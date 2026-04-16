ตำรวจแทนซาเนีย รวบ 10 ชาย ปล่อยข่าวปลอม อวัยวะเพศหายโดนขโมย
ตำรวจแทนซาเนีย รวบ 10 ชาย ปล่อยข่าวปลอม โดนขโมยอวัยวะเพศ และนำไปสู่เหตุวุ่นวายและโจรกรรมในพื้นที่ ยืนยันอยู่ครบ
เมื่อวันที่ 11 เมษายน สำนักข่าว The Citizen รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าจับกุมชาย 10 คนหลังปล่อยข่าวลือว่ามีโจรขโมยอวัยวะเพศในเกาะซันซิบาร์ ประเทศแทนซาเนีย และเป็นต้นเหตุให้เกิดความรุนแรงและเกิดความวุ่นวายในพื้นที่
โดยผู้ก่อเหตุรายแรกได้เข้าแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวันที่ 4 เมษายน ว่ามีคนสัมผัสไหล่ของเขาและทำให้อวัยวะเพศของเขาหายไป ก่อนที่จะมีรายงานต่อเนื่องเรื่อยมา ซึ่งกลุ่มผู้เสียหายได้กล่าวหานักธุรกิจในพื้นที่ว่าอยู่เบื้องหลังการขโมยจ้าวโลกทำให้เขาถูกทำร้ายร่างกายและถูกขโมยทรัพย์สิน
เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า นักธุรกิจคนดังกล่าวได้ถามกลุ่มผู้ก่อเหตุว่าเขาทำอะไรผิด ก่อนที่กลุ่มคนร้ายที่ขี่จักรยานยนต์ปิดล้อมบอกว่าเขาขโมยของลับคนอื่นไปและบังคับให้คืนของพวกเขา ซึ่งทางนักธุรกิจได้ขังตัวเองในบ้าน ก่อนที่จะถูกพังประตู โดนทำร้ายร่างในที่สุด
เจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าไม่มีใครที่อวัยวะเพศสูญหาย และเตือนประชาชนว่าอย่าเผยแพร่ข่าวปลอมที่ไม่มีมูล โดยย้ำว่าผู้กระทำผิดจะได้รับโทษตามกฎหมาย เบื้องต้นผู้ก่อเหตุโดนตั้งข้อหาเผยแพร่ข่าวปลอม ละเมิดความสงบสุข และโจรกรรม
