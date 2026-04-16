ญี่ปุ่นทุ่ม 3 แสนล้าน อุ้ม “ไทย-เอเชีย” แก้วิกฤตขาดแคลนน้ำมัน

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมมอบเงินสนับสนุนทางการเงินมูลค่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 3 แสนล้านบาท แก่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย ซานาเอะ ทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ประกาศเป้าหมายหลักคือการช่วยให้ประเทศเหล่านี้จัดหาน้ำมันดิบได้ท่ามกลางปัญหาราคาพลังงานพุ่งสูงจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
รัฐบาลญี่ปุ่นต้องการสร้างความมั่นใจว่าประเทศต่างๆ จะสามารถผลิตสินค้าแปรรูปจากปิโตรเลียมส่งออกกลับมายังญี่ปุ่นได้อย่างต่อเนื่อง
นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นหารือร่วมกับผู้นำประเทศต่างๆ ในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เงินช่วยเหลือนี้เทียบเท่ากับปริมาณน้ำมันดิบ 1.2 พันล้านบาร์เรล จะเข้าไปเสริมความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่อุปทานพลังงานทั่วภูมิภาค รัฐบาลจะปล่อยสินเชื่อเพื่อจัดหาน้ำมันดิบรวมถึงผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมตลอดจนการขยายคลังสำรองน้ำมัน
ตัวเลขดังกล่าวคิดเป็นปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบของกลุ่มประเทศอาเซียนราว 1 ปี
ซานาเอะ ทาคาอิจิ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า “ญี่ปุ่นเชื่อมโยงกับแต่ละประเทศในเอเชียอย่างใกล้ชิดผ่านห่วงโซ่อุปทาน เราพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน” การขาดแคลนน้ำมันหรือการหยุดชะงักของอุปทานในเอเชียอาจส่งผลกระทบเชิงลบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจตลอดจนสังคมของประเทศญี่ปุ่น
ปัจจุบันญี่ปุ่นนำเข้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปิโตรเลียมจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สินค้าเหล่านี้รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในสถานพยาบาล หลายประเทศในภูมิภาคนี้มีปริมาณน้ำมันสำรองจำกัด ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนำไปสู่การปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานสายหลักของโลก ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว หลายฝ่ายกังวลว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจไม่มีเงินเพียงพอสำหรับจ่ายค่านำเข้าพลังงาน ปัญหาการขาดแคลนอุปทานอาจลุกลามกระทบต่อการส่งออกสินค้ามายังญี่ปุ่นในท้ายที่สุด
แหล่งข่าวจากรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมจัดการความเสี่ยงด้วยการสนับสนุนทางการเงินผ่านธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเน้นย้ำว่าโครงการช่วยเหลือล่าสุดไม่ได้รวมถึงการนำน้ำมันดิบจากคลังสำรองของญี่ปุ่นไปแจกจ่ายโดยตรง มาตรการนี้จะไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่ออุปทานภายในประเทศ ญี่ปุ่นมีน้ำมันสำรองในประเทศเป็นจำนวนมากเนื่องจากต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางในสัดส่วนที่สูง
การประชุมออนไลน์ระดับผู้นำครั้งนี้มีประเทศอื่นๆ เข้าร่วมด้วย ได้แก่ ออสเตรเลีย บังกลาเทศ บรูไน กัมพูชา ติมอร์-เลสเต อินเดีย อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ศรีลังกา ไทย เวียดนาม ภายหลังการประชุม รัฐบาลญี่ปุ่นออกแถลงการณ์ประธานการประชุมระบุว่าผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบว่าเอเชียเป็นภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการหยุดชะงักของการจัดหาทรัพยากรพลังงานผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ทุกประเทศเห็นพ้องกันถึงความสำคัญของการสร้างความปลอดภัยในการสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หนูน้อย 6 ขวบหลงกับครอบครัว ลืมไว้ที่ปั๊มน้ำมัน ขับรถไปไกลกว่า 130 กิโล
- ปตท. คาดเรือบรรทุกน้ำมัน 2 ล้านบาร์เรล ถึงไทย 21 เม.ย. ปรับแผนสู้วิกฤติน้ำมัน
- “อนุทิน” ยืนยันน้ำมันเพียงพอให้ประชาชนกลับบ้าน แต่ขอให้ใช้อย่างรู้คุณค่า-ประหยัด
