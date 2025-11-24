รวบหนุ่มมะกัน โชว์กระปู๋กลางทางด่วน อ้างเบื่อชีวิต ต้องการความตื่นเต้น
ตำรวจในรัฐไอโอวา รวบหนุ่มมะกัน โชว์กระปู๋กลางทางด่วน ก่อเหตุสองครั้ง เจ้าตัวสารภาพทำจริง เบื่อชีวิต ต้องการความตื่นเต้น
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน สำนักข่าว KWTX รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจในจอห์นสันเคาน์ตี รัฐไอโอวา ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จับกุมนาย ดานัน อารี ชายวัย 30 ปี หลังจากที่เขาเปิดโชว์อวัยวะเพศให้ผู้ใช้ท้องถนนภายในทางหลวงระหว่างรัฐ โดยเขาก่อเหตุถึงสองครั้ง
โดยการจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้น สืบเนื่องจากตำรวจได้รับแจ้งเหตุจากผู้ใช้ท้องถนน โดยระบุว่าเห็นบุคคลดังกล่าวยืนบนรถและถกกางเกงโชว์อวัยวะเพศให้ผู้ใช้ท้องถนน จากการตรวจสอบพบว่าเขาก่อเหตุในวันที่ 14 ตุลาคม ในเวลา 7.30 น. และวันที่ 15 ตุลาคม เวลา 15.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น
ภายหลังการจับกุมนายอารี สารภาพกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเขาก่อเหตุจริง โดยเขาระบุว่าเขาทำไปเพราะเขาต้องการความตื่นเต้นในชีวิต เขารู้สึกว่าชีวิตของเขาน่าเบื่อหน่าย
เบื้องต้นตำรวจตั้งข้อหานายอารีคดีอนาจาร 2 กระทง และดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
