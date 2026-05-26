งงหนัก! สาวถูกออกใบสั่ง มือขวาถือโทรศัพท์ขณะขับรถ รู้ความจริง ช็อกทั้งโซเชียล
ทะลุ 40 ล้านวิว! สาวอัดคลิปถูกตำรวจแจกใบสั่ง ฐานใช้มือถือขณะขับขี่ รู้ความจริงอึ้ง พิการไม่มีมือขวา ถ้าไม่พอใจไล่ขึ้นศาล
ปัญหาการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถเป็นเรื่องที่ตำรวจให้ความสำคัญอย่างมาก แต่เหตุการณ์นี้กลับกลายไวรัลชั่วข้ามคืน เมื่อตำรวจจราจรเรียกให้ เคธี่ หญิงสาวเจ้าของเพจโซเชียลมีเดีย Slightly Off Balance จอดรถและแจ้งข้อหาทำผิดกฎจราจรในเมืองเลกเวิร์ธบีช รัฐฟลอริดา โดยเขียนใบสั่งว่าเธอขับรถโดยใช้ที่มือขวาถือโทรศัพท์ มีค่าปรับ 116 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3,700 บาท) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เจ้าตัวเกิดคำถามในหัว เพราะเป็นเรื่องที่ไม่มีทางเป็นไปได้อย่างแน่นอน
เคธี่อัดคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลงลง TikTok ในคลิปเธอพยายามถามย้ำเพื่อขอความชัดเจน ฝั่งตำรวจยืนยันว่าเขาเห็นเธอทำผิดกฎจราจรจริง เคธี่ถามซ้ำอีกหลายครั้ง สาเหตุที่ต้องถามย้ำเพราะเธอไม่สามารถใช้มือขวาถือโทรศัพท์ได้ เนื่องจากตนเองไม่มีมือขวา นอกจากนี้ในคลิปยังมีเสียงตำรวจพูดว่า “ถ้าคุณต้องการสู้คดีในศาล ให้เลือกตัวเลือกที่ 5 ด้านหลังใบสั่ง นั่นคือวิธีนำเรื่องขึ้นศาล”
คลิปดังกล่าวมีผู้เข้าชมกว่า 40 ล้านครั้ง เคธี่พูดติดตลกว่า “คุณโดนใบสั่งข้อหาใช้อุปกรณ์ด้วยมือขวาได้ แม้ว่าคุณจะไม่มีมือขวาก็ตาม” พร้อมกับยกแขนขวาให้ดู ซึ่งภาพเผยให้เห็นชัดเจนว่าแขนท่อนล่างของเธอหายไป
กฎหมายการใช้อุปกรณ์สื่อสารขณะขับรถของรัฐฟลอริดาบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2556 และเพิ่มความเข้มงวดขึ้นในปี 2562 โดยกำหนดให้การพิมพ์ข้อความขณะขับรถเป็นความผิดหลัก ตำรวจสามารถเรียกตรวจจับได้ทันที ข้อมูลกฎหมายล่าสุดปี 2568 ระบุว่า ห้ามผู้ขับขี่พิมพ์ตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ลงในอุปกรณ์เพื่อสื่อสารแบบไม่ใช้เสียง เช่น การส่งข้อความ อีเมล หรือแชท
อย่างไรก็ตาม กฎหมายมีข้อยกเว้นว่าสามารถใช้โทรศัพท์เพื่อดูระบบนำทางหรือ GPS, รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย, แจ้งเหตุฉุกเฉิน และสั่งการด้วยเสียงโดยไม่ต้องใช้มือพิมพ์
ด้าน โดนาฮิว (Donahue) ทนายความ อธิบายว่า กฎหมายระบุชัดเจนว่าความผิดจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้ขับขี่กำลังพิมพ์ตัวอักษรหรือตัวเลขลงในอุปกรณ์ ถ้าแค่ถือโทรศัพท์ไม่ได้ถือว่าผิดกฎหมายฟลอริดาเสมอไป ยกเว้นในพื้นที่ควบคุมพิเศษ
