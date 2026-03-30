คนกรุงอ่วม! เรือข้ามฟากเจ้าพระยา ขึ้นค่าโดยสารเป็น 6 บาท เซ่นพิษน้ำมันแพง
เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา ประกาศปรับขึ้นค่าโดยสาร 4 เส้นทางหลัก จาก 4.50 บาท เป็น 6 บาทต่อเที่ยว เซ่นพิษน้ำมันแพง
ผู้ให้บริการเรือข้ามฟากในแม่น้ำเจ้าพระยาประกาศปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารใหม่ เนื่องจากต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภาระค่าใช้จ่ายในการให้บริการเดินเรือเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย โดยครอบคลุม 4 เส้นทางหลัก อัตราค่าบริการใหม่ปรับเพิ่มจากเดิม 4.50 บาท เปลี่ยนเป็น 6 บาท ต่อเที่ยว ประกอบด้วย
- ท่าพระจันทร์ – วังหลัง
- ท่าช้าง – วังหลัง
- ท่าช้าง – วัดระฆัง
- ท่ามหาราช – วังหลัง
ผู้โดยสารที่ใช้บริการเรือข้ามฟากใน 4 เส้นทางดังกล่าว จะต้องวางแผนค่าใช้จ่ายใหม่ อัตราค่าโดยสารแบบไป-กลับจะเพิ่มขึ้นเป็น 12 บาท จากเดิมที่จ่าย 9 บาท การปรับราคานี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน นักเรียน และคนทำงานที่ต้องใช้เรือข้ามฟากสัญจรข้ามแม่น้ำเป็นประจำทุกวัน
ขณะที่เรือโดยสารข้ามฟากเจดีย์-ปากน้ำ ประกาศปรับขึ้นราคาค่าโดยสารเช่นเดียวกัน อัตราค่าโดยสารใหม่ ปรับเพิ่มขึ้น 2 บาท ต่อเที่ยว ผู้โดยสารผู้ใหญ่ต้องจ่ายค่าโดยสารเพิ่มจากเดิม 6 บาท เปลี่ยนเป็น 8 บาท ส่วนผู้โดยสารเด็กต้องจ่ายค่าโดยสารเพิ่มจากเดิม 3 บาท เปลี่ยนเป็น 4 บาท
เนื่องจากต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภาระค่าใช้จ่ายในการให้บริการเดินเรือเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องปรับราคาเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 69 เป็นต้นไป
- สหพันธ์ขนส่งฯ ปรับขึ้นค่าขนส่งสูงสุด 30% พิษน้ำมันพุ่ง 6 บาท
- ด่วน! เรือเฟอร์รี่ดอนสัก-สมุย-พะงัน ขึ้นค่าโดยสาร 30 บาท จองออนไลน์ เริ่มใช้อัตราใหม่วันนี้ 2 ทุ่ม
- ยื้อไม่ไหว เรือด่วนเจ้าพระยา ประกาศขึ้นค่าโดยสาร 2 บาท บังคับใช้ 30 มี.ค. เป็นต้นไป
