ้าพระยา

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