การบังคับใช้กฎหมายข้อนี้ทำได้ยาก ตำรวจต้องเห็นด้วยตาเปล่าหรือมีภาพกล้องยืนยันชัดเจน นี่เป็นเหตุผลที่ข้อหานี้แทบไม่ค่อยมีการจับกุม จากประสบการณ์การทำงานในเขตปาล์มบีช คดีการพิมพ์ข้อความขณะขับรถถือว่ามีน้อยมาก
ด้าน เท็ด ฮอลแลนเดอร์ (Ted Hollander) ทนายความจาก Ticket Clinic ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กฎหมายห้ามถือโทรศัพท์บังคับใช้เฉพาะในเขตทางข้ามโรงเรียน เขตโรงเรียน และเขตก่อสร้างเท่านั้น เขาชี้ว่าไม่ว่าคนขับจะถือโทรศัพท์ด้วยมือซ้ายหรือขวาก็ไม่สำคัญ หากไม่ได้อยู่ในเขตโรงเรียนหรือเขตก่อสร้าง ผู้ขับขี่ก็สามารถถือโทรศัพท์ได้
พร้อมสังเกตเห็นว่าในใบสั่งของหญิงสาวคนนี้ ตำรวจไม่ได้ทำเครื่องหมายในช่องเขตโรงเรียนหรือเขตก่อสร้างเลย นั่นหมายความว่าจุดเกิดเหตุไม่ได้อยู่ในพื้นที่ควบคุมพิเศษ
การบังคับใช้กฎหมาย ฮอลแลนเดอร์ระบุว่าคนส่วนใหญ่มักยอมจ่ายค่าปรับไปเฉย ๆ โดยไม่ตั้งคำถาม ทั้งที่ใบสั่งบางใบอาจสู้คดีชนะในศาลได้ โชคดีที่ผู้หญิงคนนี้เลือกที่จะออกมาปกป้องสิทธิ์ของตัวเอง
หากผู้ขับขี่ต้องการสู้คดี ศาลจราจรจะเป็นผู้ตัดสิน ความผิดครั้งแรกจะมีเพียงโทษปรับ แต่หากทำผิดซ้ำสองภายใน 5 ปี อาจถูกตัดคะแนนใบขับขี่ แม้กฎหมายจะมีช่องโหว่ แต่โดนาฮิวแนะนำให้ผู้ขับขี่ระมัดระวังตัวไว้ก่อน ไม่มีใครอยากตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องหาหลักฐานมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
หลังจากเธอโพสต์คลิปลงโซเชียล มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก เช่น
“ขอร้องล่ะ พาพวกเราไปศาลด้วยได้ไหม ฉันอยากได้ยินสิ่งที่ผู้พิพากษาพูด”
“ดีใจที่คุณอัดคลิปตอนเขาพูดว่า ‘มือขวา’ ไว้ได้ ไม่อย่างนั้นฉันรับรองเลยว่าเขาต้องโกหกและอ้างว่าไม่เคยพูดแบบนั้นแน่ ๆ”
“แล้วเธอจะขับรถโดยใช้มือซ้ายถือโทรศัพท์ได้ยังไงกัน”
“อยากดูภาค 2 เลย แอบเซ็งแทนที่คุณต้องลางานและเสียเวลาชีวิตเพียงเพื่อไปพิสูจน์ว่าตำรวจมั่ว”
บางคนแนะนำวิธีรับมือแบบกวน ๆ ว่า “ถ้าเป็นฉันจะตอบไปว่า ‘โอเค เจอกันที่ศาล’ แล้วโบกมือขวาบ๊ายบายเพื่อดูปฏิกิริยาของเขา จากนั้นก็ไปศาลเพื่อบอกผู้พิพากษาว่าตำรวจโกหก”
เคธี่รับมือกับเรื่องนี้ด้วยอารมณ์ขัน เธอกดถูกใจคอมเมนต์ที่เข้ามาแซวเรื่องแขนของเธอหลายข้อความ เช่น “ฉันคงยื่นมือขวาออกไปรับใบสั่ง ดีใจด้วยนะที่คุณอัดคลิปหลักฐานไว้ได้” และ “ลงทุนตัดมือตัวเองทิ้งเพื่อหนีใบสั่งจราจรนี่สุดยอดไปเลย”
ข้อมูลจาก : upworthy และ cbs12
