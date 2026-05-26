ข่าวต่างประเทศ

คนเมาขับชนสาววัย 21 ดับสลดคาที่ ข้อความสุดท้ายเศร้า กลับไม่ถึงบ้าน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 พ.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 26 พ.ค. 2569 15:56 น.
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานข่าวเศร้า ลอรีน เอคีย์ (Lauryn Akey) นักศึกษาสาววัย 21 ปี จากมหาวิทยาลัยเซาท์ฟลอริดา เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ผู้ก่อเหตุเมาแล้วขับและขับรถย้อนศรบนทางหลวง ในเขตชาร์ลอตต์เคาน์ตี้ รัฐฟลอริดา

ข้อมูลจากบันทึกการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า ก่อนเกิดเหตุเพียงไม่กี่นาทีลอรีนเพิ่งแวะเติมน้ำมันขณะขับรถกลับบ้าน หลังไปร่วมงานแต่งงานของเพื่อน และได้ส่งข้อความสุดท้ายหาครอบครัวว่าใกล้จะถึงบ้านแล้ว ก่อนประสบอุบัติเหตุสลด

จากนั้น เดนนิส โอลสัน (Dennis Olson) ชายวัย 53 ปี ขับรถกระบะฟอร์ดย้อนศรเข้ามาในเลนที่ลอรีนขับอยู่บนถนนอินเตอร์สเตต 75 และพุ่งชนรถฮอนด้า ซีอาร์-วี ของเธออย่างจัง แรงกระแทกทำให้ร่างของหญิงสาวกระเด็นออกมานอกตัวรถ เจ้าหน้าที่กู้ภัยยืนยันว่าเธอเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที

เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงฟลอริดาระบุว่า พยานในที่เกิดเหตุเห็นโอลสันพูดจาอ้อแอ้ขณะมีคนช่วยพาเขาลงจากรถกระบะ ผลการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดพบว่าสูงถึง 0.222 เกินกว่าขีดจำกัดตามกฎหมายที่กำหนดไว้เพียง 0.08 ถึงเกือบ 3 เท่า เขาสารภาพกับตำรวจว่าคืนนั้นเขารู้สึกแย่ จำเหตุการณ์ตอนขับรถชนไม่ได้เลย ทั้งยังอ้างว่าดื่มไวน์ไปเพียงแก้วเดียว และกำลังขับรถกลับจากร้านอาหารในเมืองฟอร์ตไมเออร์ส

บันทึกการจับกุมยังระบุด้วยว่า ก่อนที่โอลสันจะชนรถของลอรีน เขาขับรถย้อนศรไปเฉี่ยวชนรถคันหนึ่ง ทำให้ผู้หญิง 1 คนและเด็ก 2 คนได้รับบาดเจ็บ โดยที่เด็ก 1 คนต้องเข้ารับการผ่าตัด

ขณะที่ เมลินดา มูโช (Melinda Mucho) แม่ของลอรีนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวว่า ลูกสาวมีความฝันอยากเป็นพยาบาล เธอเตรียมจะเรียนจบปริญญาด้านวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายในปีหน้า ชีวิตของลูกกำลังเริ่มต้นและกำลังไปได้สวยกับแฟนหนุ่ม

ฝั่ง การ์เร็ตต์ เดย์ (Garrett Day) แฟนหนุ่มของลอรีน โพสต์คลิปวิดีโอไว้อาลัยบนอินสตาแกรม เผยภาพตอนที่ทั้งคู่นั่งเล่นเกม ไปตกปลา และขับรถเที่ยวด้วยกัน พร้อมเขียนข้อความว่า “หลับให้สบายนะที่รัก หวังว่าคุณจะได้จับคันเบ็ดสีชมพูและตกปลาทุกตัวที่คุณอยากได้ จนกว่าเราจะได้พบกันใหม่” พร้อมติดแฮชแท็ก #lovelikelauryn และ #dontdrinkanddrive (เมาไม่ขับ)

ปัจจุบันตำรวจตั้งข้อหาโอลสันฐานขับรถชนคนตายและเมาแล้วขับจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต เจ้าหน้าที่คุมขังเขาไว้ในเขตชาร์ลอตต์เคาน์ตี้โดยไม่อนุญาตให้ประกันตัว สื่อท้องถิ่นรายงานเพิ่มเติมว่า ผู้ก่อเหตุเคยมีประวัติเมาแล้วขับและขับรถย้อนศรในรัฐมินนิโซตามาก่อน ศาลนัดพิจารณาคดีครั้งต่อไปในวันที่ 15 มิถุนายนนี้

ข้อมูลจาก : people และ nypost

